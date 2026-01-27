AI需求飆升 美光斥資240億美元在新加坡建晶圓廠

（法新社新加坡27日電） 美國記憶體廠美光今天宣布，投資240億美元在新加坡打造先進晶圓製造廠，以因應相關需求在人工智慧（AI）熱潮推動下激增，這個現象已導致全球記憶體零組件短缺。

全球各地的AI資料中心大量搶購消費性電子產品所需的記憶體晶片，這波熱潮使手機、筆記型電腦及其他裝置面臨漲價壓力。

美光（Micron）今天在新加坡為一座先進晶圓製造廠舉行動土典禮，該廠設於公司既有快閃記憶體（NAND）製造園區內。

美光表示，該設施預計未來10年投資約240億美元，且預估2028年下半年可投產。