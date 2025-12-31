AI 吃光 RAM！IDC：電腦、手機 2026「加價冇得揀」出貨恐大跌

AI 熱潮帶動全球科技巨頭大舉投資基礎設施，不過這股狂潮正意外波及 PC 與手機市場。研究機構 IDC 日前警告，若現時的記憶體短缺持續惡化，2026 年 PC 出貨量或大跌 8.9%，手機出貨量可能也會縮水 5.2%。

生產線轉投 AI 數據中心需求

IDC 指出，主要記憶體製造商如 Samsung、SK 海力士等，正把產能由手機及一般電子產品用的傳統 DRAM 和 NAND，轉向 AI 伺服器需要的 HBM 及高容量 DDR5 晶片。由於市場供應減少，PC 用記憶體價格連月攀升，迫使不少廠商加價求存。

模組化電腦品牌 Framework 目前已上調部分筆電及零件售價，更預料未來數月仍會面臨成本上升壓力。IDC 估計，若形勢發展至最悲觀情景，記憶體價格明年可能將再升 6% 至 8%。

「AI PC」成反被拖累的新焦點

原本被寄望帶動市場復甦的「AI PC」，如今亦成為受害者。這類配備 NPU 神經處理單元，能在本地運行 AI 模型的電腦，對 RAM 需求更大，因此受價格飆升影響更甚。

IDC 形容這波 RAM 短缺的時機頗為諷刺，因為 AI 原本被視為 PC 市場的新推動力，如今卻反倒成為壓力來源。

手機市場同樣遭殃

IDC 報告指出，除了電腦外，智慧型手機市場亦難躲過記憶體漲價帶來的影響。若同樣採取最悲觀預測，2026 年手機平均售價可能上漲 6% 至 8%，出貨量或萎縮約 5.2%。

科技巨頭較有本錢穩住局面

IDC 認為，對 Apple 及 Samsung 等大型科技企業而言，由於擁有雄厚資金及長期供應協議，短期內或許能承受高昂的記憶體成本，維持產品價格穩定。不過，對中小品牌與獨立製造商來算，要在漲價與市場競爭之間求平衡，前景勢必更為艱難。

