AI生成鄉村歌曲奪美榜冠軍 Breaking Rust男聲身分成謎

（法新社紐約11日電） 一首由人工智慧（artificial intelligence, AI）生成男聲所演唱的鄉村歌曲，本週首次登上美國排行榜冠軍。

根據昨天公布的數據，登上「告示牌」（Billboard）鄉村歌曲數位銷售排行榜冠軍的作品是Walk My Walk，名為Breaking Rust的演唱者身分成謎。

美國媒體廣泛報導，Breaking Rust實際上是由生成式AI技術驅動。

AI無所不在的今天，AI生成歌曲也逐步闖進各類金曲榜單，鄉村音樂這個美國代表性曲風也不例外。

儘管社群媒體、串流平台簡介上，Breaking Rust都未明言Walk My Walk由AI創作；但曲目中的聲音無法追溯到任何一位真實歌手，加上相關插圖、照片與影片顯然出自AI之手，這兩大「事實」都讓樂壇把Breaking Rust貼上AI藝人的標籤。

法新社運用的幾款AI音樂識別軟體均顯示，Walk My Walk這首歌為AI生成歌曲的概率介於60%到90%之間。

這首歌的詞曲創作者欄標註為Aubierre Rivaldo Taylor，而這個名字僅在網路上和明確標示為AI專案的團體Def Beats AI有關。

截至今天為止，Breaking Rust社群平台Instagram帳號的幕後團隊尚未回覆法新社的置評請求。