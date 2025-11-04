AI泡沫焦慮、美利率前景不明 美股收黑

雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
川普關稅曾讓美車廠面臨產業災難 但如今利潤超預期 專家：做對3件事！
今年初，美國總統川普推出汽車關稅政策時，全球各大車廠曾如臨大敵，憂心這將是一場產業災難，但如今事態發展卻出乎意料。儘管關稅仍構成壓力，但車廠整體情況遠比預期樂觀，利潤甚至可能超越川普 1 月上任前的水準。 最初，當川普宣布對進口車及零件加徵 25% 關稅時，所有車廠都陷入恐慌。鉅亨網 ・ 1 天前
比特幣跌至6月以來新低 避險情緒衝擊加密貨幣
【彭博】-- 比特幣跌至6月下旬以來的最低水平，多項指標顯示加密貨幣交易員的情緒低迷。周二紐約早盤，比特幣一度下跌3.1%至103,539美元，創6月23日以來的最低水平。以太幣跌幅一度達3.Bloomberg ・ 8 小時前
高盛警告股市兩年內或顯著走資 大摩:中資股前景較樂觀
全球多個股市今年表現強勁，高盛行政總裁蘇德巍在香港出席國際金融領袖投資峰會時指，兩年內股市可能會出現顯著資金流出(drawdown)，當中科技板塊估值已經接近見頂(full)，呼籲投資者持續投資(stay invested)，但同時要分散風險。他指，經濟周期有上落，長遠而言，優質公司有增長潛力，所以即使股市調整，亦要繼續保持投資，而中資股今年表現強勁，修復早年資金流出的部分失地，相信明年表現可保持平穩，長遠將繼續吸引全球資金分散投資。另外，摩根士丹利主席兼CEO皮克在峰會上指，明年股市焦點將在於企業盈利表現，當中人工智能會是決勝關鍵，有效利用相關技術提升營運效益的公司，將會跑贏市場。他認為，中資股前景較為樂觀，無論生物科技、機械人、電動車等板塊都有不少優質公司，可以為投資者在未來數年爭取不俗回報。(ST)infocast ・ 18 小時前
加速甩開中國 印度擬將稀土磁鐵計畫擴大3倍
彭博引述消息人士報導，印度計畫將稀土磁鐵製造計畫的規模擴大近 3 倍，達到 700 億盧比 (7.88 億美元) 以上。以加速建立國內產能，降低對中國稀土依賴。 消息人士透露，這項提案目前正在等待內閣批准，相較於先前旨在確保電動汽車、再生能源和國防所需關鍵材料的 250 億盧比鉅亨網 ・ 1 天前
對沖基金警告：AI競賽 科企陷囚徒困境
根據《商業內幕》周一 (3 日) 報導，科技巨頭們正為爭奪 AI 主導權展開昂貴的競爭，形成「囚徒困境」局面。對沖基金高管警告，此舉恐引發市場震盪，投資人可能對鉅額資本支出回報產生質疑。鉅亨網 ・ 1 天前
野村:美國投資者的主要質疑集中在阿里巴巴的電商和即時零售投資
野村發報告指，在其投資者會議中，無論是在美國還是中國，阿里巴巴－Ｗ(09988.HK) 的股票都是討論的主要焦點。然而，據會議反饋，大多數美國投資者均減持阿里巴巴股票，而大多數中國本地的共同基金則對其持樂觀態度。報告表示，美國投資者的主要質疑集中在阿里巴巴的電商業務和即時零售(QC)投資。雖大多看好集團雲業務，但對阿里巴巴電商業務的前景仍持謹慎態度。他們認為，阿里巴巴近期令人印象深刻的CMR(客戶管理收入)增長主要是由提佣率(take-rate)上升所驅動，而其GMV(商品交易額)的增長卻相對滯後。野村首選標的：阿里巴巴、騰訊控股(00700.HK) 、京東健康(06618.HK) 、騰訊音樂－ＳＷ(01698.HK) 、極兔速遞－Ｗ(01519.HK) 。(CW)infocast ・ 1 天前
高盛及大摩警告股市可能回調10%至20%
高盛及大摩警告投資者，未來一至兩年股市可能會出現回調，下跌10%至20%。高盛行政總裁所羅門認為，這種逆轉是長期牛市的正常特徵，強調客戶應保持投資並審查配置投資組合，而不是試圖趁低吸納。 大摩行政總裁Ted Pick亦稱，投資者應該歡迎周期性的回調，認為這是健康的趨勢，而不是出現危機的跡象。 高盛預計，全球資本配置將繼續關注中國市場，因中國仍然是世界上規模最大以及最重要的經濟體之一。而大摩則仍然看好香港、中國、日本及印度市場，特別關注中國的AI、電動車及生物技術產業。(mn/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
內地即日起實施新黃金稅收政策 飾金股急挫 老鋪黃金(06181.HK)周大福(01929.HK)六福(00590.HK)初段各跌逾7%
港股今早(3日)高開，恒指高開92點或0.4%，報25,999點後，初段窄幅拉鋸，最新報26,005，升98點或0.4%，成交549.24億元。 內地即日起實施新黃金稅收政策，飾金股今早顯著受壓，「新消費股」老鋪黃金(06181.HK)低開4.7%後，初段最低見620元創3月底以來逾七個月低；最新報631.5元，跌7.74%，成交4.43億元。另周大福(01929.HK)現報14.14元，跌7.1%，成交3.74億元。六福(00590.HK)平開後急滑，現報23.06元，跌7.32%，成交2,880.34萬元。周生生(00116.HK)現報13.03元，跌6.46%，成交1,364.47萬元。周六福(06168.HK)亦跌約3%。 國家財政部及國稅總局聯合發布關於黃金有關稅收政策的公告，宣布自即日起實施新的黃金稅收政策，明確通過上海黃金交易所及上海期貨交易所成交的「標準黃金」，場內交易本身免徵增值稅。一旦發生實物交割出庫，將按用途徵收不同稅項。新政策自2025年11月1日起實施，執行至2027年12月31日。對於非投資性用途，交易所免徵增值稅，並按照實際成交價格向買入方會員單位開具普通AASTOCKS ・ 1 天前
《大行》港交所(00388.HK)投資評級及目標價((表)
港交所(00388.HK)將於明天(5日)公布今年第三季業績，受惠包括南向資金流入(中金料南向日均交易額1,525億元按年大升2.85倍及按季升36%)及IPO活動復蘇及資本市場熱絡，本網綜合5間券商，預期港交所今年第三季純利介乎43.81億元至49.94億元，較2024年第三季純利31.45億元，按年增長39.3%至58.8%，中位數47.57億元，按年升51.3%。 綜合4間券商預期港交所今年第三季收入及其他收益介乎75.32億元及78.87億元，按年分別增長40.2%至46.8%，中位數77.1億元，按年升43.5%。綜合3間券商預期港交所今年第三季投資收益淨額分別為9.33億元至12.05億元，按年分別減少22.7%至升0.2%。投資者將關注港交所管理層最新營運及業務策略，對IPO市場的活躍度及未來募資規模預期、國際及地緣政治風險的應對策略，對投資收益的風險管理策略，尤其是利率波動和市場環境變化對收益的潛在影響。 下表列出8間券商給予其評級及目標價(港元)： 券商│投資評級│目標價 高盛│買入│544元 摩根大通│增持│530元 滙豐環球研究│買入│521元 美銀證券│買入│5AASTOCKS ・ 15 小時前
黃金稅改｜中國取消黃金稅務優惠 投資及消費均受影響 金飾及黃金股齊挫
中國財政部與國家稅務總局突擊調整黃金零售增值稅政策，變更部分稅額抵扣優惠，引發資本市場劇烈反應。港股黃金珠寶板塊全綫下挫，半日周大福(1929)暴跌7.6%、六福珠寶(0590)重挫8.4%、老鋪黃金(6181)亦跌7.9%，反映投資者對行業盈利能力的擔憂。另外，金礦股同樣捱沽，好像紫金(2899)挫3.2%、招金(1818)跌1.9%。BossMind ・ 1 天前
中國稅收新政震動黃金市場 珠寶股重挫 金價面臨衝擊
黃金價格周一 (3 日) 開盤走弱，隨後穩定在每盎司 4000 美元附近。此前，中國取消了部分零售商長期實行的退稅政策，此舉可能對中國市場需求構成壓力。鉅亨網 ・ 1 天前
日元走強 首相高市早苗稱通膨尚未持續達標 承諾不增稅
日本首相高市早苗周二 (4 日) 發表重要講話，表示日本在實現日本央行的物價目標方面，仍只走完了一半的路程。高市指出，儘管受食品成本上漲影響，日本的消費者通膨率持續徘徊在 3% 左右，但尚未實現以穩固的工資增長為後盾的可持續且穩定鉅亨網 ・ 17 小時前
《大行》東吳證券列出南向資金上周對港股十大淨買入及淨賣出名單(表)
東吳證券發表報告表示，上周恒生科技指數下跌2.5%及恒指下跌1%，恒生港股通下跌0.9%。行業上，原材料業領漲。該行認為港股仍在震盪上行趨勢中。短期震盪為主，上行斜率或放緩。其一，利好消息落地，短期資金進攻意願減弱。前期市場提前交易中美關稅、「十五五」規劃等告一段落，短期宏觀方面暫無更多利好消息。 其二，港股科技受美國科技股業績影響，短期上漲動能不足。該行認為中長期AI科技還是主線之一，當前位置具有吸引力。其三，市場尚未到風格切換時，但建議關注部分紅利股，按照以往情形11月至12月紅利股相對勝率較高。其四，該行繼續認為明年首季度基本面敘事會進一步好轉。結合降息背景，中長期看好AI科技、創新藥。 該行列出上周(10月27至31日)南向資金對港股十大淨買入及淨賣出名單： 1)南向資金對港股十大淨買入名單 股份│淨流入金額 小米集團-W(01810.HK)│71.4億元 泡泡瑪特(09992.HK)│68.12億元 中海油(00883.HK)│66.46億元 美團-W(03690.HK)│56.46億元 紫金黃金國際(02259.HK)│54.77億元 中移動(00941.HK)│47.12AASTOCKS ・ 19 小時前
華爾街好友亮紅燈：美股過熱恐回調5%
根據《彭博》周一 (3 日) 報導，雅迪尼研究公司 (Yardeni Research Inc.) 總裁雅迪尼 (Ed Yardeni) 警告，美股投資人情緒過度樂觀，恐使股市在年末前面臨回檔壓力。他表示：「市場上看多的人太多了。」這鉅亨網 ・ 1 天前
華爾街CEO警告稱 股票市場可能因估值原因出現回調
華爾街多位執行長表示，投資者應該為未來12至24個月內股市下跌超過10%做好準備，並指出這種回調可能是健康的走勢。Bloomberg ・ 16 小時前
《大行》交銀國際列出11月中資股推介股份名單(表)
交銀國際發表報告表示，南向資金持續加速流入港股。截至上周四(10月30日)，年內南向資金淨流入已突破1.2萬億港元，創歷年同期之最，前9個月已有7個月淨流入超1,000億港元。儘管10月港股市場出現調整，10月以來南向資金仍淨流入超800億港元，體現內地投資者對港股的長期看好。 該行指11月港股需重點關注三大變量：(1)美聯儲局降息節奏，美聯儲主席鮑威爾最新表態表明12月降息「遠未成定局」，市場對美聯儲後續行動的分歧仍然存在，短期內可能以「有條件降息」為主調，預期反覆或引起市場震盪。(2)中美關係進展，框架協議的具體落地細節。(3)內地穩增長政策進展。 行業配置聚焦「科技成長+防禦穩健」，兼顧進攻與防守。(1)AI產業鏈：全球科技巨頭算力投入持續增長，中國內地大模型應用加速落地，重點關注AI硬件廠商、雲計算服務商等核心受益標的。(2)國產替代方向：地緣不確定性下，半導體、工業軟件、高端裝備等硬科技領域加速突破，配置價值凸顯。(3)生物醫藥：估值回調後性價比提升，創新管線推進疊加集採政策邊際改善，中期配置價值顯現。(4)大宗商品：美聯儲降息週期下美元走弱，銅受益於新能源和穩增長雙重驅動，AASTOCKS ・ 1 天前
港鐵擬發債籌250億美元 滙豐任安排行及交易商
港鐵公司(0066.HK)宣佈，已向港交所(0388.HK)提交申請批准債券發行計劃，發債總額達250億美元(約1950億港元)，自10月31日起計12個月，僅向專業投資者(香港聯交所上市規則第37章定義)發行債務證券，所得款項淨額將用於一般企業用途，其中可能包括營運資金、再融資和償還現有債務，亦可將暫時不需要的資金投資於短期有價證券。infocast ・ 1 天前
《大行》瑞銀升滙控(00005.HK)目標價至108.2元 第三季業績強勁
瑞銀研究報告指，滙控(00005.HK)第三季業績強勁，撥備前利潤按年升9%；若剔除16億美元重大特殊項目，實際表現更為突出。期內收入升5%、銀行淨利息收入升4%，手續費及其他收入增升6%，但部分被經營開支升1%抵銷。 該行認為，雖然滙控在香港商業房地產及英國與中東北非地區的撥備增加，但減值損失仍維持在40個基點，符合預期。第三季普通股權一級資本比率(CET1)為14.5%，按季跌10個基點，亦符合預期。該行將滙控2025至27年每股盈利預測分別上調3%、1%及0%，目標價由103.7元升至108.2元，維持「中性」評級。(ss/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
憂AI泡沫爆破 道指曾瀉逾400
高盛及摩根士丹利等華爾街大行舵手警告股市可能出現調整，加上大數據公司Palantir業績後股價插水，觸發市場對人工智能（AI）投資泡沫爆破的擔憂，美股周二早段顯著受壓，道指下滑超過400點，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數抽高19.28%至20.48。 比特幣挫3% 5個月低位 道指低開188點後，跌幅擴大至最多459點，最低報46877點，標指回調1.24%，納指急滑1.73%。風險資產遭拋售，加密貨幣「一哥」比特幣重挫3.11%，至103539美元的6月以來低位，以太幣更瀉3.91%至3460美元。 Palantir上調全年收入預測，惟未能滿足投資者過高的期望，加上電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型、傳奇對沖基金經理布瑞（Michael Burry）披露增持Palantir和輝達（Nvidia）的認沽期權，利淡投資情緒，Palantir股價急插9%，輝達亦跌2%。Ecofi Investissements基金經理Karen Georges表示，投資者趁好消息沽出Palantir，因其股價已顯著跑贏大市，且估值高企。 特斯拉（Tesla）主要股東反對向行政總裁馬信報財經新聞 ・ 4 小時前
東亞證券上調阿里巴巴目標價10%至196元 惟降評級至「增持」
東亞證券發表報告,將阿里巴巴(09988.HK)目標價由178港元,調低10%至196港元,但投資評級由「買入」降至「增持」。該行指,阿里巴巴預計將於本月中旬公布第二財季業績,預計整體收入按年增速將放緩至4%,但雲業務收入增長料繼續加速至30%以上,屬潛在亮點之一,中國電商業務收入預期按年增加12%,主要受益於閃購業務的新增貢獻。由於集團仍需為外賣和閃購業務增加投入,加上 AI 相關基礎設施的資本開支大增,可能短期內續拖累集團經調整利潤率表現。 該行稱,阿里巴巴未來12個月預測市盈率為21.1倍,高於在香港上市以來的平均值(19.2倍)約0.2個標準差,惟較歐美上市的 AI 雲企業仍存在大幅折讓。隨著國內 AI 應用範疇愈趨廣泛,集團雲業務之估值料尚有上調空間,支持集團估值向上修復。因此給予阿里巴巴2027財年目標市盈率為21.8倍,另外新增集團2027財年每股經調整盈利為8.4元人民幣。 (BC)infocast ・ 18 小時前