AI時代的端側硬體革命——藍思科技的思考與實踐
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月6日 - 藍思科技（6613.HK / 300433.SZ）今日於廣發證券2025年全球投資論壇暨精品上市公司閉門交流會發表主題演講《AI時代的端側硬體革命——藍思科技的思考與實踐》，由董事長周群飛女士親自闡述AI從雲端下沉至端側的萬億級硬體革命已悄然啟動，並正式發布「三年攻堅計劃」，宣示以30年材料科學與精密製造硬實力，搶佔AI端側硬體全球製造龍頭地位。
AI端側元年即將來臨 2026年市場規模突破8,000億美元 演講指出，生成式AI正加速「下沉」至手機、電腦、眼鏡、汽車與機器人等終端設備。權威機構預測，2028年支持AI端側設備滲透率將超過75%，市場規模突破8,000億美元；2026年更將成為真正的「AI端側元年」。IDC預測，2027年中國新一代AI手機出貨量將達1.5億台，AI眼鏡與AI PC將呈現爆發式增長。
藍思科技憑藉「材料+工藝+設備」系統性創新，已實現AI端側核心領域技術全覆蓋。2025年前三季度研發費用達24.4億元，研發費用率常年維持4%以上，自上市以來累計研發投入逾200億元。
三大不可複製優勢 構築AI硬體護城河
一、研發引領：跨場景技術遷移 消費電子精密加工技術快速複製至車載玻璃、光波導鏡片與機器人關節模組；玻璃基板開發進展順利，有望取代傳統鋁基板，開拓百億級新興市場。
二、製造整合：全鏈條垂直壁壘 全球首創「單片流」玻璃產線，將逾200道工序精簡至50道，實現微米級品控與千萬級穩定交付；模具、刀具、自動化裝備全面自研，ODM一站式服務領先業界。
三、生態升級：從供應商轉型解決方案夥伴 深度參與客戶前端研發，已批量交付智元靈犀機器人、支付寶智慧終端；2025年人形機器人出貨預計3,000台、四足機器狗逾10,000台，整機裝配規模位居全球第一梯隊。
消費電子：從「賣部件」升維「供整機」
價值天花板持續突破 獨家為Rokid AI眼鏡提供從光波導鏡片、結構件至整機裝配的全鏈條交付；支付寶「碰一碰」實現從設計到量產的ODM一站式服務。目標兩年內成為AI眼鏡頭部客戶核心供應商，2027年整機裝配市占率進入全球前列，並以納米壓印、刻蝕及碳化矽技術作佈局奠定光波導領域全球主力地位。
汽車電子：智慧座艙體驗革命
單車價值量大幅躍升 全球汽車交互系統市占率20.9%，穩居第一，合作車企逾30家。2026年超薄夾膠玻璃實現百萬輛級供應，整合隔音、隔熱、電致變色等多功能；同步切入車載通訊模組與網域控制站，2027年進一步提升全球市占率。
具身智能：全球最大硬體製造平臺雛形已現
已進入北美及國內頭部機器人供應鏈，關節模組、靈巧手實現批量交付。2026年人形機器人核心部件與整機規模翻數倍，2027年出貨量穩居全球前列。
三年攻堅計劃 明確衝刺路徑 未來三年聚焦端側硬體、多模態融合與新型材料，目標成為AI端側硬體製造龍頭之一：
消費電子：AI眼鏡整機裝配2027年全球前列、光波導全球主力
汽車電子：2026年超薄夾膠玻璃百萬輛級供應、2027年市占率再提升
機器人：2026年核心部件與整機規模翻數倍、2027年出貨量全球領先
董事長周群飛女士最後呼籲：「AI價值終需硬體落地，供應鏈的韌性與創新是這場革命的關鍵。從一塊玻璃到AI硬體核心拼圖，藍思願與全球夥伴攜手，共迎萬億時代。」
