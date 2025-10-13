AI大量製作播客節目 脆弱產業受衝擊

（法新社紐約12日電） 人工智慧（AI）技術如今能夠大量製作虛擬主持人的播客（Podcast）節目，此一發展正衝擊著尚未站穩腳步、處於脆弱商業模式的Podcast產業。

自從谷歌（Google）推出首款幫用戶製作播客的小幫手 Audio Overview，可將各種輸入資料轉化為節目，問世1年多來，相關新創公司有如雨後春筍般出現，包括語音技術公司ElevenLabs與內容創作平台Wondercraft等。

廣告 廣告

現今製作播客節目已不需要錄音室、不需要真人上麥克風，甚至不必實際錄音，但最終成品卻仍是談笑風生的節目；無論素材是法律文件或是學校講義，AI工具都能一鍵產出高規格的播客節目。

此領域的先驅公司之一Inception Point AI於2023年成立，僅8人團隊就能每週推出約3000集播客節目。

因為製作過程的自動化，因此廣告銷售門檻大幅降低，過去需有數千次下載才能賣廣告，現在只要一個小眾節目就能有廣告收入，例如對某城市的花粉指數分析，只要有幾十名觀眾，就能吸引抗過敏藥的廠商來贊助。

隨著生成式AI機器人興起，許多人對內容品質有疑慮，擔心俗稱的「AI垃圾」在網路氾濫，尤其是在社群媒體上。

Inception Point AI創辦人萊特（Jeanine Wright）表示：「我們發現，只要觀眾喜歡AI主持人和節目內容，基本上並不在意內容是否由AI製作，觀眾或是自然而然地接受了。」（編譯：紀錦玲）