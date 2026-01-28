AI生成不雅照會否刑事化 當局指數字辦已制定相關指引供參考

【on.cc東網專訊】人工智能(AI)被用作生成不雅照片及影片備受關注，有議員問及當局會否參考內地及外國將有關行為刑事化。署理創新科技及工業局局長張曼莉指政府會因應實際情況採取前瞻性思維部署。

張曼莉今日(28日)在立法會資訊科技及廣播事務委員會舉行政策簡報會上指出，數字辦已制訂與生成式人工智能相關的指引，供服務提供者、使用者及開發者參考，政府對如何制訂更多合適標準或監管框架持開放態度，會因應香港實際情況，採用前瞻性思維部署，同時密切留意全球監管趨勢，參考國家及不同地區的經驗。

有議員指現時不同政府部門均各自開發多個手機應用程式，關注當局何時能建立統一的智慧政務服務平台。張曼莉強調當局目標仍是透過「智方便」實現一網通辦，盡量減少政府手機應用程式的數量，但了解個別部門採用自己的系統，服務亦有針對性群組，當局不會一刀切禁止部門開發應用程式，但最重要是物有所值，能貼合市民需要。

另有議員關注政府如何推動本地動漫產業的發展，文化體育及旅遊局局長羅淑佩回應稱，政府至今共向文創產業發展處的「創意智優計劃」注資約64億港元，以支援創意產業發展，其中本港的動漫發展在計劃下已初見成績，有不少動漫作品獲獎，甚至拍成電影參與海外影展，有關工作會繼續進行，包括將本地作品帶出海外。

