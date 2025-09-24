AI前景與鮑爾放鷹多空拉鋸 歐洲股市互有漲跌

Yahoo娛樂圈 AGA專訪 時刻自問當歌手初心
方舟投資大舉押注中國科技股 斥資逾1600萬美元增持阿里巴巴
由伍德 (Cathie Wood) 主導的方舟投資 (ARK Invest) 周一 (22 日) 展開一系列重大的策略性調整，其中最引人注目的舉動是對中國科技巨頭的大舉押注，單日斥資超過 1600 萬美元購入阿里巴巴 (BABA-US)(0鉅亨網 ・ 1 天前
知名投資者Cathie Wood買入阿里巴巴股票 為四年來首次
Cathie Wood的基金重新開倉買入阿里巴巴的股份，這是四年來的首次。隨著投資者看好這家中國公司向人工智能領域推進，其股價上漲至多年來的最高點。Bloomberg ・ 23 小時前
美股日誌｜AI累大市兩連跌 金價高位回落
美股連續兩日先升後回，道瓊斯指數跌160點收市，納斯達克指收跌0.5%。AI相關股繼續涯沽。美國財政部長貝森特表示，聯儲局今年應該減息1厘至1.5厘，但有局方官員對今年再減息提出質疑。美元回升，美匯指數反彈至超過1星期高位。金價回落，油價連續兩日顯著上升，見近一個月高位。油價上升，市場憂慮俄羅斯以至伊朗、委內瑞拉的最新局勢會否對供應有影響。Yahoo財經 ・ 1 小時前
美股日誌｜三指數破頂後回落 金價再創新高
美股連日創新高後回落，三大指數跌幅介乎0.2%至近1%不等，聯儲局主席鮑威爾罕有評論股市，指其估值相當高，又確認會審慎進行減息。金價繼續爆上，紐約期金首次升至超過3,800美元以上水平收市。Yahoo財經 ・ 1 天前
聯儲調查：美企業信心反彈 但明年物價更苦
《路透》周三 (24 日) 報導，根據亞特蘭大聯準銀行與里奇蒙聯準銀行聯合杜克大學富夸商學院所做的最新調查，美國企業財務長 (CFO) 對前景的樂觀情緒在第三季有所提升，先前因貿易政策不確定性而受壓的氛圍逐漸消散。不過，企業同時指鉅亨網 ・ 10 小時前
金融花生│減息對樓市三大關鍵影響（言平）
未來12個月住宅銷售量可能較過去12個月平均水平增長14%。減息周期才剛剛開始， HIBOR預計從當前3.4%降至2025年底的2.2%，這意味着資金成本還有進一步下降空間。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
泡泡龍講投資│喪炒股OKLO知多啲（泡泡龍）
首先，公司目前無收入， 預計最快也要到2027年才開始產生收入，但目前市值已高達200億美元，估值上存在一定泡沫。而且公司未來亦需要大量金錢繼續建設投入，所以不排除未來再出現股權融資情況，進一步攤薄現有股東權益。Yahoo財經專欄 ・ 22 小時前
中企盈利看漲 大行唱港股續升
儘管分析普遍認為，流動性是本輪中資股升浪的主要動力，但有外資大行指出，中資股盈利表現正在改善，而且改善勢頭可望持續到明年，故此展望後市，雖然港股可能出現短暫整固，惟在企業盈利等因素支持下仍有力進一步向上，明年中之前恒指尚有約5%上升空間。信報財經新聞 ・ 1 天前
新創企業也受害！一文看懂特朗普H-1B新政如何影響美股科技「7巨頭」
美國總統特朗普上周五 (19 日) 簽署的 H-1B 簽證費用新規定引發科技業巨震，每份簽證費用從原先的 1700 至 4500 美元暴漲至 10 萬美元，此舉不僅讓資本市場高度緊張，更直接衝擊著高度依賴國際人才的美國科技產業，尤其是主導美股走勢的「七巨頭」。鉅亨網 ・ 1 天前
債券通北水研准閉環留港 監管將公布FIC路線圖 3建議拓債市
新一份《施政報告》提到，政府會推進鞏固香港債券中心地位，證監會及金管局將公布「固定收益及貨幣」（FIC）路線圖。消息稱，由兩個監管機構成立的專責小組，曾討論三方面建議，包括加強推廣以吸引更多國際及區域發債體，在港發行美元債券並增強債券回購活動；促進降低離岸人民幣發債的資金成本及息率波動性，使離岸息更貼近在岸息水平。信報財經新聞 ・ 1 天前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 19 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
是蘋果自研晶片還是軟體問題？iPhone 17傳Wi-Fi連線災情
蘋果公司 (AAPL-US) 最新推出的 iPhone 17 系列，包含 iPhone 17、17 Pro、17 Pro Max 及全新的 iPhone Air，上市後雖然創下銷售佳績，但許多首批使用者反映，新機型持續存在一些毛病，問題似乎出現在 Wi-Fi 連線上。鉅亨網 ・ 17 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 1 天前
英國首相熱門人選 揚言廢除永居權：讓英國人清醒！
英國改革黨日前拋出震撼彈，若在下屆大選中勝出，將徹底廢除移民在英國合法工作五年後申請永久居留（ILR）的現行制度。這項被其黨魁法拉奇稱為「讓英國人清醒」的政策，旨在以更嚴格的週期性簽證取代永久居留權，引發了英國各界與數十萬移民的廣泛關注和激烈爭論。 根據改革黨的構想，現行的永久鉅亨網 ・ 16 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前