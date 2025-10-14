AI衝擊就業帶來矛盾 如何規範引發關注

（法新社華盛頓13日電） 2025年諾貝爾經濟學獎得主之一今天警告，人工智慧（AI）雖帶來驚人的契機，但也可能摧毀大量工作機會，亟需加以規範。

加拿大學者、現為美國布朗大學（Brown University）榮譽教授的郝伊特（Peter Howitt），今天之所以發出這番警語，是因為有愈來愈多人日益關切AI將如何衝擊社會與勞動市場。

2025年諾貝爾經濟學獎由3位學者共享殊榮，除了郝伊特，另外兩位分別是美、以雙重國籍學者莫基爾（Joel Mokyr）和法國學者阿吉翁（Philippe Aghion）。

郝伊特在記者會上表示，誰會成為AI領導者還有待觀察，「我們還不知道創新性破壞會帶來什麼後果」。

他說：「AI無疑是一項潛力無窮的技術，但它同樣可能摧毀其他工作，甚至取代高度專業人力。這顯然是一種矛盾，也因此必須受到規範。」

「在毫無規範的市場裡，私部門的獎勵機制其實不會以對社會最有利的方式化解這種矛盾，我們也無法預測後續會發生什麼。」

與郝伊特共享2025年諾貝爾經濟學獎殊榮的莫基爾（Joel Mokyr），則對AI對勞動市場的影響持較樂觀看法。

79歲的莫基爾在芝加哥郊區西北大學（Northwestern University）透過視訊表示：「機器不會取代我們，而是讓我們有機會從事更有趣、更具挑戰性的工作。」他說：「科技進步不只會取代人力，也會創造新的職務。」