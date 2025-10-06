AI競賽白熱化 輝達穩坐晶片霸主地位

（法新社紐約5日電） 隨著人工智慧（AI）競賽日益白熱化，輝達（NVIDIA）的競爭對手正在全力衝刺，企圖縮小與這家AI晶片霸主的差距。輝達迄今仍在這波AI浪潮中扮演核心角色。

3年前幾乎不為大眾所知的輝達，如今靠著銷售繪圖處理器（GPU），成為全球市值最高的上市公司，而這些GPU正是打造聊天機器人ChatGPT和其競爭對手背後技術的關鍵。

●輝達為何能稱霸AI晶片市場？

總部位於加州的輝達雖非最早研發GPU的公司，不過自1990年代末期起，輝達一直專注於這個領域，時值雲端運算興起之初，因此累積了獨特的技術經驗。

半導體研究機構SemiAnalysis創辦人巴特爾（Dylan Patel）指出，輝達不僅設計晶片，還提供讓晶片彼此協作的網路架構與軟體生態系統，宛如一條「三頭龍」。

市場研究機構JPR創辦人佩迪（Jon Peddie）說，輝達能「透過世界一流的產品，滿足資料中心各個層面的需求」。

●競爭者有哪些？

輝達在AI晶片領域市占率約80%，依不同來源略有差異，而被外界視為第2名的美國晶片製造商超微（AMD）仍遠遠落後於輝達。

超微營收主要來自中央處理器（CPU），佩迪認為，超微難以投入大筆資源去發展GPU或AI晶片市場。CPU主要用於個人與商用電腦，運算能力不及GPU。

為了降低對輝達的依賴，各大雲端服務提供商紛紛開發自家處理器。谷歌（Google）10年前就開始使用自家的TPU（Tensor Processing Unit，張量處理單元），而亞馬遜（Amazon）旗下雲端運算服務（AWS）專用的Trainium則於2020年問世。

研究機構SemiAnalysis分析師納諾斯（Jordan Nanos）表示，Google與亞馬遜市占率如今合計超過10%，在「效能、價格、可用性、穩定性，以及滿足最大客戶需求的晶片產能」方面已超越超微。

據多家媒體報導，Google甚至將自家晶片提供給第三方客戶；亞馬遜則未向其他公司販售Trainium晶片。

●中國晶片技術有望悄然逆襲？

在這個領域中，中國是唯一能與美國抗衡的國家。在受到出口限制的情況下，無法取得最先進美國晶片的中國企業正在努力推出國產AI晶片。

納諾斯認為，華為是輝達最具競爭力的對手之一，與Google和亞馬遜並列，甚至超過超微。

如同Google和亞馬遜，中國的百度與阿里巴巴也正在研發自家AI處理器，但這些目前仍是輝達GPU的替代品。

佩迪表示：「他們暫時無法依靠國內製造設施在技術上迎頭趕上（輝達）。」

但他說：「中國擁有龐大且優秀的勞動力，加上政府補貼的投資，長遠而言，中國將能打造出最先進的晶片製造體系。」 ●輝達是否面臨威脅？

專家普遍認為，輝達的霸主地位短期內仍難以撼動。

加貝利基金（Gabelli Funds）分析師貝爾頓（John Belton）指出：「目前全球絕大多數的AI推理運算，皆建構在輝達的基礎設施上。儘管已領先群雄，輝達仍全速前進，每年推出新產品，這樣的節奏將令對手難以追上。」 今年9月初，輝達宣布新一代GPU平台Rubin將於2026年底推出，其AI運算性能預計為現有旗艦產品Blackwell的7.5倍。（編譯：劉文瑜）