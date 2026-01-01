AI晶片狂潮助攻 韓國2025出口額創歷史新高

（法新社首爾1日電） 官方數據顯示，由於人工智慧（AI）熱潮推動全球半導體需求飆升，韓國2025年的出口創下歷史新高。

根據韓國產業通商資源部的數據，去年出口總額超過7000億美元，較前一年成長3.8%。 韓國產業通商資源部表示，受益於全球AI浪潮，韓國2025年半導體產業出口額達到1734億美元，不僅創下歷史新高，更較前一年成長超過20%。 相關官員指出，應用於AI資料中心的高價記憶體晶片需求極為強勁。 光是12月的半導體出口便較去年同期成長超過40%，不僅連續第10個月成長，更創下史上最強單月表現。 韓國科技巨擘三星電子是全球主要記憶體晶片製造商之一，為AI產業及其所依賴的基礎設施提供關鍵零組件。

韓國還有另一家半導體大廠SK海力士（SK Hynix），在全球半導體市場中同樣扮演著舉足輕重的角色 韓國總統李在明也誓言在今年將AI支出增加3倍，力拚讓韓國躋身全球前3大AI強國，僅次於美國與中國。