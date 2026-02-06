Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

AI 免費證書｜Google 三大 AI 入門課程必學：最快上手生成式人工智慧 + 提示詞實戰

想拎 Google AI 證書但唔知由邊開始？本文按順序拆解 3 個 Google 官方 AI 課程：「生成式人工智慧簡介」、「Google AI Essentials」、「Google Prompting Essentials」，教你重點內容同註冊步驟，適合打工仔同零技術背景新手。

「生成式人工智慧簡介」：理解核心基礎概念

呢個課程主打用最短時間建立生成式人工智慧基本概念，內容包括：生成式 AI 點樣運作、常見模型類型、以及實際應用場景。​如果你本身係商務、行銷、產品、或者要同工程團隊溝通嘅角色，呢一課有助你理解大型語言模型（LLM）同圖像生成等概念，避免只停留喺「識用工具」層面。​

官方亦提到完成相關短片課程並通過測驗，可以獲得數碼技能徽章或可分享嘅證書，用嚟展示你對生成式 AI 基礎嘅掌握。​

註冊方法

到 Coursera 開啟「生成式人工智慧簡介」（Introduction to Generative AI）課程頁面，登入後按「免費註冊」即可選擇自定進度學習，完成後可得到數位證書。​

立即加入

如你想行 Google Cloud Skills Boost 路線，可在 Skills Boost 內跟「Beginner: Introduction to Generative AI」學習路徑完成指定課程，再按要求完成測驗拎徽章。

「Google AI Essentials」：點用 AI 提升效率

「AI Essentials」係為零技術背景用家而設嘅自定進度課程，重點唔係教你寫程式，而係教你點樣用生成式 AI 工具提升日常工作效率，例如構思內容、加快日常任務等。​

課程亦涵蓋「點樣寫清晰而具體嘅提示詞（Prompt）」同「負責任使用 AI」等主題，包括理解偏誤與風險，避免不當使用。​

完成後可獲得 Coursera 上由 Google 提供嘅證書，用嚟放入 LinkedIn 個人檔案為履歷加分。​

註冊方法

到 Coursera「Google AI Essentials」頁面，按「免費註冊」開始學習，系統會以專項課程形式帶你逐個單元完成。​

立即加入

當中「Use AI Responsibly」亦有獨立課程頁，想先補齊負責任 AI 概念，可以直接單科修讀。

Google 三大 AI 入門課程必學

「Google Prompting Essentials」：活用 AI 必睇

如果你已經「識用 AI」，但覺得輸出成日唔準、唔貼合工作情境，「Prompting Essentials」就係專門補你呢一段：用提示詞令 AI 交到功課。​

呢個課程內容圍繞實際任務，例如寫電郵、腦力激盪、整表格同追蹤器、總結長文件、由數據搵模式同做視覺化，甚至演練簡報等。​

專項課程亦包含針對「日常工作任務設計提示詞」同「加速數據分析與簡報製作」等單元方向，並強調負責任提示實踐。​

註冊方法

到 Coursera「Google Prompting Essentials」頁面按「免費註冊」，即可按課程安排逐步完成並取得證書。​

立即加入

Google 亦有獨立推廣頁介紹「用 5 個步驟學提示詞」嘅課程定位，可作為你決定要唔要報讀嘅快速參考。

AI 時代證書未必代表一切，但持續自我學習先係最穩陣嘅競爭力：由生成式 AI 入門到職場應用，再到完善提示詞，每完成一步其實都係建立「同 AI 協作」嘅方法。

