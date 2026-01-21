AI 取代工作？DeepMind 與 Anthropic 老闆最新警告：初級職位首當其衝！

AI 不會即刻搶走你飯碗，但 Google DeepMind 與 Anthropic 的兩位 CEO Demis Hassabis 同 Dario Amodei 於 2026 達沃斯論壇坦言，初級職位與實習機會已開始感受到壓力。​

兩位 AI 領袖指出，雖然整體勞動市場尚未出現大規模失業，但軟體編碼等領域的入門職位招聘已明顯放緩。Amodei 更重申其預測：AI 可能消滅高達一半的白領初級職位，令失業率推高至 20%。​

AI 影響初級職位 5 大警訊

招聘明顯放緩：Hassabis 表示「今年將看到初級職位受影響開端」，Anthropic 內部亦感受到中階職位需求減少。​

軟體工程首當其衝：工程師已不再親寫代碼，「讓模型直接寫代碼」成常態，Amodei 預計 6-12 個月內 AI 可完成軟體工程師端到端工作。

時間滯後效應：耶魯 Budget Lab 研究顯示，自 ChatGPT 推出近 3 年，勞動市場未現重大干擾，因企業採用突破性技術需時數年。​

白領任務自動化：波士頓顧問公司研究發現，生成式 AI 可助傳播團隊節省 26%-36% 時間，相當於 13 名全職員工產能。​

香港職場適用性：初級文職、客戶服務、銷售等 AI 高暴露職位，入門職缺率已下跌 20%-40%，與經濟不確定性及供應鏈變化共振。

企業現況：任務自動化先行

專家 Martin Ford 指出，AI 會先吸收工作部分任務，而非完全取代職位。例如企業原本需 2 人完成的工作，AI 承擔一半後，管理層可能視為「只需 1 個職位」。

耶魯研究員 Martha Gimbel 強調：「ChatGPT 推出次日，企業不會即刻知曉如何重組營銷部門。」美國皮尤研究中心 9 月調查顯示，逾 1/5 美國勞工已用 AI 完成部分工作，由去年 16% 顯著上升，尤以鍵盤密集型任務為主。​

香港打工仔應變三策略

技能升級先行：學習 AI 輔助工具，轉向策略規劃、創意發想等 AI 難取代領域。

關注高暴露行業：科技、客服、銷售初級職位風險最高，及早轉型中高階角色。

政府政策追蹤：留意 AI 治理及再培訓計劃，Amodei 警告指數增長將在 1-5 年內考驗全球適應力。

AI 確實會改變工作模式而非消滅崗位，但初級職位已見端倪。香港職場人建議密切留意 2026 年動態，提升技能準備迎接轉型浪潮。

