AI 演員 Tilly Norwood 在好萊塢引起反彈

在蘇黎世揭幕的一位電腦生成的明星引發了有關人工智能在電影中應用的激烈辯論。這位名叫 Tilly Norwood 的 AI 創作被其製作方譽為「下個 Scarlett Johansson」。對於好萊塢的許多人來說，這個項目無疑是對人類表演者的一次直接挑戰。Norwood 在蘇黎世峰會上首次正式亮相，這是一個與蘇黎世電影節相關的電影行業活動。由位於倫敦的工作室 Particle6 創造的虛擬女演員擁有棕色眼睛和英國口音，並且在社交媒體上擁有自己的存在。她目前唯一的演出經歷是一個名為 AI Commissioner 的短小諷刺小品。該視頻於七月發佈，包含了 16 個 AI 生成的角色，而 Norwood 則是其中的主角。在 Facebook 上，這個角色發表道：「我可能是 AI 生成的，但我現在感受到非常真實的情感。我對接下來的事情感到非常興奮！」這個諷刺小品吸引了超過 60 萬的觀看次數，但大多數回應卻是在嘲諷製作。批評者稱其尷尬、怪異且毫無趣味。技術故障，例如模糊的牙齒和僵硬的對話，進一步加強了對這一技術的懷疑。

Particle6 的創始人 Eline Van der Velden 表示，業界的反應正在轉變。《Variety》報導她表示，曾經持懷疑態度的人才經紀人現在也希望參與其中。她補充道，可能在未來幾個月內會宣布一項前所未有的代理協議。隨著 Norwood 的揭幕，SAG-AFTRA 工會迅速作出反應，該工會代表著美國 160,000 名表演者。在一份聲明中，工會表示：「創造力應該保持以人為本，工會反對用合成體取代人類表演者。」官員強調 Norwood 不是演員，而是基於真實表演者的作品訓練而成的軟件產品，「沒有得到許可或補償」。有關 AI 演員的爭論發生在經過幾個月的緊張勞資談判之後。擔心製片廠使用人工智能來取代或複製表演者的問題，成為 2023 年和 2024 年 SAG-AFTRA 合同談判的核心。工會獲得了新的保護措施，但警告科技發展的速度超過了監管的進展。

並非所有業內人士都相信 AI 演員即將突破。南加州大學娛樂科技中心的 AI 在媒體的主任 Yves Bergquist 稱目前的炒作為「胡說八道」。他在向路透社發表的聲明中表示：「業界對於人才被取代的擔憂是可以理解的。」但他補充道，在好萊塢的高管中，「對於完全合成的演員沒有任何認真的興趣」。他指出：「Scarlett Johansson 擁有粉絲基礎，Scarlett Johansson 是一個人。」不過，AI 在娛樂界日益增長的角色是不容忽視的。製片廠已經開始利用它進行去衰老效果和數字替身的創作。儘管 Norwood 是虛構的，但她展示了行業在創造可行的獨立角色方面可以推動技術的極限。問題在於觀眾和好萊塢內部人士是否會接受它們。

