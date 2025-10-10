衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
AI 搶人類飯碗五大迷思被破？MIT 報告：95% 企業追求 AI 轉型「食白果」，員工私下用 ChatGPT 更有用？
在 MIT 專門研究去中心化架構的連網代理式 AI 發展的 MIT NANDA，最新發表了一份針對企業生成式 AI 轉型報告《The GenAI Divide STATE OF AI IN BUSINESS 2025》，以結論而言，在他們調查了超過 300 家公開宣稱 AI 轉型的企業、總投資額達 300-400 億美元，95% 受訪對象都表示「食白果」，代表絕大部分企業並沒有因此而在財務報表上有任何實質正回報。到底是什麼原因導致數百億美元白白浪費了呢？
打破五大 AI 迷思：報告揭示的真相
報告首先打破了業界對企業採用 AI 的五個普遍迷思，揭示了與直覺相反的現實：
迷思一：AI 將大規模取代職位？
真相： 研究發現，由生成式 AI 導致的裁員情況有限，且主要集中在早已受 AI 影響的行業，包括科技、金融和媒體業，而醫療、能源等傳統行業則主要原地踏步。對於未來 3-5 年的招聘規模，企業高管們並未達成共識 。
迷思二：企業採用新科技緩慢？
真相： 恰恰相反，企業對採用 AI 的態度極為熱切，高達 90% 的受訪企業已認真探討過購買 AI 解決方案 。
迷思三：技術、法律或數據風險是最大阻礙？
真相： 真正阻礙 AI 落地的最大瓶頸，反而在於大多數 AI 工具無法從實際工作中學習，也難以與現有工作流程有效整合 。
「高採用，低轉化」的弔詭現實
報告指出，所謂「生成式 AI 正在徹底改變商業生態」的說法是第四個迷思。現實是「高採用率，低轉化率」的困局 。
試點項目停滯不前： 超過 80% 的受訪企業嘗試引入生成式 AI，但自建工具中只有 5% 最終能正式落地生產，絕大多數項目難見實質效益。從行業來看，科技、金融和媒體業的變革較為明顯，而醫療、能源等傳統行業則主要原地踏步。
核心的「學習落差」： 報告特別強調，現有 AI 工具在企業環境下普遍存在「學習落差」(Learning Gap)。它們難以根據真實的業務流程進行持續的自我學習、優化及融合，導致試點方案無法規模化，也難以持續產生價值。
「影子 AI」盛行： 一個值得注意的現象是，超過九成的員工私下使用如 ChatGPT 等個人 AI 工具處理工作。這反映出企業的正式 AI 計劃已落後於前線員工的實際需求，但大部分企業卻未能建立有效制度，善用這些隱性的創新力量。
策略決定成敗：聰明地「買」，而非盲目地「建」
第五個迷思是「最優秀的企業都自行建構 AI 工具」。報告數據顯示，這是一個致命的誤解，因為內部自建項目的失敗率是外部合作的兩倍 。
購買與合作的成功率更高： MIT 發現，購買市場上的專業解決方案並進行深度客戶訂製，成功率高達 67%，而自建項目的成功率僅約三分之一。
投資重點錯配： 企業往往將過半 AI 預算投放在銷售及市場推廣上，但報告發現，最佳的投資回報其實來自於後勤辦公室自動化、減少外判流程等內部效益的提升 。
打比方說，ChatGPT 雖然被廣泛應用在個別的新進工作項目之中，但卻鮮有成功完全結合到企業的關鍵工作流程。更突顯了一些主打泛用的「SaaS 型」AI 商業方案，即未能勝過消費版本的 AI 工具，更不能滿足企業真正需求。
企業在生成式 AI 轉型時，應如何發展？
為跨越「生成式 AI 鴻溝」，報告建議企業應：
重視「系統學習型」部署： 部署 AI 時，應優先考慮那些能持續優化、並深度嵌入現有業務流程的「學習型」系統。
策略性分配資源： 積極與 AI 供應商合作，透過訂製工具實現目標，並將預算更策略性地投放在內部自動化與知識管理等高回報領域。
善用「影子資源」： 鼓勵開放文化，善用員工自發採用 AI 的隱性力量，將其轉化為由下而上推動業務創新的動力。
The GenAI Divide STATE OF AI IN BUSINESS 2025
