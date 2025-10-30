屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起
AI熱潮帶動記憶體晶片需求 三星電子Q3獲利年增32%
（法新社首爾30日電） 韓國科技大廠三星電子（Samsung Electronics）今天公布第3季財報指出，受惠人工智慧（AI）帶動記憶體晶片需求激增，獲利年增32%。
隨著AI產業快速擴張，AI伺服器等基礎設施對記憶體晶片的需求激增，為這全球兩大記憶體製造商三星與SK海力士（SK hynix）帶來強勁支撐。
三星在財報中表示：「營利增加至12.2兆韓元（約85億美元）。旗下晶片部門（DS Division）銷售季增19%，記憶體業務創下單季銷售歷史新高。」
智慧型手機部門因新款摺疊機成功上市與旗艦機銷售穩健，營收季增11%。
三星表示，展望第4季，「AI產業的快速成長預期將為晶片與裝置兩大事業帶來新的市場機會。」
AI熱潮推升傳統NAND與DRAM記憶體晶片價格與出貨量，同時高頻寬記憶體（HBM）更因AI伺服器需求飆升而供不應求。
三星表示為了因應需求，今年將投資40.9兆韓元於半導體設施。
今年7月，三星與電動車大廠特斯拉（Tesla）簽署一項165億美元合約，將供應特斯拉AI6晶片至2033年底。
這項合作預期將強化三星在晶圓代工領域的競爭力，目前三星在先進AI晶片製造上仍落後台積電和SK海力士。（編譯：徐睿承）
其他人也在看
英偉達一日宣布15大單 高盛：AI熱潮市場累了
儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。 輝達在周二 (28 日)鉅亨網 ・ 19 小時前
滙控末息起碼3.05元 大行看法更樂觀
滙控（0005.HK）把今年核心有形股本回報率（RoTE）指引，提升至15%或更高水平，以現時每股有形資產淨值（TNAV）9.22美元計算，即全年每股回報最少為1.383美元（假設為15%），如果股息比率為50%，每股派息可達0.6915美元（約5.3937港元）；扣除首三季已宣派的0.3美元季度息，即末期息最少為0.3915美元（約3.0537港元），按年增8.75%，大行看法更為進取。信報財經新聞 ・ 1 天前
美減息0.25厘 12月起停縮表
美國就業市場疲弱的憂慮揮之不去，加上最新通脹數據較預期溫和，聯儲局一連兩日議息後，本港時間周四凌晨2時宣布把聯邦基金利率目標區間調低0.25厘，降到介乎3.75厘至4厘，為今年第二度減息，符合市場預期。當局並宣布由12月起結束量化緊縮（QT），即停止縮減資產負債表，時間較聯儲局主席鮑威爾早前所暗示提早。議息結果出爐後，美股道指升幅收窄，漲149點。信報財經新聞 ・ 11 小時前
信心崩盤！外資加速逃離印度股市 今年來已撤資170億美元
外資今年以來已從印度股市撤出超過 170 億美元的資金，使印度成為亞洲外國投資組合資金流出情況最嚴重的市場。這一數字不僅創下多年來新低，更與 2023 年淨流入 200 億美元的榮景形成鮮明對比，凸顯全球資本對印度市場信心的急劇轉變。 伊拉拉資本發布的報告指出，全球投資者正以驚鉅亨網 ・ 23 小時前
外資集體喊漲！小摩：港股成亞太最便宜市場 漲勢延續到2026年
香港股市今 (29) 日因重陽節假期休市，先前連續多日走高的港股近日出現小幅調整，但外資機構對後市仍保持一致樂觀，認為估值吸引力與多重基本面利好將支撐漲勢延續。 根據摩根大通 (下稱小摩)(鉅亨網 ・ 1 天前
財經｜跟隨美國減息步伐 金管局下調基本利率至4.25厘
美國聯儲局宣布減息0.25厘，聯邦基金指標利率降低至3.75厘至4厘區間後，香港金管局亦下調基本利率至4.25厘，即時生效。 金管局指出，基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及一個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。Fortune Insight ・ 5 小時前
高盛料未來十年圓匯將升值至100日圓兌一美元
高盛發表報告稱，隨著日本貨幣政策逐步正常化，預計未來10年日圓匯率可能升值至100日圓兌一美元。雖然新任首相高市早苗的寬鬆立場及財政擴張計劃被視為短期內對日圓不利的因素，但預計隨著通脹上升帶來的政治阻力增加，日圓重回「安倍經濟學」政策時期的下跌勢頭將會溫和得多。 高盛稱，日圓走勢雖然經歷長期的偏離，但在歷史上總是會隨著時間回歸至公允價值，而這個趨勢在2020年至2021年初尤為明顯，當時日圓在全球避險情緒及美國孳息率下降的環境下走強，但最終再次走弱。 日圓現升0.4%，報152.23日圓兌一美元。(mn/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
調查：市場參與者預期金價大幅上調 明年上看近5000美元
在 2025 年倫敦金銀市場協會 (LBMA) 全球貴金屬會議上，市場參與者普遍承認，在過去兩年顯著低估黃金潛力後，目前正處於「追趕」狀態。根據會議情緒，代表們預計，到明年此時，金價有望挑戰接近每盎司 5000 美元。鉅亨網 ・ 22 小時前
【基金人語】中國經濟關鍵 打好慢牛根基
當亞洲多地股市相繼創歷史新高，日經指數重返榮光、印度與台灣股市屢創頂點之際，中國市場卻仍在築底。投資者不免問：中國何時能走出陰霾？事實上，一場「慢牛」已在醞釀，不同於爆發式「蠻牛」，這是一個以政策穩、產業升級與信心重建為基礎的長線牛市。 然而，這場慢牛能否成真，除了內部改革與結構調整，亦必須面對外部挑戰，包括美國政策轉向、地緣衝突等，這些都可能意外地成為中國再出發的契機。 美遏華政策如雙刃劍 美國在科技與金融層面對中國持續設限，例如晶片禁令、投資審查及供應鏈「去中國化」。短期內這些政策無疑為中國經濟及資本市場帶來壓力，長遠而言卻迫使中國企業加速自主創新、降低對外依賴，從而孕育出內生式增長。 另一方面，美國的貨幣與財政政策亦影響全球資金流向。若美國減息周期啟動，美元回軟，資金自然會尋求估值較低的新興市場，A股與港股便有望受惠。 A股代表內需經濟與產業升級，港股則是外資觀察中國的重要窗口。過去港股受美息高企、地緣不穩及內地信心不足拖累，但現時估值極具吸引力，許多中資龍頭股市盈率僅為海外同業的一半。若中國經濟穩中向上、人民幣滙率企穩、外資重新配置亞洲資產，港股將有條件重拾國際投資者信任。中長信報財經新聞 ・ 11 小時前
滙豐下調港元最優惠利率12.5點子 年利率降至5%
香港上海滙豐銀行宣布，由周五(31日)起，下調港元最優惠利率12.5點子，年利率由5.125%調低至5.00%。滙豐對上一次於9月19日調整港元最優惠利率，當時減息12.5點子。AASTOCKS ・ 2 小時前
金價摔到三周新低！美中關係轉暖 投資人不抱金了？
根據《路透》周二 (28 日) 報導，國際金價當日大跌逾 2%，觸及三周低點，主因市場對美中貿易緊張關係趨緩抱持樂觀態度，風險偏好回升，削弱投資人對黃金等避險資產的需求，同時市場矚目美國聯準會 (Fed) 本周的利率決策。鉅亨網 ・ 1 天前
AI造富 全球前十富豪身家飆逾5千億美元
AI 熱潮持續推高全球超級富豪財富，根據彭博億萬富翁指數，今年全球前十大富豪合計新增財富達 5230 億美元，遠超過萬事達、埃克森美孚或 Netflix 任何一家市值，而此三家美國企業市值介於 4600 億至 5200 億美元。鉅亨網 ・ 1 天前
美股日誌｜標指道指轉跌 12月減息突現變數
美股先升後回，美國聯邦儲備局主席鮑威爾表示，下次在12月的會議不一定會減息，是市場意料之外，標普500指數和道瓊斯指數倒跌收市，納斯達克指數亦一度見紅，有重磅科技股支持才收升。Yahoo財經 ・ 8 小時前
「貶值交易」席捲全球 黃金見頂未? 憂各國財赤失控 沽債滙買貴金屬避險
金融市場近期出現「貶值交易」（debasement trade）現象，投資者因為擔心各國政府預算赤字失控，於是拋售相關主權債券和貨幣，而貴金屬和另類資產正得益於這個趨勢，當中黃金暫時成為最大贏家，即使近期衝上高位後出現整固，今年仍累漲逾50%。信報財經新聞 ・ 10 小時前
日美5500億美元投資基金細節曝光 誰出手？哪些領域沾光？
日本公佈了對美國投資 5,500 億美元的潛在項目清單，披露了有意投資的日本企業名單，包括軟銀、西屋電氣及東芝，每間企業的投資規模從 3.5 億美元到 1,000 億美元不等，涵蓋能源、AI 及關鍵礦產等領域。 這份說明書發布幾個小時之前，美國總統川普 28 日盛讚了美國與日本鉅亨網 ・ 1 天前
短炒波士｜港股進入轉倉期 本周走勢料偏好｜Ringo
恒指連升3個交易日後回吐，但本星期走勢料仍以偏好為主，料在26,000點至26,500點間上落。 港股已進入轉...BossMind ・ 3 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 17 分鐘前
CFO財報解密│價值投資者重視長期股息紀錄有因（Benny）
如果一直都冇現金股息分派，就變咗投資者只有出售股票呢一個方法先至可以真正實現股票投資回報。但如果持續長期穩定派息，股東既可以持續持有股票，等待長期資本增值嘅同時，中間亦都可以持續穩定實現現金回報。對於整體投資嘅靈活性就會更加提高。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
《績後》一文綜合大行於滙控(00005.HK)公布季績後最新目標價及觀點
滙豐控股(00005.HK)本周二(28日)中午公布第三季業績，股價在周二全日升4.4%，今早(30日)再升近1.8%報108.5元。美銀證券指滙控第三季業績強勁，按替代表現衡量指標的不計及須予注意項目之固定匯率除稅前利潤達高市場同業原預期9%，主受收入強勁所帶動，中淨利息收入及非利息收入各佔一半。非利息收入方面，財富業務是主要增長動力，按年升29%。成本控制亦符合預期，資產減值大致穩定，包括香港商業地產相關減值。考慮到市場預期美國明年將有約五次減息，上行及下行風險大致平衡，該行維持滙控「中性」評級，目標價由117.20港元上調至121港元。AASTOCKS ・ 2 小時前
《港樓》中原按揭王美鳳：本港減P周期完成 但減息期延續
美國聯儲局凌晨宣布2025年第7次議息會議結果，公開市場委員會成員通過下調聯邦基金利率0.25厘至介乎3.75厘至4厘，是於今年9月重啟減息後再度減息，符合市場預期。具指標性的滙豐銀行宣布下調最優惠利率(P)0.125厘至5%；料其他銀行陸續跟隨。 中原按揭董事總經理王美鳳表示，目前H按息以P按為基準之封頂息率計算，銀行減P令目前新按及供樓人士的按息均可同步下降，P下降0.125厘後，市場按息由3.375%減至3.25% (以H+1.3% 封頂P-1.75%(減P後:5%)計，供樓負擔進一步減輕。 王美鳳預期，年內市場按息維持約3.25%水平，減息周期持續，是次銀行進一步下調存貸息率0.125厘後，去年至今銀行減P幅度已累達0.875厘，已抵銷對上一次加息周期之加幅亦為0.875厘，銀行基本活期存款息率亦降至零水平，存息已減無可減，相信減P周期已完成; 然而美息未來續跌本港減息期仍延續，按息下跌步伐視乎未來拆息回落速度。 按照現時H按計劃封頂息，當未來1個月拆息跌至低於1.95%，按息將會跌穿封頂息而進一步下降。若年內及明年美國進一步減息，美息下跌將逐步推低港元拆息水平，預期明年按息或AASTOCKS ・ 1 小時前