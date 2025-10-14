AI賦能健康管理新體驗！Humansa Future Health計劃登陸香港UTS 2025

開啟全民可及的抗衰管理新時代

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年 10 月14日 - 當現代人被工作壓力侵蝕精力、被亞健康狀態困擾生活，預防性健康管理已成為迫切需求。今日，亞洲領先的健康及抗衰管理中心 Humansa正式推出Future Health，這項以 AI賦能的創新健康評估計劃，憑藉便捷、非侵入式檢測與個性化洞察，重新定義健康管理體驗。該服務將於10 月 14 日至 15 日香港啟德体艺馆舉行的全球矚目的創新網球賽事 Ultimate Tennis Showdown（UTS） Hong Kong 2025期間完成亞洲首秀，作為賽事首席贊助商，Humansa 正將高效運動與前瞻健康管理的理念深度融合。





從左到右：Humansa CEO，Don So, 香港網球明星兼Humansa大使黃澤林, Patrick Mouratoglou, 以及陳樂詩醫生在Humansa UTS包廂中和嘉賓分享



Future Health計劃 ：AI 賦能的全維健康洞察方案



Future Health 計劃 以獨創的全方位健康長壽指數（H+ Score） 為核心，構建覆蓋身體成分、體態檢測、免疫代謝、肌肉力量、整體活力與皮膚健康的六大評估維度。不同於傳統檢查的繁瑣流程，該方案採用先進 AI 技術與多維感應設備 —— 如同為身體配備智能「健康偵探」，無需針刺抽樣即可捕捉內外健康數據。用戶僅需一次約 45 分鐘的體驗，便能獲得專屬 H+ Score 與 AI 驅動的行動建議，從飲食調整到運動規劃一應俱全。



「我們目睹越來多人渴望掌控健康卻陷於數據迷霧，」Humansa 首席執行官Don So指出，「Future Health 的誕生，就是要打破這種困境 —— 它不僅是檢測工具，更是健康夥伴，能提前識別潛在風險，而非等到問題出現後才著手解決。我們堅信，健康長壽的未來不應該是少數人的特權，而是依靠科技和數據，讓每個人都能實現更高質量的生命。



這一服務理念與全球頂尖健康長壽專家 Peter Attia 博士倡導的「早期干預」理念高度契合，專注於延長「健康周期（Healthspan）」，讓人們在更長的生命周期中保持活力狀態。



全球矚目的創新網球賽事 Ultimate Tennis Showdown（UTS）2025：頂尖體育與智慧健康的雙重盛宴



作為Ultimate Tennis Showdown (UTS) 香港站的首席贊助商，Humansa將Future Health 帶到追求高效能與健康生活的精英群體面前。活動期間，Humansa首席執行官Don So攜手香港網球明星兼Humansa大使黃澤林（Colman Wong）、Patrick Mouratoglou（著名網球教練及UTS創始人）以及陳樂詩醫生，共同於Humansa UTS包廂中參與了一場主題為從科學到運動：掌控壓力以實現巔峰表現的交流會。



討論中，幾位嘉賓深入探討了科學、AI技術與運動的結合，如何在壓力管理、高效表現及整體健康中發揮積極作用。這場活動不僅展現了精準健康管理的重要性，也突顯了Humansa在整合尖端AI技術與長壽健康生態系統中的領導地位。



從國際賽事到日常：健康管理的全民可及之路



全球矚目的創新網球賽事 Ultimate Tennis Showdown（UTS） 中的亮相僅是開始。Humansa 將 Future Health 健康計劃全面整合至業務生態，逐步覆蓋酒店、社區等場景。用戶通過定期檢測可建立個人健康數據庫，追蹤衰老趨勢與改善軌跡，更能在需要時無縫升級至深度診斷或抗衰干預方案。



「Future Health 是我們構建健康抗衰生態的入口，」Don So 補充道，「從頂尖運動員到普通上班族，每個人都值得擁有量身定制的健康指南。我們希望通過這項服務，讓『預防為先』的理念深入人心，幫助更多人掌控健康未來。」





關於 Humansa

Humansa 是引領亞洲的醫療及健康品牌，成立於2020年。集團總部位於香港，在大灣區及亞洲多個核心城市設有超過 40家診所及專業健康管理中心，並與國際頂尖醫療及科研機構建立了長期戰略合作關係。Humansa 致力為熱愛生活、追求極致的客戶，提供全球領先的全方位健康解決方案。結合先進的療法與健康檢測技術，以及個性化、數據驅動的評估，為客戶帶來深入的健康洞察。Humansa全面監測系統涵蓋健康的每一個細節，並透過量身定制的計劃，幫助實現最佳健康狀態，為長遠的成功奠定堅實基礎。



更多關於Humansa介紹可瀏覽：

https://www.humansahealth.com/zh/















