AI晶片需求強勁 三星單季獲利創歷史紀錄

（法新社首爾29日電） 韓國科技巨擘三星電子今天公布單季獲利創下歷史新高，這主要歸功於人工智慧（AI）記憶體晶片的市場需求龐大。

全球興建AI資料中心與研發高速演進技術的熱潮，使先進「高頻寬記憶體」（HBM）微晶片的訂單量大幅飆升。

這股熱潮也推高了用於消費性電子產品的普通晶片價格，可能導致全球手機、筆電及其他裝置價格跟著漲價。

三星表示，2025年第4季合併營收達到歷來單季新高的93.8兆韓元（約新台幣2兆元），較上一季成長9%。

三星指出，本季營業利益達20.1兆韓元，同步刷新歷史紀錄。

這項亮眼的財報發表前一天，主要競爭對手、韓國晶片大廠SK海力士表示，受惠於AI熱潮，去年營業利益年增1倍，創下歷史新高。

韓國政府已誓言，要成為美國與中國之後的全球第3大AI強國，三星電子與SK海力士正是高效能記憶體的領導廠商。

三星今天表示，預期「AI與伺服器的需求將持續增長，進而帶來更多結構性成長的機會。」

三星全年營收為333.6兆韓元，營業利益達43.6兆韓元。負責半導體業務的部門銷售額較前一季成長33%。