AI賦能健康管理新體驗！Humansa Future Health計劃登陸香港UTS 2025

開啟全民可及的抗衰管理新時代

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 10 月14日 - 當現代人被工作壓力侵蝕精力、被亞健康狀態困擾生活，預防性健康管理已成為迫切需求。今日，亞洲領先的健康及抗衰管理中心 Humansa正式推出Future Health，這項以 AI賦能的創新健康評估計劃，憑藉便捷、非侵入式檢測與個性化洞察，重新定義健康管理體驗。該服務將於10 14 日至 15 日香港啟德体艺馆舉行的全球矚目的創新網球賽事 Ultimate Tennis ShowdownUTS Hong Kong 2025期間完成亞洲首秀，作為賽事首席贊助商，Humansa 正將高效運動與前瞻健康管理的理念深度融合。

從左到右：Humansa CEO，Don So, 香港網球明星兼Humansa大使黃澤林, Patrick Mouratoglou, 以及陳樂詩醫生在Humansa UTS包廂中和嘉賓分享
Future Health計劃 AI 賦能的全維健康洞察方案

Future Health 計劃 以獨創的全方位健康長壽指數（H+ Score 為核心，構建覆蓋身體成分、體態檢測、免疫代謝、肌肉力量、整體活力與皮膚健康的六大評估維度。不同於傳統檢查的繁瑣流程，該方案採用先進 AI 技術與多維感應設備 —— 如同為身體配備智能「健康偵探」，無需針刺抽樣即可捕捉內外健康數據。用戶僅需一次約 45 分鐘的體驗，便能獲得專屬 H+ Score 與 AI 驅動的行動建議，從飲食調整到運動規劃一應俱全。

「我們目睹越來多人渴望掌控健康卻陷於數據迷霧，」Humansa 首席執行官Don So指出，「Future Health 的誕生，就是要打破這種困境 —— 它不僅是檢測工具，更是健康夥伴，能提前識別潛在風險，而非等到問題出現後才著手解決。我們堅信，健康長壽的未來不應該是少數人的特權，而是依靠科技和數據，讓每個人都能實現更高質量的生命。

這一服務理念與全球頂尖健康長壽專家 Peter Attia 博士倡導的「早期干預」理念高度契合，專注於延長「健康周期（Healthspan）」，讓人們在更長的生命周期中保持活力狀態。

全球矚目的創新網球賽事 Ultimate Tennis ShowdownUTS2025：頂尖體育與智慧健康的雙重盛宴

作為Ultimate Tennis Showdown (UTS) 香港站的首席贊助商，Humansa將Future Health 帶到追求高效能與健康生活的精英群體面前。活動期間，Humansa首席執行官Don So攜手香港網球明星兼Humansa大使黃澤林（Colman Wong）、Patrick Mouratoglou（著名網球教練及UTS創始人）以及陳樂詩醫生，共同於Humansa UTS包廂中參與了一場主題為從科學到運動：掌控壓力以實現巔峰表現的交流會。

討論中，幾位嘉賓深入探討了科學、AI技術與運動的結合，如何在壓力管理、高效表現及整體健康中發揮積極作用。這場活動不僅展現了精準健康管理的重要性，也突顯了Humansa在整合尖端AI技術與長壽健康生態系統中的領導地位。

從國際賽事到日常：健康管理的全民可及之路

全球矚目的創新網球賽事 Ultimate Tennis ShowdownUTS 中的亮相僅是開始。Humansa 將 Future Health 健康計劃全面整合至業務生態，逐步覆蓋酒店、社區等場景。用戶通過定期檢測可建立個人健康數據庫，追蹤衰老趨勢與改善軌跡，更能在需要時無縫升級至深度診斷或抗衰干預方案。

「Future Health 是我們構建健康抗衰生態的入口，」Don So 補充道，「從頂尖運動員到普通上班族，每個人都值得擁有量身定制的健康指南。我們希望通過這項服務，讓『預防為先』的理念深入人心，幫助更多人掌控健康未來。」


關於 Humansa

Humansa 是引領亞洲的醫療及健康品牌，成立於2020年。集團總部位於香港，在大灣區及亞洲多個核心城市設有超過 40家診所及專業健康管理中心，並與國際頂尖醫療及科研機構建立了長期戰略合作關係。Humansa 致力為熱愛生活、追求極致的客戶，提供全球領先的全方位健康解決方案。結合先進的療法與健康檢測技術，以及個性化、數據驅動的評估，為客戶帶來深入的健康洞察。Humansa全面監測系統涵蓋健康的每一個細節，並透過量身定制的計劃，幫助實現最佳健康狀態，為長遠的成功奠定堅實基礎。

更多關於Humansa介紹可瀏覽：

https://www.humansahealth.com/zh/






