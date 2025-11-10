AI機械人高峰會及主題周開展 生產力局鼓勵應用AI惟需用得其所

【on.cc東網專訊】香港生產力促進局今日(10日)揭幕「粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2025」，匯聚來自內地、瑞士、德國、意大利、日本、南韓及本港的專家，探討人工智能(AI)與機械人技術的產業化發展。對於近日香港大學有社工系博士生論文涉及懷疑引用AI虛構不存在的論文，生產力局首席技術總監張梓昌指不評論個別事件，但坦言AI好容易用來「p圖」(修圖)等，或會有版權問題，故要視乎企業如何應用AI，生產力局會鼓勵企業和員工裝備自己用好AI。

張梓昌表示，現時AI平台百花齊放，或許會有「踩界」的地方，AI需要用得其所，並要有所規範，因為企業使用AI時未必了解其安全性，可能會導致資料外洩問題，也需加強企業對AI的警覺性，並提供培訓予員工如何應用AI及提供規條指引員工使用AI。張梓昌又指，局方會支持政府運用AI，以增加工作效率，未來希望工業和企業也可應用到AI，現今已有不少機械人出現，技術突飛猛進，相信以後業界可多加運用。

生產力局副主席于健安在會上致詞時表示，全球具身AI市場規模預計到2030年將超過230億美元(約1,789億港元)，中國有望引領行業發展，或可佔據近3成市場份額，生產力局會繼續推動全民AI與新質生產力的實現。

為配合AI高峰會，為期4日的「AI與人形機械人全接觸」主題周將同時展開。透過體驗、導覽與展示，針對中小企在人工智能應用上的痛點，提供從制度、技術到人才的端對端支援，助企業由試用走向規模化應用。

