AI 機械人可能係「外勞」替身？菲律賓「駕駛員」遙控日本機械人，時薪僅 1 美元

當一部位於東京便利店的 AI 機械人笨拙地掉落一罐飲品時，千里之外，在菲律賓馬尼拉 (Manila) 的一間辦公室裡，20 多歲的「駕駛員」（pilot）會立即戴上 VR 頭盔，拿起手掣，遠端遙控機械臂撿起它。

🇯🇵 日本勞動力短缺 催生 🇵🇭 遙控大軍

日本正深陷人口老化和勞動力短缺的困境，像在便利店補貨這類體力勞動，很難請到本地人，成本也極高。因此，東京初創公司 Telexistence 推出了 AI 補貨機械人，並已部署在日本 300 多家 FamilyMart 和 Lawson 等連鎖店。

但 AI 尚未完美。這些機械人仍有大約 4% 的時間會出錯。為了解決這「最後一哩路」，他們找到了菲律賓：透過當地的初創公司 Astro Robotics，聘請了約 60 名年輕、精通科技的菲律賓人，進行 24/7 全天候監控。Astro Robotics 的創辦人 Juan Paolo Villonco 直言，這讓企業能以更低成本「離岸外判」實體勞動力。

🤖 時薪 1 美元的「高科技工作」

一名員工透露，這些「駕駛員」大多擁有工程或電腦科學學位，但月薪僅介乎 250 至 315 美元（約 1,950 至 2,460 港元），與當地的電話客服中心（Call Center）人員相差無幾。若以月薪 250 美元、每天工作 8 小時、每月工作 22 天計算，時薪僅約 1.4 美元。

他們的工作壓力巨大，每人要同時監控多達 50 部機械人。在 8 小時的輪班中，他們平均需要介入 50 次，每次操作長達 5 分鐘。頻繁切換 VR 亦帶來了嚴重的生理代價。員工表示，他們經常感到頭暈和斜視，飽受「網路暈動病」（Cybersickness）之苦。

🪚 最殘酷的悖論：用自己數據「訓練」AI 取代自己

最諷刺的是，這些「駕駛員」的每一次介入，都在親手「教會」AI 如何變得更完美。Telexistence 公司在新聞稿中承認，他們正收集這些由人類操作的「具身遠端操作數據」，並提供給三藩市的 AI 公司 Physical Intelligence，用以開發具有「物理智能」的 AI 基礎模型。

新聞稿的目標很明確：「旨在將這些手動遠端操作任務，轉變為全自動操作。」

換言之，這些菲律賓工人領著微薄的薪水，忍受著身體不適，而他們所做的，正是在訓練一個未來將徹底取代自己的 AI 系統。

💸「菲律賓費率」：AI 時代的新外判陷阱

這種現象並非孤例，而是全球 AI 發展下的一個縮影。菲律賓正成為 AI 相關 IT 服務的全球外判中心。

當歐美科技業掀起裁員潮時，菲律賓的相關職位卻在增長。但這些工作大多是低薪、不穩定的合約工，被稱為「菲律賓費率」（Philippine rate）。

例如，一名為美國大型顧問公司開發 IT 服務台 AI 代理的菲律賓工程師，月薪僅 874 美元（約 6,820 港元），遠低於美國最低工資。他坦言，自從 AI 系統上線後，他的工作量銳減，「每次開會，都害怕被告知不再需要我了。」

菲律賓電腦專業人員聯盟的秘書長 Xian Guevarra 總結了這個困境：「菲律賓人正在建造未來可能取代他們自己的工具。科技本應提升他們的工作效率，而不是僅為了最大化海外企業的利潤。」

Japanese convenience stores are hiring robots run by workers in the Philippines

