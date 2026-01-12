AI 掌軚 8 萬公里零事故！自動車駛進九龍街頭，運輸署：今年推動「無人化」測試

自動駕駛技術愈趨成熟，被視為提升交通效率和道路安全的重要一環。香港運輸署自 2024 年起批出六個「自動駕駛車輛先導牌照」，讓營辦商可在指定地區展開道路測試，推動技術本地化發展。

首間獲批公司來頭不小

首間獲批測試的企業是百度旗下的蘿蔔快跑，其擁有逾十年自動駕駛研發經驗，早已在內地及阿聯酋 22 個城市測試其系統。公司於去年底率先在北大嶼山展開測試，之後陸續將應用場景拓展至數碼港和啟德發展區，累積安全行駛里程超過 8 萬公里。

廣告 廣告

上月起，測試範圍被進一步擴至觀塘及九龍城等人車密集地區。即使環境複雜，系統仍可依靠感應器與先進算法穩定行駛，能自行亮燈示意、避開障礙物，順利完成轉線及掉頭操作，整體運作暢順。測試車輛上設有後備操作員，雙手離軚盤，只在必要時介入。

港路複雜，系統須「本地化」

蘿蔔快跑香港項目發展經理劉文鵬表示，香港作為全球路網最密集的城市之一，道路情況相當多變，因此系統需因應本地交通規則重新優化決策邏輯。

他舉例指出：「香港屬右軚左行市場，換線方式與外地不同。加上本地有傳統及螺旋形兩類迴旋處，交通規例要求嚴格，系統要懂得分辨並依規操作。」此外，街上隨時出現的人手「停」與「去」牌，亦令機器辨識更具挑戰，公司正透過不斷訓練機器學習模型來提升準確度。

測試車輛上設有後備操作員，雙手離軚盤，只在必要時介入

四大技術突破，車速提升至時速 50 公里

運輸署機電工程師鄧健樑表示，北大嶼山測試項目運作大致暢順，並錄得四大技術突破，包括多車同時運行（由 1 部增至 10 部）、非商業載客測試、測試範圍擴展，以及車速提升。

目前自動車的測試範圍已由機場島延伸至更複雜的公路及社區路段，車速亦可按測試路段上限提升至時速 50 公里。

今年推動「無人化」測試

截至目前，運輸署已向先導營辦人發出六個牌照，涉及 62 輛自動駕駛私家車及小巴，分布多區進行測試。

鄧健樑指出，今年署方將會逐步推動「無人化」測試，即測試車上僅設遙距後備操作員而無駕駛員，並會定期審視營辦商提交的報告，確保測試安全有序。他強調，車輛必須通過嚴格檢驗，才可繼續上路。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk