AI擴廠需求支撐有限 2025商用市場年減22%
[NOWnews今日新聞] 政經局勢渾沌未明，影響商用不動產市場交易節奏，據信義全球資產公司統計，2025年上市櫃法人商用不動產及土地市場交易量為2,579億元、年減22%。商仲專家觀察，產業兩極化讓買方結構呈現高度集中，AI及相關供應鏈廠商購置商用產品動能轉強、傳產等其他業者則多抱持觀望，企業資本配置趨向謹慎、市場價格僵固現象未解，2025商用市場呈「價撐量縮」格局。
信義全球資產公司統計，2025年上市櫃法人購置商用不動產交易額為1,509億元、較去年減幅約11%；從交易產品來看，辦公、工業地產交易量也雙雙下滑，辦公產品交易量為472億元、較去年減幅22%；工業地產交易量為905億元、較去年減幅17%；旅館、店面等其他商用不動產交易額為132億元。
土地市場部分，受住宅市場買氣降溫影響，交易動能顯著減退，2025全年交易量為1,070億元，較去年減幅33%，但仍有資金實力雄厚的指標建商持續購入土地庫存，部分開發商也轉進具都更改建效益的精華地段透天產品，支撐土地市場守住千億元交易水位。
信義全球資產公司總經理林三智表示，回顧2025年市場充滿機會、也存在挑戰， 上半年美國關稅使全球貿易環境陷入高度不確定性，產業發展走向兩極化，AI及相關供應鏈一枝獨秀，撐起台灣經濟表現，反觀工具機、紡織、鋼鐵等傳統產業，則面臨營運成本上揚、出口競爭力削弱的困境。
產業變化也影響商用市場交易情形，總經理林三智分析， AI、半導體相關供應鏈業者購地、擴廠動能強勁，貢獻約44%的交易量，且以購置工業產品為主，指標交易包括：台達電以69.5億元取得泰豐輪胎桃園觀音廠房、力成科技以68.98億元取得友達竹科L3C廠(含附屬設備)、日月光以65億元取得南科高雄園區廠房。交易動能高度集中在少數成長性的產業，而其他產業購置動能偏向保守，使得市況呈收縮表現。
辦公市場交易放緩，主要來自於產品價格僵固。總經理林三智表示，自2018年台商回流投資潮以來，產業景氣走揚、市場資金動能豐沛，企業資產配置思維逐步強化，辦公產品兼具自用與置產效益，成為企業主關注的熱門商用標的。然而，隨著辦公市場交易熱度推升，屋主對資產價格信心增強，在無急迫變現壓力下，價格調整幅度有限；買方在價格高檔環境中、及關稅戰衝擊下，營運資金使用趨向謹慎，雖仍有購置需求，但追價意願不高，讓辦公室交易洽談期程延長、交易節奏放緩。
展望後市，總經理林三智表示，國際政經局勢仍充滿不確定性，產業發展分化的環境下，大型法人、開發商、高資產族群等，對資金運用與資產購置決策，短期內仍將維持相對審慎的態度。價格僵固現象有待市場機制及買賣雙方持續磨合，交易動能方有望逐步回升，2026年商用市場可望回歸理性，自用需求仍是支撐市場成交的主要動能，市場走勢仍受到美國關稅政策、地緣政治、產業景氣及資金動能變化牽動。
