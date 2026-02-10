黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
AI 免費證書｜Anthropic 自家 Claude Code 線上課開發寫程式必學！1 小時學會用 AI 助手，完成仲有官方證書
「Claude Code in Action」免費課程：教你用 Claude Code 讀檔、跑指令、改碼，同 GitHub 整合。
Anthropic Academy 近期推出免費官方課「Claude Code in Action」，教你使用 AI 助手完成開發任務，包括檔案操作、指令執行、程式碼分析、上下文管理、計劃模式／思考模式、自訂指令、MCP 伺服器擴充、GitHub 整合同 Hooks。本文整理課程適合邊啲人、上堂前要準備乜，以及一步步註冊報名方法，完成仲可獲官方證書。
呢堂課學乜：唔只「叫 AI 寫碼」，而係教你點樣用得穩
課程重點係 Claude Code — 一個命令行介面 AI 助手，會透過工具系統幫你讀檔、執行指令，同直接修改程式碼，目標係將 AI 變成開發流程入面可用嘅「工作夥伴」。學完之後，你應該可以掌握核心工具（檔案操作、指令執行、程式碼分析），並學識用 /init、Claude.md 同 @ mentions 管理上下文，避免 AI「睇太多」或者「唔夠資料」。
進階部分會教你點樣用計劃模式同思考模式處理較複雜任務、建立自訂指令去自動化重複工作、用 MCP 伺服器擴展能力（例如瀏覽器自動化等），以及做 GitHub 整合（自動 PR review、issue 處理）同寫 hooks 加入自訂行為。
誰適合上：要識基本命令行介面，仲要有 Claude Code 同 API key
官方先決條件寫得好清楚：你需要對命令行介面有基本認識，同時要有 Claude Code 存取權限同 API key。課程定位亦偏向工程師，尤其係想用 AI 加速日常開發流程、減少重複工作、或者想試下點樣把 AI 工具「流程化」落地嘅人。
而且完成後會有測驗結果同官方證書，如果你想有個正式完成記錄擺 LinkedIn 或履歷，呢點都幾實用。
註冊到開始上堂：3 分鐘搞掂
打開課程頁
去到 Anthropic Academy 嘅「Claude Code in Action」課程頁。
按「Enroll in Course」
課程平台係 Skilljar，你會需要登入先可以開始學。
冇帳號就免費註冊
用電郵建立 Skilljar 帳號後即可開始上堂，之後可按章節一路完成到「Quiz on Claude Code」測驗，通過即可獲得證書。
