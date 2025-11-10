AI革命遇電力瓶頸 科技巨頭陷供電焦慮

（法新社舊金山9日電） 在爭奪人工智慧（AI）主導權的競賽中，美國科技巨頭擁有資金與晶片，但他們的雄心正遭遇新的障礙：電力供應。

微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）最近在與OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）的podcast節目中坦言：「我們現在面臨的最大問題，不再是運算資源過剩，而是電力——以及能否夠快地在有電力的地方完成設施建置。」

他補充說：「如果做不到這點，我們可能會有一堆晶片躺在倉庫裡卻插不上電。」

廣告 廣告

正如1990年代的網際網路基礎設施狂潮，如今科技巨頭正投入前所未有的資金，打造支撐人工智慧革命的「矽基骨幹」。

Google、微軟、亞馬遜網路服務（AWS）與Meta（臉書）動用其龐大現金儲備，預計在2025年投入約4000億美元建設，2026年支出將更高。

這筆巨資已幫助業界緩解最初的瓶頸——取得數百萬顆支撐運算能力所需的晶片。這些企業也加速自製處理器的研發，以追趕全球領先的輝達（Nvidia）。

在美國建造一座大型資料中心平均需要兩年時間，但興建新的高壓電力線路則需5到10年。

●能源「高牆」

矽谷所謂的「超大規模運算業者」（hyperscalers）早已預見這道「能源高牆」。

早在1年前，美國維吉尼亞州主要電力供應商道明尼能源公司（Dominion Energy）就接到高達40吉瓦的資料中心訂單——相當於40座核電廠的發電量。

該公司近期宣布，其在維吉尼亞州需部署的電力容量已增至47吉瓦。