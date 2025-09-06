AI換臉登他人帳號 兩人被判道歉賠償

【on.cc東網專訊】浙江省杭州市有兩名不法分子，早前利用人工智能（AI）換臉技術強制登錄他人購物平台帳號，不僅將收貨地址、購物車資訊售賣給第三方，更有償替人虛假實名認證。杭州市中級人民法院近日對案件當庭作出一審判決，判決兩被告公開道歉並承擔損害賠償。

案情指，被告張某、王某為牟利，從境外某社交軟件通過某種途徑獲取他人手機號碼、頭像照片、身份資訊等，再利用AI換臉技術製造虛假活體驗證影片。他們通過在手機中植入虛擬相機應用程式（App）來替換原本手機相機，當平台調取攝像頭進行人臉識別驗證時，屏幕中的人臉就會自動替換成合成影片，從而躲避人臉識別活體驗證的防線。

法院審理認為，處理人臉類的生物識別資訊除必須獲得個人的單獨同意外，還需遵守相關法律法規的特別規定。張某、王某未經同意濫用AI換臉技術並非法用於虛假實名驗證，侵害不特定主體個人訊息權益，威脅公民的人身財產安全，破壞了長期以來建立的社會信任秩序與穩定環境，損害相關領域的社會公共利益，構成侵權，遂作出上述判決。

