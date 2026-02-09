AI 成為超級碗廣告的主要主題，各大品牌競相投入巨資

人工智能（AI）在今年的超級碗中成為主題之一，從早期創業公司到全球最大的科技公司，各品牌在這場盛事中花費了高達 1,000 萬美元（約 HK$ 7,800,000）來購買 30 秒的廣告位。第 60 屆美國國家橄欖球聯盟（NFL）冠軍賽超級碗 LXI 於 2 月 8 日舉行，這場比賽被廣泛認為是全國收視率最高的電視事件，舉行地點在加利福尼亞州聖塔克拉拉的 Levi's 體育場。儘管海鷹隊以 29–13 擊敗愛國者隊，贏得了隊史上的第二個超級碗冠軍，但吸引 1.3 億觀眾注意的卻是廣告，而非比賽結果。

根據報導，2026 年的超級碗廣告價格高達 1,000 萬美元（約 HK$ 7,800,000）一個 30 秒的廣告時段，這突顯了 AI 日益增長的商業影響力以及行業內部競爭的加劇。多年來，超級碗廣告主要集中於消費品、電影預告片和名人代言，但今年，AI的影響力不僅限於資金上的投入，更重新塑造了活動的創意基調。許多公司利用這一平台來推廣 AI 驅動的產品和服務，同時挑戰競爭對手。

一些廣告本身也使用 AI 工具製作。例如，美國伏特加品牌 Svedka 宣布其推出的廣告是第一個主要由 AI 生成的全國性超級碗廣告。這則名為《Shake Your Bots Off》的廣告展示了該公司女性機器人角色 Fembot 與她的伴侶 Brobot 在派對上與人類一起跳舞。根據《華爾街日報》的報導，Svedka 的母公司 Sazerac 表示，重建 Fembot 的過程花費了近四個月，並訓練 AI 以模擬面部表情和動作。

舊金山的 AI 創業公司 Anthropic 在其廣告中不僅推廣其 AI 模型 Claude 聊天機器人，還嘲諷競爭對手 OpenAI。這則廣告嘲諷了 OpenAI 於 ChatGPT 中引入廣告的計劃，口號為「廣告將進入 AI，但不會進入 Claude」。同時，OpenAI 播放了一則 60 秒的廣告，強調「現在你可以創建一些東西」，指出 AI 如何簡化過去需要透過書籍、筆記和代碼學習的創意及生產過程。

Meta 也展示了其 Oakley 品牌的 AI 眼鏡，該產品設計用於運動、健身及戶外活動，包括極端情況下的使用。這款眼鏡配備了智能相機、沉浸式音頻以及內建的 Meta AI，旨在提升日常性能。亞馬遜則播放了一則以 AI 助手 Alexa+ 為主角的廣告，劇情由演員 Chris Hemsworth 主演，幽默地探討了人們對 AI 反叛的恐懼。

谷歌則推廣其 AI 工具 Gemini 和 Nano Banana Pro，這是其最新的圖像生成模型。金融科技公司 Ramp 在廣告中邀請演員 Brian Baumgartner，展示其平台如何幫助用戶實現自我複製，突顯該軟件如何自動化費用管理，提升團隊效率。基於雲的工作管理平台 Rippling 也首次在超級碗中亮相，廣告中由 Tim Robinson 主演，幽默地圍繞著外星怪物的入職過程，調侃人力資源挑戰和 AI 自動化的承諾。

參與超級碗廣告的創業公司強調了 AI 的深厚資本支持和在模型、代理及實體 AI 之間的激烈競爭。根據 CNBC 的報導，參加今年超級碗的 AI 公司數量創下了前所未有的紀錄。

