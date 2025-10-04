AI科學主任報天氣？謝展寰：視乎科技發展

【Now Sports】沙比阿朗素澄清，從來沒有一個皇家馬德里球員對他說過不想踢某個位置，包括費達歷高華維迪、雲尼素斯和洛迪高。皇家馬德里近日出現了一些內訌傳聞，其一是指雲尼素斯因為不滿當後備，跟教練沙比阿朗素（Xabi Alonso）關係變得緊張，另一傳聞是洛迪高不滿被安排踢左翼，已要求沙比考慮轉其擔當右翼，而最新一則傳聞，則是費達歷高華維迪不願任右閘，傳其在對卡拉特一役拒絕出場比賽。對於上述傳聞，沙比周五選擇開腔回應：「沒有球員，包括費達歷高華維迪、洛迪高和雲尼素斯曾對我說過，他們不想踢某個位置，這從未發生，所有球員都希望比賽，即使他們沒上場，他們亦喜歡來到球場，沒有球員曾跟我說他們不想比賽。他們都態度良好，球員上陣與否由我做決定，我想清楚指出，我必須選擇甚麼才是對球隊最有利的。」最後，沙比強調皇馬絕不存在將帥不咬弦問題：「我們會花很多時間在一起，會一起準備比賽，取勝後會一起慶祝，敗陣時會一起悲傷，這令我們變得很親近，非常團結。我一直感受到自己跟球員間的那份信任和親切感，我很清楚自己的位置，但我們亦會互相尊重，對我來說，那就是根基。」

now.com 體育 ・ 1 天前