AI泡沫焦慮、美利率前景不明 美股收黑

野村發報告指，在其投資者會議中，無論是在美國還是中國，阿里巴巴－Ｗ(09988.HK) 的股票都是討論的主要焦點。然而，據會議反饋，大多數美國投資者均減持阿里巴巴股票，而大多數中國本地的共同基金則對其持樂觀態度。報告表示，美國投資者的主要質疑集中在阿里巴巴的電商業務和即時零售(QC)投資。雖大多看好集團雲業務，但對阿里巴巴電商業務的前景仍持謹慎態度。他們認為，阿里巴巴近期令人印象深刻的CMR(客戶管理收入)增長主要是由提佣率(take-rate)上升所驅動，而其GMV(商品交易額)的增長卻相對滯後。野村首選標的：阿里巴巴、騰訊控股(00700.HK) 、京東健康(06618.HK) 、騰訊音樂－ＳＷ(01698.HK) 、極兔速遞－Ｗ(01519.HK) 。(CW)

infocast ・ 1 天前