AI 免費證書｜Anthropic 自家 Claude Code 線上課開發寫程式必學！1 小時學會用 AI 助手，完成仲有官方證書

Anthropic 自家 Claude Code 線上課開發寫程式必學！1 小時學會用 AI 助手，完成仲有官方證書

Anthropic Academy 近期推出免費官方課「Claude Code in Action」，教你使用 AI 助手完成開發任務，包括檔案操作、指令執行、程式碼分析、上下文管理、計劃模式／思考模式、自訂指令、MCP 伺服器擴充、GitHub 整合同 Hooks。本文整理課程適合邊啲人、上堂前要準備乜，以及一步步註冊報名方法，完成仲可獲官方證書。

呢堂課學乜：唔只「叫 AI 寫碼」，而係教你點樣用得穩

課程重點係 Claude Code — 一個命令行介面 AI 助手，會透過工具系統幫你讀檔、執行指令，同直接修改程式碼，目標係將 AI 變成開發流程入面可用嘅「工作夥伴」。學完之後，你應該可以掌握核心工具（檔案操作、指令執行、程式碼分析），並學識用 /init、Claude.md 同 @ mentions 管理上下文，避免 AI「睇太多」或者「唔夠資料」。

廣告 廣告

進階部分會教你點樣用計劃模式同思考模式處理較複雜任務、建立自訂指令去自動化重複工作、用 MCP 伺服器擴展能力（例如瀏覽器自動化等），以及做 GitHub 整合（自動 PR review、issue 處理）同寫 hooks 加入自訂行為。

Claude Code in Action

誰適合上：要識基本命令行介面，仲要有 Claude Code 同 API key

官方先決條件寫得好清楚：你需要對命令行介面有基本認識，同時要有 Claude Code 存取權限同 API key。課程定位亦偏向工程師，尤其係想用 AI 加速日常開發流程、減少重複工作、或者想試下點樣把 AI 工具「流程化」落地嘅人。​

而且完成後會有測驗結果同官方證書，如果你想有個正式完成記錄擺 LinkedIn 或履歷，呢點都幾實用。

註冊到開始上堂：3 分鐘搞掂

打開課程頁

去到 Anthropic Academy 嘅「Claude Code in Action」課程頁。​

按「Enroll in Course」

課程平台係 Skilljar，你會需要登入先可以開始學。​

冇帳號就免費註冊

用電郵建立 Skilljar 帳號後即可開始上堂，之後可按章節一路完成到「Quiz on Claude Code」測驗，通過即可獲得證書。

更多 AI 免費證書教學：

👉 Google 三大 AI 入門課程必學：最快上手生成式人工智慧 + 提示詞實戰

👉 OpenAI 官方證書課程點報名？「ChatGPT Foundations for Teachers」內容重點 + 註冊步驟教學

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk