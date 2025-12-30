AI 日式賀年卡教學｜日本郵局聯乘 Google Gemini！一鍵生成浮世繪年賀狀，多款風格實測教學

為迎接 2026 年，日本郵局今年帶來了科技感十足的新驚喜！為了讓傳統的「年賀狀」文化能以更趣味的方式傳承，日本郵局宣布與 Google 旗下的 AI 服務 Gemini 展開特別合作。用戶只需上傳一張個人照片，系統就能透過 Google Gemini 的強大運算能力，將相片轉化為多種具備日本特色的藝術風格，讓你能在 1 月 1 日元旦當天，傳送一份獨一無二的日式祝福給親友。

多樣化 AI 風格：由浮世繪到公仔便當一鍵生成

這次的 AI 服務不僅操作簡單，提供的圖像風格亦非常豐富。用戶可以選擇將自己轉化為穿著傳統 和服的造型，或是充滿藝術氣息的浮世繪風格。更具創意的是，AI 還能將相片中的人物變成日本著名的公仔便當，甚至是風格怪異幽默的騎馬造型，非常適合在社交媒體上分享並引起討論。

簡單操作流程

進入官網： 透過 智慧型手機 (Smartphone) 瀏覽器訪問日本郵局的活動專頁。 上傳相片： 選擇一張正面、清晰的照片。 選擇風格： 挑選你喜愛的 AI 風格（如：和服、浮世繪、便當等）。 生成與下載： 靜候 Google Gemini 處理，完成後即可下載獨家的 AI 年賀狀。

日本郵局 x Google Gemini 2026 AI 年賀狀特設網頁

PEGGY先生の日本語教室

