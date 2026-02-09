黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
AI 成為超級碗廣告的主要主題，各大品牌競相投入巨資
人工智能（AI）在今年的超級碗中成為主題之一，從早期創業公司到全球最大的科技公司，各品牌在這場盛事中花費了高達 1,000 萬美元（約 HK$ 7,800,000）來購買 30 秒的廣告位。第 60 屆美國國家橄欖球聯盟（NFL）冠軍賽超級碗 LXI 於 2 月 8 日舉行，這場比賽被廣泛認為是全國收視率最高的電視事件，舉行地點在加利福尼亞州聖塔克拉拉的 Levi's 體育場。儘管海鷹隊以 29–13 擊敗愛國者隊，贏得了隊史上的第二個超級碗冠軍，但吸引 1.3 億觀眾注意的卻是廣告，而非比賽結果。
根據報導，2026 年的超級碗廣告價格高達 1,000 萬美元（約 HK$ 7,800,000）一個 30 秒的廣告時段，這突顯了 AI 日益增長的商業影響力以及行業內部競爭的加劇。多年來，超級碗廣告主要集中於消費品、電影預告片和名人代言，但今年，AI的影響力不僅限於資金上的投入，更重新塑造了活動的創意基調。許多公司利用這一平台來推廣 AI 驅動的產品和服務，同時挑戰競爭對手。
一些廣告本身也使用 AI 工具製作。例如，美國伏特加品牌 Svedka 宣布其推出的廣告是第一個主要由 AI 生成的全國性超級碗廣告。這則名為《Shake Your Bots Off》的廣告展示了該公司女性機器人角色 Fembot 與她的伴侶 Brobot 在派對上與人類一起跳舞。根據《華爾街日報》的報導，Svedka 的母公司 Sazerac 表示，重建 Fembot 的過程花費了近四個月，並訓練 AI 以模擬面部表情和動作。
舊金山的 AI 創業公司 Anthropic 在其廣告中不僅推廣其 AI 模型 Claude 聊天機器人，還嘲諷競爭對手 OpenAI。這則廣告嘲諷了 OpenAI 於 ChatGPT 中引入廣告的計劃，口號為「廣告將進入 AI，但不會進入 Claude」。同時，OpenAI 播放了一則 60 秒的廣告，強調「現在你可以創建一些東西」，指出 AI 如何簡化過去需要透過書籍、筆記和代碼學習的創意及生產過程。
Meta 也展示了其 Oakley 品牌的 AI 眼鏡，該產品設計用於運動、健身及戶外活動，包括極端情況下的使用。這款眼鏡配備了智能相機、沉浸式音頻以及內建的 Meta AI，旨在提升日常性能。亞馬遜則播放了一則以 AI 助手 Alexa+ 為主角的廣告，劇情由演員 Chris Hemsworth 主演，幽默地探討了人們對 AI 反叛的恐懼。
谷歌則推廣其 AI 工具 Gemini 和 Nano Banana Pro，這是其最新的圖像生成模型。金融科技公司 Ramp 在廣告中邀請演員 Brian Baumgartner，展示其平台如何幫助用戶實現自我複製，突顯該軟件如何自動化費用管理，提升團隊效率。基於雲的工作管理平台 Rippling 也首次在超級碗中亮相，廣告中由 Tim Robinson 主演，幽默地圍繞著外星怪物的入職過程，調侃人力資源挑戰和 AI 自動化的承諾。
參與超級碗廣告的創業公司強調了 AI 的深厚資本支持和在模型、代理及實體 AI 之間的激烈競爭。根據 CNBC 的報導，參加今年超級碗的 AI 公司數量創下了前所未有的紀錄。
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
超級碗 ｜特朗普鬧爆 Bad Bunny中場騷著「64」 波衫有暗示
超級碗由西雅圖海鷹鬥新英倫愛國者，結果由西雅圖海鷹成功報仇，以29比13勇奪超級碗。除了比賽，每年超級碗的中場騷亦是焦點，今年由波多黎各巨星Bad Bunny帶領演出，他更著上一件64號波衫，有咩意義？
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
消委會朱古力｜$28.8 Lindt瑞士蓮完勝$160 Amedei朱古力！一款被驗出有可能損害腎臟重金屬（附5星朱古力名單）
消委會朱古力報告出爐！朱古力大人小朋友都愛，但眾所周知朱古力屬高糖食物，因此食朱古力時更要小心挑選品牌，消委會564期搜購了在本港常見的29款朱古力樣本，測試其重金屬的含量，結果發現1款超出歐盟的限量！而平價代表Lindt瑞士蓮更完勝一款$160朱古力。
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
巴士安全帶｜運物局疑「集體鬼揞眼」 律政司內部不滿局長 田北辰嘆政治文化不敢認責：點解咁難開口呢？｜Yahoo
政府立法強制巴士乘客佩戴安全帶的風波連日來引起討論，法例已暫時撤回，當局會展開公眾諮詢。事件爭議點在於條文指措施適用於 2026 年 1 月 25 日或以後新登記巴士。運輸及物流局局長陳美寶上月 30 日解釋，她形容法律條文「在技術上有不足之處，未能完全反映立法原意」。據《明報》專欄「聞風筆動」引述政務官分析，今次事件源於政策文件涵意不清，與律政司溝通出現「誤區」，最後又「集體鬼揞眼」造成。內文並引述消息，指律政司內部對陳美寶的解釋「甚為不滿」，認為局方意圖推卸責任。
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
【優品360】FoodVille今期優惠推介（即日起至26/02）
優品360旗下FoodVille推新年優惠迎馬年，即日起至2月26日，有不少產品減價，如賀禮必買金莎朱古力30粒裝$198/2件、merci朱古力禮盒$79、珍殿香港製造杏仁條/蝴蝶酥買一送一、紅帽子 雜錦夾心脆餅禮盒$89、樂天午餐肉$30/2件、西班牙無激素添加豬梅扒$75/2件、Chateau d' Armailhac波爾多正牌五級莊紅酒每枝$568起，買定賀禮、團年飯材料，開心過馬年！
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
這家人基因太強大！李冰冰親妹神仙顏值不輸姐姐 同框照根本「複製貼上」！
畫面中可見李冰冰以俐落黑色禮服登場，氣場依舊是熟悉的國際影后等級；一旁的妹妹則以深綠西裝造型現身，風格幹練成熟，散發典型女強人氣場。兩人一柔一剛卻同樣高級，並肩畫面不只沒有被比下去，反而呈現出「雙強配置」的視覺張力，也難怪評論區幾乎一面倒稱讚：「這家基因...
曼聯戲劇性復甦 安保姆：有跡可尋
【Now Sports】卡域克成為看守領隊之後曼聯隨即連贏4場，如此戲劇性難免令球迷驚為天人，但隊中鋒將安保姆就指一切只是順勢而行。安保姆（Bryan Mbeumo）認為，卡域克的領軍確是對球隊面貌帶來改變，但其實早在阿摩廉未離隊時眾人已有進步的跡象：「我覺得這一切都是建立在一開始所做的基礎之上，情況並非有如外間看起來般差劣。隊友們一起工作、一起努力，保持強大的心態，要確信我們心態上不曾被擊敗。就算有人被盤扭進過，其他人都會回來支援，盡全力貢獻一切。另一方面，球迷亦是這個大家庭的關鍵之一，當踏入賽場你就會真切感受得到。我們很想讓球迷看得開心，所以就試著轉化他們給予的能量，全力以赴。」迎來久違了的4連勝，亦擊敗了上季從未贏過的熱刺，卡域克表現得甚為冷靜，與英超不少激情領隊有很大分別。卡域克認為這只是風格問題：「我覺得那一刻我要好好處理，沒有想過要有表情管理，我不是那種人，這不是一場表演騷。保持冷靜有助於作出清晰的決定，要嘗試了解比賽的走向。大家都知道，當中沒可能沒有激情。有時我會為某些入球而慶祝，看起來實在有點幼稚，但這就是足球的一部分，有時你要好好享受某些時刻。但同時更要保持冷靜、深思
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
錦綉花園失水｜水務署指業主要求署方更換水管本末倒置 屋苑大部分水管不屬地契特別條款範圍
【Now新聞台】元朗錦綉花園失水事件，業主聯會不滿水務署未能釐清失水源頭及責任，計劃周二向發展局請願，要求局方介入。水務署指聯會說法失實，重申地契特別條款列明只負責由政府鋪設，並且位處道路已移交政府的屋苑內部水管。 水務署指，錦綉花園範圍內大部分水管由土地承批人鋪設，當年建造錦綉花園時，署方只是在屋苑出入口及附近道路下鋪設小部分供水喉管，相關道路至今仍屬私人土地，沒有移交給政府，不屬地契特別條款適用範圍，換言之，由用戶或註冊代理人負責維修。水務署指，錦綉花園小業主權益聯會一再將負責規管的署方錯誤定性為責任方，並不斷要求署方承擔保養維修責任是本末倒置，應停止發放不實資訊。而署方委託的獨立專家小組已展開工作，分析失水及部署喉管復修，爭取在四月有初步結果。#要聞
大圍名城女子收衫疑失足高處墮下 昏迷送院
【Now新聞台】一名女子懷疑在大圍住所露台收衫時，失足墮樓昏迷送院。 現場是大圍美田路1號名城五座一個單位，早上八時許，一名57歲女子在客廳露台收晾衣物，並踏上露台的花盆位置，懷疑失去平衡，半身跌出露台，女兒發現後趕緊上前，未能及時將母親拉回屋內，她隨即從單位墮下。警方及救護員接報到場，將傷者送往威爾斯親王醫院搶救，案件列作有人從高處墮下處理。#要聞
林正峰拍內地短劇瞓得3粒鐘 阮嘉敏7日拍72集日踩20小時
【on.cc東網專訊】近年不少無綫小生和小生北上拍短劇，收入相當可觀，不過人仔唔易賺，要短時間內地獄式日以繼夜，夜以繼日拍攝，絕對是用生命值硬接，當中林正峰和阮嘉敏就是好例子。
陳凱琳出動92歲外婆吸金 出身富裕竟有家族成員住公屋
近年轉型做KOL的前港姐冠軍陳凱琳吸金力驚人，更成去年搵得最多錢的KOL。為了吸流量經常出動老公鄭嘉穎、3個可愛兒子、甚至爸爸陳桂祥出動拍片。近日陳凱琳的「吸金」團隊再添一名新成員，她的高齡外婆罕有地粉墨登場，與陳媽媽和陳凱琳三代同堂拍賀年廣告。影片中，她憶述新年探望婆婆的兒時回憶，並加入不少家庭相，本是溫馨的家庭樂，卻因兩個場景再度引發網民熱議。
九龍塘獨立屋一層劏20伙 叫租最平$12800起丨家長恩物？租劏房可否申請名校？
傳統豪宅區九龍塘一棟獨立屋，其中一層被改造成劏房出租，涉約20個單位，叫租12,800元至18,800元，引發網絡熱議，有網民認為該類劏房目標客群或為想把子女送入41校網的家庭。