AI 完美無瑕相片充斥 IG！Adam Mosseri：不完美才是最真實

不知道大家有沒有覺得，在滑 Instagram 時看到由 AI 創作的相片的機會已愈來愈多？IG 老大 Adam Mosseri 最近就發千字文，預期 AI 生成的內容將超越非 AI 影像，對創作者與攝影師帶來重大影響之外，更指當下標記假內容的形式要改變，為真實內容建立「數碼指紋」是更實際。

Adam Mosseri 在自已的 Threads 帳戶發長文，展望 2026 年社交媒體（應該尤其關注自家的 Instagram）會有什麼變化。他認為一個新的重大轉變正在發生：真實性正變得可以被無限複製，動態牆正被各式的合成內容開始填滿。AI 內容勢洶洶，他指出社交媒體去辨識 AI 內容會愈來愈困難，需要改變標記假內容的形式，為真實內容建立「數碼指紋」更為實際，例如在拍攝時加入數碼簽名，令內容可以追溯。另外，他也表示 Instagram 上曾經的「方形而且精緻」動態牆「已經死了」，當相機品牌讓每個人看起來都像過去的專業攝影師，其實是押錯了美學方向。相反應該發布一些更原始、更完美的影像，將成為創作者證明自己是真人、而非 AI，才是以後玩社交媒體的最真實做法。

