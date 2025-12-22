AI疑慮緩解 亞洲股市收紅

香港的冬天不太冷，卻總有一兩天的溫度需要穿上外套。每當提到冬季外套，或許很多人會先想到羽絨服。但其實又輕又暖的「絎縫外套」更適合香港天氣穿，不會像羽絨服一樣太過保暖，卻又能擋住一定程度的寒冷，對於香港現在的天氣來說非常實穿。而且近年來在時尚圈，絎縫外套早已悄悄成為潮人們的冬日摯愛！連英女王都對這種服裝工藝愛不釋手，無論是經典英倫風還是現代摩登感，大家都能輕鬆駕馭。文末更會介紹甜甜價格的絎縫外套，從平價uniqlo到經典BARBOUR都有，大家快來逛逛吧！

Yahoo Style HK ・ 8 小時前