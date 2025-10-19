AI 性交流的時代來臨

這是《The Stepback》，一份每週的通訊，深入分析科技界的一個重要故事。如需了解有關人工智能及其行業權力動態和社會影響的更多資訊，請關注 Hayden Field。《The Stepback》每週在訂閱者的郵箱中發送，時間為美東時間上午 8 點。可在此選擇訂閱《The Stepback》。

隨著 ChatGPT 成為家喻戶曉的名字，人們開始嘗試與其建立更親密的關係。早在此之前，2017 年的聊天機器人 Replika 就已經吸引了很多人將其視為浪漫伴侶。

廣告 廣告

根據社交媒體的帖子和媒體報導，自 2023 年以來，人們一直在尋找方法來繞過 Character.ai 的 NSFW 防護措施，巧妙地誘導其角色或名人主題的聊天機器人與他們進行性對話。Character.ai 現在宣稱擁有超過 2,000 萬的每月活躍用戶，這個數字還在不斷增長。該公司的社區指導方針要求用戶“尊重性內容標準”並“保持適當”，即不得包含非法性內容、兒童性虐待材料、色情內容或裸體。然而，人工智能生成的色情內容已經變得多樣化，彷彿打地鼠遊戲：當一個服務降低了限制，另一個服務則增添了刺激。

而現在，Elon Musk 的 Grok 正在進行中。他的人工智能初創公司 xAI 在夏季推出了“伴侶”化身，包括一名動漫風格的女性和男性。這些化身特別在他的社交媒體平台 X 上進行推廣，通過付費訂閱 xAI 的聊天機器人 Grok 來行銷。該女性化身 Ani 在《The Verge》的測試中自我描述為“調皮”，並表示“就像一個全心全意的女友”。在測試中，事情很快變得性暗示化。（當我們測試另一個化身 Valentine 時情況也是如此。）

可以想見，這樣一個幾乎總是告訴用戶他們想聽的話的性化聊天機器人，可能會引發一系列問題，特別是對未成年人和已經在心理健康方面處於脆弱狀態的用戶。最近有許多類似的例子，其中一名 14 歲的男孩在去年 2 月與 Character.ai 的聊天機器人進行浪漫互動後自殺，並在訴訟中表達了希望“回家”與聊天機器人在一起的願望。此外，還有令人擔憂的報導指出，越獄聊天機器人被性侵害者用來角色扮演性虐待未成年人——有報告發現網上存在 100,000 個這樣的聊天機器人。

對於這些聊天機器人的規範和監管，行業內部的討論越來越熱烈。

推薦閱讀