AI比基尼辣妹街訪國外網路瘋傳 專家憂助長性別歧視

（法新社華盛頓1日電） 國外社群媒體最近充斥女性身著比基尼進行街頭訪問的影片，並且誘導受訪者發表猥褻言論，這些影片栩栩如生，全由人工智慧（AI）工具生成，專家憂心這將助長性別歧視。

法新社事實查核人員在社群平台Instagram上追蹤數百支這類影片，許多影片是以印地語（Hindi）呈現，這些影片顯示男性受訪者隨意講出厭女的嘲諷語句，以及具有性意味的言論。

影片中男性有時甚至會動手觸碰採訪的女性，背景男性群眾則在一旁凝望或哄笑。這些影片栩栩如生，一些用戶在評論中質疑這些女性是否真實存在。

許多影片觀看次數達數千萬，部分影片甚至進一步將流量變現，宣傳一款「結識新女性朋友」的成人聊天應用程式。

美國網路安全公司GetReal Security分析這些影片的部分樣本，顯示它們是運用谷歌（Google）的Veo 3 AI生成工具製作，這款工具以超逼真的影像效果聞名。

印度網路心理學家巴提亞（Nirali Bhatia）告訴法新社：「那些原本只在更衣室閒聊或小圈子裡流傳的厭女言論，現在以AI視覺化的方式堂而皇之呈現。」

巴提亞還指出，這是AI參與下造成的性別傷害之一，這股趨勢正「助長性別歧視」。