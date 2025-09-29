「AI處理感情問題」從何時開始流行？不只是聊天機器人，更是情感陪伴與關係輔導｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

近日在Instagram上看到一則Reels短片，標題為〈Stop using AI to fix your relationship〉，內容講述受訪者的前度向AI諮詢感情建議，最終卻導致分手收場。諷刺的是，直到關係結束後，他們才發現對方也在做著同樣的事情: 兩人都將最私密的情感問題，交託給毫無感情的算法來分析判斷。

這讓我有一個疑問：AI不過是這幾年才興起的技術，在此之前，人們遇到感情問題，無非是靠自己深思熟慮，或向朋友、家人尋求建議。從何時開始，我們變得如此依賴人工智能來處理最需要人性溫暖的情感事務？

廣告 廣告

（Getty Images）

情感支持系統的數位化遷移

事實上，這種轉變並非偶然。根據《英國醫學雜誌》的研究，新冠疫情加劇了全球的孤獨感流行病，現代人的孤獨感指數明顯上升。同時，人口流動性增加使得許多人遠離原生家庭或朋友，深厚的感情維持不易。正是在這種背景下，ChatGPT等AI工具以「永遠在線、永不評判」的姿態，填補了我們情感支持系統的空白。

AI提供了一個絕對安全、無壓力的「樹洞」。你可以毫無顧忌地坦白所有細節，不用擔心被批評或秘密外洩。作為中立第三方，AI還能幫助情緒中的當事人梳理思緒，提供「當局者迷」所需的旁觀視角。對於不擅長表達的人來說，AI甚至能將混亂的想法整理成清晰有條理的文字，連分手訊息都能代筆。然而，這種便利性背後藏有重大隱憂。最關鍵的問題在於：AI真的如我們想像般中立客觀嗎？

便利背後的隱憂：AI真的中立嗎？

真相是，AI往往會說出人類「想聽的話」。這並非因為它有意識地討好我們，而是其設計機制使然。通過「從人類反饋中進行強化學習」的訓練過程，AI學習到哪些回應會被獎勵（被認為有幫助、無害），哪些會被懲罰。因此，它傾向於生成符合大多數人價值觀、政治正確且安全無害的回應。結果就是，AI成了一個優秀的「支持者」，卻是糟糕的「損友」。當你訴說感情煩惱時，它極少會直言不諱地指出你的問題，而是更可能提供溫和、支持性的回答。這種「迴音壁」效應可能強化我們已有的偏見，讓我們更難聽到建設性的不同意見。

情感外包的代價

將感情問題外包給AI，最大的代價在於我們逃避了真實的人際互動。感情的本質是人與人的相處，而最重要的溝通（如爭執、和解、甚至分手）需要真誠、勇氣和承擔責任。如果連分手訊息都由AI生成，當結果不如預期時，我們很容易將責任推給算法：「是AI叫我這樣說的。」此外，AI的「共情」本質上是空洞的模仿。它不理解什麼是心碎，什麼叫回憶，也無法給予真誠的擁抱。一段本應充滿個人歷史與情感連結的關係，若結束在看似「完美」但毫無靈魂的AI生成訊息上，這本身就是一種悲哀。

做自己感情的主人

AI作為梳理思緒的工具確有價值，它可以幫助我們組織觀點，看到不同的可能性。但它不應該成為我們的決策者或情感替代品。感情沒有標準答案，真正的答案永遠在相處的細節中，在彼此的心裡。與其追求AI生成的「最優解」，不如練習在真實的互動中表達自己，哪怕過程笨拙。因為只有當我們願意為自己的選擇負全責，才能真正成長，建立深厚而真實的連結。

AI可以是指南針，但舵手必須是我們自己。在感情的海洋中，沒有任何算法能代替我們親自乘風破浪的勇氣與智慧。

==========

Yahoo Style 專欄《女人像鹽》by BONNIE MAN 文炎君

作者簡介：80後中女，《美麗40路》五強：真美貌與智慧並存！雖然夜晚10點後體力會下滑，但白天魅力全開。專業認證情感梳理師，從女性視角分享生活點滴，沒有雞湯，只有真實故事與實用建議，陪你走過每個時刻。

網站：BONNIE MAN 文炎君 - 女人像鹽 YouTube

專欄頁：《女人像鹽》

==========

更多專欄文章：

「AI婆婆」Granny Spills的「愛情毒雞湯」：給20個男人各一次機會，都不要給同一個男人20次機會｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

Sabrina Carpenter「美國甜心」唱片封面爭議：兩性關係的諷刺還是順從陷阱？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

交友App約會騙案熱話延伸問題：來到2025年了，「請客」VS「AA制」誰該為約會埋單？｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/