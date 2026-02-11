焦點

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇

AI 免費證書｜微軟 AI 代理教學片入門必睇！1 小時學識點樣有效建 AI 代理，唔用註冊直接上堂

從「乜係 AI 代理」到生產部署全覆蓋。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
更新時間
想掌握 AI 代理開發嘅核心技能？微軟開發者頻道提供「AI Agents for Beginners」免費入門課程，由實戰導師帶你從零開始，快速上手真正可用嘅 AI 開發工具。呢篇為你拆解課程亮點，同教你點樣即刻開始上堂。

呢堂課學乜：從「乜係 AI 代理」到生產部署全覆蓋

課程總長約 1 小時 4 分鐘，拆成 10 個部分，由微軟開發者講師 Korey Stegared-Pace 講解 AI 代理嘅核心組成（LLM 推理、短期／長期記憶、外部工具），同埋 Semantic Kernel、GitHub Models 等實作框架。學完之後，你會學識用代理工具使用設計模式（Agent Tool Use Design Pattern）串 API、計算機等工具自動化任務，以及代理式 RAG 點樣分析查詢、制定計劃同驗證數據。

進階部分會講多代理系統（群組聊天、交接、協同審查）、規劃模式（拆解複雜任務）、元認知（代理自我反思）、同生產部署技巧（評估效能、管理成本、錯誤處理）。

誰適合上：識基本命令行介面，就可以用 Semantic Kernel 落場

具備基本命令行介面操作經驗就可以上呢堂課，課程定位想用 AI 加速開發、建自動化流程、探索多代理協作嘅工程師。稍有遺憾嘅係，課程完成後並無證書。不過有完整影片同實作範例，可以直接抄 code 試用 Semantic Kernel、Autogen 等框架。

唔用註冊直接上堂

  • 去微軟開發者 YouTube 頻道或 Microsoft Learn 搜「AI Agents for Beginners」。

  • 直接播放影片，無需註冊或登入。

  • 邊睇邊抄 code：每課有實作範例，可以即刻喺本地環境試 Semantic Kernel 或 Autogen。

