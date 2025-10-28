屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
AI賦能健康管理 預防勝於治療 港人健康意識調查揭市民對AI健康管理興趣日增
同場加映AI健康檢測體驗 30秒AI眼底照相 一驗即知55種健康風險
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月28日 -「預防勝於治療」乃老生常談，亦即「治未病」的健康理念，提倡市民在日常主動做好健康管理，能減輕未來患病的經濟負擔。今年施政報告提及為應對社會高齡化、慢性疾病普及和醫療資源壓力等挑戰，政府會深化醫療改革，包括強化基層醫療；同時政府全面推進AI+發展，通過AI賦能政務、產業以提升市民福祉。醫療健康是AI的重要應用場景，而AI健康科技投資亦受市場青睞，有國際研究指出尤以預防保健項目估值增長速度比傳統醫療快。
數碼港、電子健康聯盟及創新健康科技企業LIVE4WELL今天合辦「AI驅動『治未病』發佈會」，並邀得多名重磅專家分享。活動亦分享一項《香港人對「治未病」的認知、行為模式及支援期望》報告，揭示公眾對人工智能驅動、數據驅動和個人化科技的需求日增。現場體驗AI健康檢測亦大受參加者歡迎，包括30秒AI眼底照相，即時分析糖尿病及心血管等55種疾病早期徵兆。香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生及特首政策組助理組長張頌詩女士, JP獲邀擔任活動主禮嘉賓，與三個主辦單位主持啟動儀式。
數碼港首席公眾使命官陳思源先生表示：「面對人口老化與慢性疾病增加所帶來的挑戰，『治未病』的理念不僅回應社會轉型，更是推動健康管理的重要方向。人工智能正重塑健康管理的模式，透過數據驅動的預測與個人化方案，讓市民在日常生活中主動掌握健康。這亦與香港基層醫療政策由『重治療』轉向『預防為重』，以及設立地區康健中心的政策轉型方向一致，進一步強調及早介入與社區支援的重要性。作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，數碼港致力推動AI於醫療領域的應用，並促進跨界協作。今天的活動展示了AI在健康領域的應用成果，更標誌著香港邁向智慧健康新時代的重要一步。」
電子健康聯盟會長冼超舜博士亦指：「香港政府表示希望將本港發展成為健康和醫療創新樞紐，隨著創新治療方案及電子健康記錄等技術蓬勃發展，現在正是結合醫療專業與科技的最佳時機。公民自我健康管理成為趨勢，市民愈來愈適應管理及運用自身健康數據。電子健康聯盟樂見政府和業界積極推動創新，期望賦能每個人主動健康管理，提升市民整體健康，亦深信AI與醫療科技結合，將會是未來的重要發展趨勢。」
創新健康科技企業LIVE4WELL聯合創辦人黃敏詩女士今亦介紹其AI健康理念：「LIVE4WELL賦能市民大眾實踐『治未病』理念，開啟『健康3.0』的里程碑。我們深信預防勝於治療，而預防保健亦會是未來大勢所趨。因此，我們突破傳統被動醫療模式，以AI技術與健康管理深度結合，將龐大的身體數據轉化為個人化解決方案。這不僅幫助市民開展管理自身健康的第一步，更讓他們及早發現潛在風險。透過打造AI健康科技生態圈，我們希望將預防保健真正融入日常生活，讓市民能擁有更健康的未來。」
德勤觀察：逾七成受訪市民相信科技對健康扮演更重要的角色
同場Deloitte（德勤）分享一項《香港人對「治未病」的認知、行為模式及支援期望》報告，德勤於今年10月透過問卷形式，抽樣訪問1,004名香港市民。統計發現，有77%的受訪者相信，科技在未來對健康將扮演更重要的角色。
根據前述報告，大眾對健康科技有強勁的信心，而當受訪者被問及對具體科技產品的興趣時，前三名依序為個人化營養計劃（42%）、AI健身教練（41%）與心理健康科技（37%），反映受訪市民對個人化健康管理平台與AI科技應用普遍感到期待，顯示以AI科技驅動健康管理的需求與日增長。
談到以AI驅動治未病，香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院專業應用教授馮康教授, JP論及AI對醫療體系潛在的巨大貢獻，現時已有逾1,200種嵌入AI的醫療設備獲得FDA批准，而以AI協助臨床診斷的電子健康紀錄亦已獲廣泛使用。他指出AI能夠協助進行個人化風險評估以及早期疾病預測，並幫助市民持續監測健康，從而提升管理慢性疾病的成效，甚至能支援精神健康。香港大學中風研究組主任、香港大學醫學院內科學系臨床副教授劉巨基醫生則以AI 與中風的預防及復康為主題，闡述AI發展如何能令中風治療從被動轉為主動，讓病人能持續監測個人健康，並建立個人化醫療方案，讓市民及早察覺健康風險，採取適當「治未病」措施。
研討以外 體驗精彩
除了台上深度研討，台下的體驗區同樣精彩，多項頂尖AI健康科技設備讓參與者體驗AI如何融入生活，達致「治未病」的目標。體驗亮點之一是「30秒AI眼底照相」，透過視網膜影像分析，便能即時知道多達55種健康風險，包括糖尿病及心血管等疾病早期徵兆。其餘體驗包括：「身體組成分析」精準測量17項身體指標，包括內臟脂肪、肌肉分布、代謝年齡等；「3D體態評估」，1分鐘完成360度全身掃描，識別盤骨前傾等15種體態問題；「AI體適能測試」以AI動態捕捉技術即時分析，為參與者體適能表現全面評分。參與者能由內至外全面體驗以智能驅動自主醫療，實踐「自己健康自己管理」。
圖一：數碼港、電子健康聯盟及創新健康科技企業LIVE4WELL今天合辦「AI驅動『治未病』發佈會」。香港特別行政區立法會議員（科技創新界）邱達根先生（右四）及特首政策組助理組長張頌詩女士, JP（左四）獲邀擔任活動主禮嘉賓，與三個主辦單位，數碼港首席公眾使命官陳思源先生（右三）、電子健康聯盟會長冼超舜博士（左三）、LIVE4WELL聯合創辦人黃敏詩女士（右二）、利德成集團主席及LIVE4WELL聯合創辦人庄立峰先生（左二），及講者香港中文大學賽馬會公共衞生及基層醫療學院專業應用教授馮康教授, JP（左一）、香港大學中風研究組主任、香港大學醫學院內科學系臨床副教授劉巨基醫生（右一）合影。
圖二：數碼港首席公眾使命官陳思源先生致辭。
圖三：電子健康聯盟會長冼超舜博士致辭。
圖四：LIVE4WELL聯合創辦人黃敏詩女士於發佈會介紹其AI健康理念。
圖五：德勤中國管理諮詢合夥人葉子陽先生分享《香港人對「治未病」的認知、行為模式及支援期望》報告結果。
圖六：現場設有多項頂尖AI健康科技設備，亮點包括「AI體適能測試」以AI動態捕捉技術即時分析，為參與者體適能表現全面評分。
圖七：其餘體驗包括「身體組成分析」、「30秒AI眼底照相」及「3D體態評估」，讓參加者全面體驗「自己健康自己管理」。
關於香港數碼港
數碼港由香港特別行政區政府全資擁有，作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，致力賦能產業數字化和智能化轉型，推動香港數字經濟和人工智能發展，並助力香港成為國際人工智能和創新科技中心。數碼港匯聚超過 2,300 間企業，包括11間上市公司及10間獨角獸企業；三分一園區企業創辦人來自26個國家及地區，數碼港企業亦已拓展至全球超過35個市場。
數碼港以全港規模最大的人工智能超算中心及人工智能實驗室為核心引擎，與多間業界領軍企業，及超過400間人工智能及數據科學初創企業，共同構建完善的人工智能生態圈。數碼港亦通過發展人工智能、數據科學、區塊鏈和網路安全等科技集群，賦能多元產業發展，涵蓋智慧城市及政務、銀行金融、數碼娛樂、文化旅遊、醫療健康、教育培訓、物業管理、建築工程、運輸物流及綠色環保等，並聚集香港最大的金融科技社群。數碼港亦獲香港特區政府委託，推行概念驗證和沙盒計劃、數碼科技應用資助、行業科技培訓及初創企業孵化，推動科技創新研發、轉化落地及商業化應用，加速社會業界的數字化轉型及智能化升級。
數碼港亦是「國家級科技企業孵化器」及香港主要的創業培育基地，為創業家提供資金及辦公空間，連結大型企業、投資者、科技公司及專業服務等龐大夥伴網絡，加速企業發展及拓展海内外市場，配合全方位的入駐支援服務、人才引進與培育計劃，助力處於不同發展階段的初創企業，邁向新高，成就非凡。
關於電子健康聯盟（eHC）
電子健康聯盟（eHC）成立於2005年，是香港領先的非牟利機構之一，致力推動區域電子健康發展。我們作為醫療與資訊科技界的橋樑，專注於數據標準化、教育培訓及試點項目，促進香港及中國大陸的電子健康應用。我們的使命是透過ICT技術提升醫療服務的可及性、質量與效率。
eHC曾主辦多項重要活動，包括電子健康論壇（2006、2009）、亞太電子健康紀錄論壇（2016、2019）及亞太電子健康論壇（2023、2025），匯聚全球業界力量，共同推動電子健康未來。
關於LIVE4WELL
LIVE4WELL是香港領先的創新健康科技平台，作為全球首個整合預防保健、人工智能與行為激勵的健康生態系統，透過自主研發的AI動作捕捉技術實現立體動態健康評估，提供個性化健康管理方案。
平台核心產品「健康財富通行證」（VIV PASS）革新健康管理模式，提供個人健康基線建立、AI數據分析、個性化運動處方及24小時健康守護。LIVE4WELL創新地將健康管理與獎勵機制結合，透過Sweat Point積分和WELLshop生態實現「郁郁就賺」理念，讓健康行為獲得實質回報。
