AI 應用程式提供度假照片販賣服務
隨著科技的進步，假裝財富的行為已經成為一門大的生意。從購買名牌仿品到租用私人飛機的「場景」拍攝，近年來，越來越多的人運用人工智能（AI）來讓這種行為更具個人化：他們創建自己享受奢華生活的照片，並非為了追求虛名，而是作為一種個人逃避現實或嘗試實現更好生活的方式。
應用程序開發者 Tim Wijaya 今年早些時候為 OpenAI 提供顧問服務，研究印尼人如何使用 ChatGPT。他發現了許多 Facebook 群組，其中一些群組成員高達 30,000 人，專門分享 AI 生成的自己享受奢華經歷的照片，從與 Lamborghini 合影到在 Gucci 商店購物。他寫道：「大多數都是中低收入的用戶，來自 Tier-2 和 Tier-3 城市，月收入不足 $400 / 約 HK$ 3,120。使用 AI 作為逃避現實的方式，讓人們體驗到他們可能永遠無法擁有的生活，既令人悲傷又令人著迷。」
Meta 的 Superintelligence 實驗室產品設計師 Laurent Del Rey 最近創建了一個副項目，名為 Endless Summer，這是一款社交媒體應用程序，「當疲憊來襲時，需要實現你應得的美好生活 - 用假度假的照片來表達自己」，Del Rey 在 X 上寫道。
此外，Apple App Store 和 Google Play Store 上還出現了大量其他 AI 實現應用程序，例如「Manifest AI Coach: Dreams Made」，該應用承諾使用 AI 創造「視覺背景」，以幫助可視化和實現目標；還有同樣主打的 Manifestar AI 和 ManifestMe，後者允許用戶「生成與您的實現目標和能量相符的個性化視覺」。另外還有「Manifest AI: Bye Broke Brain」，承諾能「在幾秒內更新您的大腦」，以及「Manifest AI: Affirmations」，用於每天生成的 AI 肯定句。
值得注意的是，這些應用大多未能如描述般交付。我下載了「Manifest AI Coach: Dreams Made」——其標語當然是「Always Be Manifesting」——還有 ManifestMe 和 Manifest AI，但我發現的只是文字為主的肯定句，以及它們自己生成的奇怪神祇、陽光爆發和 DNA 序列的圖像。
不過，Endless Summer 確實如其所承諾的那樣運作。這個應用程序邀請我拍攝三張自己的照片，並將這些作為製作「虛構度假照片」的素材。它生成了我在東京的照片、一張我在看似紐約便利店的照片（盒子上還有 AI 隨意寫的字），以及一張我坐在里約熱內盧戶外晚餐的照片。
