焦點

屯門悦品酒店自助餐 加$1多一位 人均$175起

Yahoo Tech HK

AI 假黃仁勳虛擬幣直播引來十萬觀眾，真老黃人氣竟只有五分之一

AI 時代人人都需要睜大眼睛。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
AI 假黃仁勳虛擬幣直播引來十萬觀眾，真老黃人氣竟只有五分之一
AI 假黃仁勳虛擬幣直播引來十萬觀眾，真老黃人氣竟只有五分之一

昨天 NVIDIA 舉辦了一場 CEO 黃仁勳主講的 GTC 活動，大約有兩萬人同時在線觀看。而根據 PC Gamer 的報導，有心懷不軌之人趁此機會進行了一場「李鬼」直播。沒想到 AI 假老黃宣傳虛擬貨幣投資竟然吸引到了五倍觀眾，甚至連 YouTube 搜尋結構都一度壓倒了官方頻道。在這場「與 NVIDIA 加速人類進步使命息息相關的加密貨幣大規模採用活動」中，AI 生成的假冒黃仁勳不停敦促觀眾掃描 QR 碼獲取虛擬貨幣。目前尚不清楚是否有人上當受騙，以為自己真的把錢投給了當下市值最高的公司（剛剛突破了五萬億美元），以「推動人類向前」。

廣告

目前假影片已經不知所蹤，因此我們也無法判斷其究竟有多逼真以致於能引來十萬人觀看。考慮到老黃本人時常出鏡，網路上隨手就能找到大量他在舞台上發言的影像素材，製作假影片的難度估計不會很高。當然，這十萬觀眾也未必都是真人。如果組織者真的有意騙財的話，用大量機器人造勢引人入局的可能性也是很高的。

不管怎麼說，這件事為大家敲響了警鐘。在這 AI 時代，螢幕背後的內容不可盡信，不管什麼時候都需要睜大眼睛。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

11 food.

其他人也在看

「艾倫」梶裕貴支持 AI 聲紋保護技術，ElevenLabs 引入 C2PA 國際標準及 VoiceCAPTCHA 雙重防護

「艾倫」梶裕貴支持 AI 聲紋保護技術，ElevenLabs 引入 C2PA 國際標準及 VoiceCAPTCHA 雙重防護

近年，AI 語音生成技術發展一日千里，但隨之而來的 Deepfake（深度偽造）及聲音盜用問題亦日益嚴重，尤其對日本的聲優及創作者生態造成衝擊。為應對此危機，AI 語音合成的領導企業 ElevenLabs 於 10 月 28 日宣布，將引入 AI 行業的「C2PA」標準，配合其獨有的「VoiceCAPTCHA」技術，為 AI 生成語音提供雙重防護，致力保護創作者的聲音權利。

Yahoo Tech HK ・ 2 小時前
任天堂沒騙你！研究證實《腦鍛鍊》每天半小時，大腦能延緩10年退化

任天堂沒騙你！研究證實《腦鍛鍊》每天半小時，大腦能延緩10年退化

《腦部鍛鍊》（脳トレ）系列，是由任天堂和日本神經科學家、教授川島隆太合作的一款特殊遊戲，最早在 2005 年於 NDS 上推出，後來也有在 Switch 上推出最新作。而近日，另一項最新的科學研究指出，過去風靡一時的任天堂《腦鍛鍊》系列遊戲，對於延緩大腦老化的效果可能遠超我們的想像。

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
太空數據中心或可應對 AI 能源需求暴增問題

太空數據中心或可應對 AI 能源需求暴增問題

太空數據中心或可應對 AI 能源需求暴增問題

TechRitual ・ 19 小時前
Nike加價高達18％？加價前手刀搶Karina同款波鞋，大熱薄底鞋款趕快入手

Nike加價高達18％？加價前手刀搶Karina同款波鞋，大熱薄底鞋款趕快入手

Nike 由新任總裁及執行長 Elliott Hill 統領下，積極革新並扭轉營銷策略，最新的消息指 Nike 將會全面加價，同時減產經典的鞋款保持稀有性，大家想買 Nike 波鞋的話就要趁現在了！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價

兌換日元🇯🇵點先最抵？比較銀行找換店最新兌換價

日元走勢波動，不少港人心郁郁兌換日元儲定彈藥去日本旅行。我們今日就比較多間外幣找換店及各大銀行的兌換價，以及列出多間找換店、銀行及信用卡發卡機構的匯價，等大家可以做足準備！

Yahoo財經 ・ 6 小時前
NVIDIA 正式發佈 Vera Rubin 超級晶片：兼顧 AI 與科研，2026 年內量產

NVIDIA 正式發佈 Vera Rubin 超級晶片：兼顧 AI 與科研，2026 年內量產

最初於今年 3 月 GTC 活動中公開的 NVIDIA 下一代超級晶片 Vera Rubin 終於正式發佈！它配備了全新的 Vera CPU 和 Rubin GPU，兼顧 AI 與科研應用，預計在 2026 年 Q3 或 Q4 開始量產。

Yahoo Tech HK ・ 1 天前
陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

陳偉霆訴苦 iPhone 數據轉移要一天多？網友獻計用電飯煲加速，Apple 官方有建議正確方式

藝人陳偉霆在與國內粉絲分享轉換新入手的 iPhone 17 系列手機時，數據轉移用了一天多的時間，導致他買了新的 iPhone 17 Pro 保護殼也只能先套在 iPhone 16 Pro 上過乾癮，引起微博不少討論。網友們更獻計表示可以把新舊手機放進電飯煲裡「加速」，不少人都留言附和。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
Xbox 營收暴跌 30%，「主機戰爭」結束？

Xbox 營收暴跌 30%，「主機戰爭」結束？

微軟新公布的財報顯示，相比一年前同期 Xbox 的營收大跌了 30%，這一結果與公司新執行的主機漲價策略無關，加上之前《Halo: Campaign Evolved》登陸 PS 的消息，持續了二十餘年的「主機戰爭」或正式走向終結。

Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
OpenAI 指約 0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象　專家憂實際人數或達數十萬︱Yahoo

OpenAI 指約 0.07% ChatGPT 用戶出現精神健康危機跡象　專家憂實際人數或達數十萬︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】OpenAI 公布最新數據，指約有 0.07% 的 ChatGPT 每週活躍用戶出現可能與精神健康危機相關的跡象，包括躁狂、精神病或有自殺念頭。公司表示，人工智能聊天機械人能識別並回應這類敏感對話。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國新3A動作冒險《長生：白夜無名》7分實機預告，架空明朝尋找長生不老

中國新3A動作冒險《長生：白夜無名》7分實機預告，架空明朝尋找長生不老

中國在《黑神話：悟空》之後許多同樣 3A 級動作冒險作品接連誕生，本次介紹的《長生：白夜無名》則由中國長生工作室 29 日在中國 Bilibili 等各大社群網站公開，一款流暢的架空明朝單機動作冒險新作，7 分鐘實機預告展現細緻景色、對敵人的流暢斬殺與 BOSS 戰刺激對刀等內容。

Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
Tesla Cybercab 首次在公路上測試

Tesla Cybercab 首次在公路上測試

近日，有報導指出一輛新型 Tesla 車輛在加利福尼亞州洛斯阿爾托斯的 Tesla 工程總部附近被拍攝到。根據 […]

TechRitual ・ 12 小時前
雙11優惠2025｜澳門《水舞間》門票豪華席低至$729！景觀席都有平

雙11優惠2025｜澳門《水舞間》門票豪華席低至$729！景觀席都有平

去澳門必睇的《水舞間》門票又有優惠！Klook雙11優惠開鑼，將於11月1號早上11點推出門票優惠，購買豪華席只需每位$729！要知道原本購買最便宜的景觀席已需$698，即是現在加$31就可以升級視野更佳的座位，這個優惠絕對超值。

Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
未獲同意即構成性侵　法國通過新法重新定義性暴力

未獲同意即構成性侵　法國通過新法重新定義性暴力

（法新社巴黎29日電） 法國國會議員今天通過法案，將「任何未經同意的性行為」定義為性侵。法條明確規定：「若性行為係經由暴力、脅迫、威脅或突襲而發生，無論其形式為何，均不構成同意。」

法新社 ・ 4 小時前
【環球金融快線】羅家聰:不應高追英偉達

【環球金融快線】羅家聰:不應高追英偉達

【Now財經台】晶片股巨頭英偉達(Nvidia)連升5日，昨日(29日)股價更一度升逾5%，高見212.19美元，市值突破5萬億美元，無貨的投資者面臨艱難抉擇，現在入場還有沒有水位？應該怎樣部署？資深經濟師羅家聰指，不建議無貨的投資者現在入場，有貨的就要留意加減倉時機，當股價升得快時可以減倉一部分，他建議投資者可以同時買入認沽期權，若股價大跌20%至30%，認沽期權可以對沖，做法比較保險。&nbsp;

now.com 財經 ・ 8 小時前
【759阿信屋】盤點優惠 會員全場貨品7折（29/10-02/11）

【759阿信屋】盤點優惠 會員全場貨品7折（29/10-02/11）

759阿信屋推出盤點優惠，於10月29至11月2日憑會員卡到購物可享全場貨品7折優惠！

YAHOO著數 ・ 1 天前
北角海璇再錄撻大訂 買家料失8球訂金｜今年第二宗 上一宗失750萬

北角海璇再錄撻大訂 買家料失8球訂金｜今年第二宗 上一宗失750萬

新鴻基地產旗下現樓新盤「海璇」近日再錄撻訂個案，單位為第2座7樓B室，實用面積1,467平方呎，四房一套間隔。買家於2019年7月簽訂臨約，採用360日付款計劃，以8,035.45萬元成交，呎價54,774元。

28Hse.com ・ 7 小時前
Uber與輝達合作 部署10萬輛無人駕駛計程車

Uber與輝達合作 部署10萬輛無人駕駛計程車

（法新社舊金山28日電） 叫車服務公司Uber與人工智慧晶片大廠輝達（Nvidia）今天宣布合作計畫，將自2027年開始部署10萬輛無人駕駛計程車（robotaxis）。中國網路巨人百度今年稍早宣布，計畫明年在德國與英國的共乘分享應用程式Lyft上推出無人駕駛計程車服務，但目前尚待監管部門批准；百度並非唯一一家尋求拓展海外市場的中國公司。

法新社 ・ 1 天前
Samsung Galaxy AI 現已支持 22 種語言

Samsung Galaxy AI 現已支持 22 種語言

Samsung Galaxy AI 現已支持 22 種語言

TechRitual ・ 7 小時前
Tech 人講｜香港要追落後！超低成本、千萬播放的短劇潮流 - Lightsail 短劇項目人負責 Heidi Liu

Tech 人講｜香港要追落後！超低成本、千萬播放的短劇潮流 - Lightsail 短劇項目人負責 Heidi Liu

TikTok / 抖音平台主打超上癮的極短視頻格式，衍生了製作更精緻、故事更完整的「短劇」，「老公出軌閨蜜」、「重生復仇」、「豪門虐戀」、「兄妹禁忌戀」等狗血主題更在歐美開始盛行。這種低成本、極度殺青的短劇有千萬播放的龐大潛力，是吸引不少內地廣告主的新類型廣告行銷渠道，香港 marketer 想要趕上這潮流嗎？

Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》　代班人選曝光

坤達暫時退出《綜藝玩很大》　代班人選曝光

[NOWnews今日新聞]坤達本月15日被發現15年前透過閃兵集團偽造體檢結果，以氣胸名義順利逃兵，事跡敗露後，他有可能被代言廠商求償超過千萬元的違約金，而他所主持節目《綜藝玩很大》也將暫時退出，根據...

今日新聞 娛樂 ・ 1 天前