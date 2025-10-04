AI科學主任報天氣？謝展寰：視乎科技發展

中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
其他人也在看
大鳴大放｜暫緩垃圾徵費及食肆寵物友善牌(二)
【Now新聞台】嘉賓: 謝展寰(環境及生態局局長) 題目: 暫緩垃圾徵費及食肆寵物友善牌政府早前宣布今屆任期內，不再推行垃圾徵費，背後有甚麼考量？未來在甚麼指標下，才會考慮重推？社會越來越多人養寵物，政府容許食肆申領寵物友善牌照，會設立哪些限制？又會否考慮以試點方式推行？#要聞now.com 影音新聞 ・ 4 小時前
垃圾徵費暫緩｜謝展寰：不急於為收費而收費 宣傳及配套花1.7億「不存在浪費問題」
今屆政府早前宣布將暫緩實施垃圾收費。環境及生態局局長謝展寰今日(5日)在一個電視台節目訪問時指，並非「放棄」垃圾收費，當局亦不是因全球貿易戰，而停止實施垃圾收費；而因貿易戰或全球經濟狀況影響情緒，考慮到推出懲罰措施的時機才決定暫緩。 他強調，局方施政並不是墨守成規、拘泥「只一定要推行垃圾收費」，而是不會急於「為收am730 ・ 10 小時前
葉劉分享美照賀中秋 賣關子指會一連四日分享節日帖文｜Ray Online
中秋佳節即將嚟到，梗係唔少得食月餅啦！新民黨主席葉劉淑儀都好關心大家食咗月餅未，仲照舊分享靚相，為大家送上祝福。am730 ・ 1 天前
Taylor Swift新歌提及皇馬
【Now Sports】Taylor Swift推出新專輯，其中一首歌曲竟提到皇家馬德里的名字，而這支西甲球隊也有為這名流行天后作宣傳。新專輯【The Life of a Showgirl】中，有首歌叫《Wi$h Li$t》，歌詞中有句「他們想要一切，想要與皇家馬德里簽約」。目前不清楚Taylor Swift與皇馬之間是否有甚麼合作，但皇馬官網也有上載一張中場祖亞曼尼戴耳機聽歌的相片，附註也寫道：「正在播放Taylor Swift ── Wi$h Li$t（2025）。」2024年，Taylor Swift便在班拿貝球場舉辦了兩場巡迴演唱會，門票全部售罄。【The Life of a Showgirl】是她出道以來的第12張個人專輯，而她近年和運動界有了更多聯繫，因為多了個美式足球員男友基斯，兩人在8月時還宣佈訂婚。now.com 體育 ・ 12 小時前
擬推牌照容許狗隻進入食肆 謝展寰：讓申請食肆自行決定是否設分隔區域
【Now新聞台】施政報告提出設立容許狗隻進入食肆的牌照，謝展寰稱，會讓申請的食肆自行決定是否需要設分隔區域。 環境及生態局局長謝展寰：「因為你知道，大家的經營模式、群體都不相同，所以如果准許的話，他們自己決定裡面是否需要分隔或如何分隔。但不論如何，容許狗隻入，出面就要有清楚的標示，所有顧客可以知道。(申請)數目起初未必太多，我們未必需要分區。我們可以吸收多點經驗，不同類型食肆讓狗隻進入會否遇到甚麼問題？我們將來條款會否需要修改？這樣更好。」謝展寰又稱，相信措施一方面能讓寵物主人更方便，另一方面亦能提供新的經濟增長點，令餐廳有更多商機。#要聞now.com 新聞 ・ 16 小時前
即日焦點｜三號強風信號至少維持至周日中午／高市早苗當選日本自民黨總裁
【Now新聞台】今日焦點回顧：打風｜三號強風信號至少維持至周日中午國慶黃金周｜不少內地客坐觀光巴士打卡遊 羅淑佩：8月零售超預期 有信心全年旅客達4900萬人次國慶黃金周｜貝澳營地爆滿 內地客冀本港增露營設施 學者指不少露營客具消費力籲完善配套吸客大鳴大放｜何永賢：重推租置要視乎價錢及時機 仍在研究中高市早苗當選自民黨總裁 稱要帶領自民黨重獲國民信任 有望成日本首位女首相高市早苗屬安倍親信 立場保守以鐵娘子為目標 外界關注會否加劇對華摩擦外交部︰冀日方信守政治承諾 奉行積極理性對華政策 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點 被形容港版日本鎌倉車站
深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。am730 ・ 1 天前
英超 ｜拿文斯地標把關 助曼聯零封淨勝兩蛋
自從由安特衛普加盟後連續三場坐板凳，主帥阿摩廉終於決定讓比利時門將拿文斯在英超登場，取代比恩迪殊。曼聯最終靠著曼治與錫斯高各入一球，以零封取勝，亦是曼聯今季英超第一次零失球。Yahoo 體育 ・ 22 小時前
沙比否認皇馬內訌：冇球員拒絕上陣
【Now Sports】沙比阿朗素澄清，從來沒有一個皇家馬德里球員對他說過不想踢某個位置，包括費達歷高華維迪、雲尼素斯和洛迪高。皇家馬德里近日出現了一些內訌傳聞，其一是指雲尼素斯因為不滿當後備，跟教練沙比阿朗素（Xabi Alonso）關係變得緊張，另一傳聞是洛迪高不滿被安排踢左翼，已要求沙比考慮轉其擔當右翼，而最新一則傳聞，則是費達歷高華維迪不願任右閘，傳其在對卡拉特一役拒絕出場比賽。對於上述傳聞，沙比周五選擇開腔回應：「沒有球員，包括費達歷高華維迪、洛迪高和雲尼素斯曾對我說過，他們不想踢某個位置，這從未發生，所有球員都希望比賽，即使他們沒上場，他們亦喜歡來到球場，沒有球員曾跟我說他們不想比賽。他們都態度良好，球員上陣與否由我做決定，我想清楚指出，我必須選擇甚麼才是對球隊最有利的。」最後，沙比強調皇馬絕不存在將帥不咬弦問題：「我們會花很多時間在一起，會一起準備比賽，取勝後會一起慶祝，敗陣時會一起悲傷，這令我們變得很親近，非常團結。我一直感受到自己跟球員間的那份信任和親切感，我很清楚自己的位置，但我們亦會互相尊重，對我來說，那就是根基。」now.com 體育 ・ 1 天前
以巴戰爭︱特朗普稱以色列同意初步撤軍線 促哈馬斯達成加沙停火方案︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普表示，以色列已同意美方提出的初步撤軍線，若哈馬斯同意，停火將「立即生效」，並啟動人質與囚犯交換計劃。美國特使韋特科夫（Steve Witkoff）及總統女婿庫什納（Jared Kushner）預計於週末前往埃及，就細節展開談判。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
幼兒園爆集體虐待疑似性侵 學童私處受傷
【on.cc東網專訊】台灣彰化縣頂尖保進幼兒園爆出駭人聽聞的集體虐童及疑似性侵害事件，園方在短短10天內多達158次不當管教行為，造成至少6名幼童身心受創。幼童不僅私處有撕裂傷、肛門紅腫，更多次半夜驚醒哭喊，出現創傷後壓力症候群。彰化縣政府教育處周四（2日）回應on.cc 東網 ・ 1 天前
風季2025｜天文台今年「掛波」 12 次 打破 1946 年以來紀錄｜Yahoo
天文台指，截至昨日（10月3日）共有 27 個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，當中有 12 個熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，打破 1946 年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
謝展寰：非放棄或取消垃圾收費 日後視乎需要及條件再考慮
政府繼續暫緩垃圾收費。環境及生態局局長謝展寰表示,不是放棄或取消垃圾收費,日後會視乎需要及條件再作考慮。infocast ・ 1 天前
金正恩:若美無視他國安全憂慮 北韓將採取軍事措施維持實力平衡
北韓領袖金正恩表示,美國近期採取武力強化措施,在南韓及其周邊地區擴充軍事資產,對北韓和地區國家安全造成嚴重的實際威脅。金正恩出席北韓武器裝備展覽會,他在致辭時強調,平壤會針對這些行為採取附加的軍事措施。如果美國完全無視地區多國對安全的憂慮,繼續進行危險的武力強化活動,將進一步推動北韓切實採取相關軍事技術措施,排除新的威脅,維持實力平衡。 (BC)#金正恩 #北韓infocast ・ 7 小時前
Google法院抗辯：強制出售廣告交易平台技術難、風險高
Alphabet(GOOG.US)旗下Google過去一星期在美國維吉尼亞州聯邦法院作證，稱美國司法部建議公司強制出售其廣告交易平台AdX過於冒險，技術上亦遇上困難，並會擾亂市場。 Google稱，AdX與出版端伺服器Ad Manager已深度整合，涉及約3,500萬行程式碼及300名工程師，強行分拆或需至少5年。公司強調，分拆可能導致服務質素下降，令小型出版商受損，亦會令潛在買家卻步。 不過，專家證人稱出售過程仍充滿未知數，包括交易規模未明、政府保留買家否決權，以及國際反壟斷審批風險。潛在買家如亞馬遜(AMZN.US)或Meta(META.US)可能因壟斷顧慮被排除，中小企業則資金不足，令交易前景更添不確定性。 (me/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
橋咀洲遊客量增加 政府加強管理、巡查、清潔服務
環境及生態局表示，西貢橋咀洲早前出現有訪客亂拋垃圾、生火、騷擾海洋生物和船隻違規停泊等情況，漁護署、警方和海事處今日展開聯合行動，防止出現任何違法行為，亦已增派人員到橋咀洲巡邏；海事處又增派巡邏船在西貢一帶海域巡邏，視察是否有船隻違例停泊。局方指，橋咀洲情況已回復正常，聯合行動會在整個黃金周餘下日子繼續。 各部門am730 ・ 6 小時前
黎瑞恩罕談富二代前夫 爆對方已另有家庭 曾抑鬱「鬱」出腫瘤
90年代出道，被視為「寶麗金小花」的黎瑞恩(小恩子)，昔日憑《一人有一個夢想》爆紅，其後為愛情而退出幕前，轉戰保險業Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
高市早苗跑車揸足廿年 電動車攻日有阻滯？
高市早苗勝出自民黨黨總裁選舉，日本有機會出現首位女首相。市場聚焦繼承安倍經濟學的她，會否堅持推動弱日圓政策。不過從高市早苗對車的感情看，平價電動車大舉搶攻日本市場或出現暗湧。Yahoo財經 ・ 15 小時前