AI當朋友 明星當親人 劍橋辭典揭危機 Parasocial成年度詞語

有人把AI聊天機械人當成朋友。

英國劍橋辭典日前公布2025年度代表字為「parasocial」(擬社交互動)，反映民眾與名人、網紅甚至跟人工智能(AI)聊天機械人建立單向情感連結的社會現象。該詞源自1956年芝加哥大學研究，描述觀眾將電視名人視為虛擬親友的心理狀態，如今因社交媒體與AI普及，再度引發關注。

Parasocial指「某人感覺自己與一位素未謀面的名人存在某種聯繫」。辭典編纂者指現代人透過直播、社交媒體貼文及ChatGPT等，來填補現實社交缺口，而這就是parasocial。英國劍橋大學實驗社會心理學教授施納爾(Simone Schnall)說，「愈來愈多人把AI當成『朋友』，來獲取正面回應，甚至將它視為心理治療替代品」，指這令單向情感關係出現新的面向，進入一個不健康且強烈單向的時代。



Taylor Swift宣布訂婚的貼文，彷彿令舉世歡騰，吸逾1,600萬個like。(互聯網)

跟明星網紅 自以為有親密互動

Parasocial現象不局限於AI，例如美國女歌手Taylor Swift月前宣布訂婚，令不少人歡呼雀躍不已，在網上不斷討論；有人在社交平台向她送上祝福，卻詫異對方為何不回覆，這些情感均算是parasocial。施納爾指parasocial關係重新定義了「追星、名人文化以及AI如何改變普羅大眾在網絡上的互動」；並稱人們若對Taylor Swift等明星存在「擬社交互動」，往往導致激烈的網絡討論，又或對歌詞的過度解讀。她補充，人們對主流媒體和傳統媒體信任度下降，並開始轉向網紅，這可能導致跟網紅形成「不健康且過度親密的關係」。

「slop」形容劣質AI內容氾濫

此外，劍橋辭典指過去一年新增逾6,200個新詞、片語與新定義，包括本來有液體濺出或髒水等意思的「slop」，被用來形容網上大量湧現、用AI生成的劣質內容；還有形容過度樂觀的「delulu」，從delusional(妄想的)演變而來。至於「memeify」則顧名思義，形容把圖像變成迷因(meme)並在網上瘋傳。此外亦有「skibidi」一字，據報源自網路動畫《Skibidi Toilet》，可解作「很酷」或「很糟糕」，亦可只是純粹無厘頭，如問人在做甚麼時說「你在做甚麼skibidi啊？」(What the skibidi are you doing?)

