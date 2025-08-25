AI聊天機器人成青少年情緒出口 恐愈傾愈憤世 學者：須智慧用網絡

拆解以巴戰爭「人為」饑荒如何造成
港人講求生產力和競爭力，或因此缺乏一個適合讓人及時表達情緒的環境。青少年處於急需要朋輩認同的年紀，即使遇到情緒困擾，亦未必能向身邊人求助；不少人最後或選擇轉移到社交平台，如Threads等，甚或向AI尋求發洩的渠道。坊間近年出現不少人工智能聊天機器人，其中包括可模擬人氣動畫角色的機器人與使用者交流，亦深得年輕人歡迎。有心理學家指，為免AI聊天造成負面影響，甚至恐愈傾愈憤世，應與年輕人探討如何「有智慧」地使用。
科技日新月異，AI人工智能技術亦愈趨成熟。在面對家人或自身對學習的期望有落差時，為避免尷尬或不被認同，不少年輕人或會把在社交平台認識的陌生人，或AI的聊天室當作「樹洞」抒發情緒。一個由「關注學童自殺學生聯席」主辦的論壇招募多位青年大使分享經驗，有學生表示，社交平台就如雙面刃，曾因在Instagram等看到他人光鮮亮麗的生活而產生比較心理，甚至會在意他人在其簡介中填上所就讀的名校，而不自覺把就讀band 2中學的自己作比較；但同時亦會因為看到別人多姿多彩的生活，而令自己加倍努力活出自己的精彩。
與憤世AI聊天恐產生負面想法
香港註冊教育心理學家李穎昕在論壇中指，曾有不少學生與她分享，會在一個AI的網站與由人工智能大型語言模型驅動的聊天機器人聊天，使用者可以選擇自己所喜愛卡通人物。「你可以選擇跟叮噹(多啦A夢)聊；你可以跟大雄聊；亦可以選擇跟其他卡通人物聊。當然你跟叮噹聊可以想像成會比較正面，但如果你跟一個很暴力、很憤世的人物聊天，可能你得到的就是一些鼓勵你較為憤世的想法。」李穎昕認為，教育下一代有智慧地使用網絡非常重要，「不是叫你不去用，而是要怎樣有智慧地使用，才不會得到它(互聯網)的壞東西。我們作為大人及教育者，都要與時並進跟他們一起去學，才可以幫助學生找出智慧使用網絡的方法。」李穎昕補充，學童的壓力許多時候是來自與期望的落差，有機會是家人對自己的期望，亦有可能是他們在網絡、電視等吸收不同資訊後，由自己所產生的比較心理。
因青少年本身對朋輩依賴較重，家人亦難以完全過濾互聯網，李穎昕建議家長從小教導孩童互聯網的好處與壞處，保留明確能開放討論的空間，讓小孩有自己的判斷力，反而是最長遠能幫助小朋友的方法。
醫生建議加規管程式預防危機
精神科專科醫生樂芷穎則表示，現時人工智能開始普及，無論成年人或小朋友都有機會在其中找尋資訊。若能在人工智能中加以一些規管程式，例如當檢測到青少年與其聊天時，或將會開始出現傷害自己的行為，就能馬上轉接到24小時的求助熱線等，相信AI可以作為預防危機發生一個很好的工具。
