AI熱潮與降息預期 歐洲股市收高

【彭博】-- 艾司摩爾控股股價走低，此前美國議員批評這家荷蘭晶片設備製造商助推了中國晶片產業的發展，令外界擔憂，美國可能對該公司的光刻機實施進一步的出口管制。周三早盤，公司股價在阿姆斯特丹交易所一度下跌7.1%，創下7月以來最大盤中跌幅，隨後收復部分失地。過去一年股價累計上漲了14%。眾議院中共問題特設委員會周二引述公司銷售數據指出，艾司摩爾和包括東京電子、應用材料、KLA和科林研發在內的其他晶片製造商「通過向中國國有企業及軍工相關企業銷售設備獲得可觀收益」。該委員會指出，中國在晶片製造領域的發展對美國國家安全「構成威脅」。其他晶片設備製造商股價同樣走低。艾司摩爾不予置評。中國大陸是僅次於台灣的艾司摩爾第二大市場，占其第二季度淨系統銷售的27%。原文標題ASML Shares Fall After US House Panel Slams Its China BusinessMore stories like this are available on bloomberg.

Bloomberg ・ 11 小時前