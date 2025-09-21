「AI婆婆」Granny Spills的「愛情毒雞湯」：給20個男人各一次機會，都不要給同一個男人20次機會｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

在這個快節奏的數位時代，我們常常被無數的約會App、社群濾鏡和短暫的浪漫轟炸得喘不過氣。愛情，似乎變成了一場算法遊戲：左滑右滑，匹配不匹配，永遠在追逐那個「完美」的下一位。

就在這片混亂中，一位「婆婆」悄然登場，她不是真人，而是AI生成的虛擬角色——Granny Spills。她以一口濃厚的美國南方口音，配上皺紋滿布的笑臉，在Instagram和TikTok上「spill the tea」（意指八卦或分享秘密），給年輕人傳授愛情智慧。她的通常不足30秒，卻句句鋒利，讓人忍不住點讚分享。作為一個AI，她沒有年齡，卻擁有無盡的「人生經驗」；她不是專家，卻像鄰家奶奶一樣，直白而幽默。Granny Spills不僅紅遍網路，更在無意中重塑了我們對愛情的想像。

為何年輕人寧聽AI阿嬤談愛情？

Granny Spills的走紅並非偶然。在充斥著「愛情毒雞湯」的社交媒體時代，她以極具反差感的形象脫穎而出：慈祥老者的外表搭配鋒利如刀的言辭，宛如一位看透世情的長輩，一語道破情感真相。年輕人厭倦傳統說教，卻樂於接受這種以幽默包裹的現實提醒。

Granny Spills 是AI角色與社群文化的結合，她正在形塑一種新型態的數位偶像現象。

三句刺中心臟的Granny式愛情哲學

1. 「他說『不想被標籤』？意思是不想被『你』標籤，親愛的。」

這句直指現代曖昧文化的逃避心態。Granny用戲謔方式撕開「佛系戀愛」的包裝，提醒人們：真正的喜歡從不含糊其辭。

2. 「該如何讓他嫉妒？你無需令他嫉妒，你要讓他變得無關緊要。這二者天差地別。」

這句核心在於 「心態轉移」：從「尋求他人的認可」轉變為「掌握自己的主導權」。

3. 「你最好的約會建議是什麼？給20個男人各一次機會，都不要給同一個男人20次機會。你是玩家，不是傻瓜。」

以生活化幽默化解執著，教人 「重質不重量」 和 「保護自己」，讓人瞬間釋然：與其內耗，不如主導自己感情生活成為最後贏家。

AI人設背後的情感需求

Granny Spills的流行折射出年輕世代的矛盾心態：既渴望被點醒，又抗拒嚴肅說教。透過AI虛擬形象，觀眾可以保持安全距離接受批評——因為知道「她」並非真實存在，反而更易放下防備心理。這種設定同時避免了真人網紅的「人設崩塌」風險，讓觀眾更專注於內容本身的啟發性。

學會Granny式清醒：做自己人生的主角

細究其實，Granny的「毒舌」背後藏著一份溫柔提醒：與其等待他人賦予認可，不如自己定義價值。她的金句之所以引發共鳴，正是因為我們內心早已知道答案，只是需要一位「局外人」幫我們說出口。

下次當你陷入情感困惑時，不妨試著問自己：「如果Granny Spills看到這個情況，她會怎麼說？」或許你會發現，最清醒的答案，早就藏在你的心底。

