八號花園大維修︱小業主謀推翻 1.4 億計劃 顧問始介紹更平方案
AI 眼鏡銷量按年大增三倍，Mark Zuckerberg 預言：「幾年後大家都會戴 AI 眼鏡」
他在 2025 年第四季度財報電話會議中闡述出對 AI 智能眼鏡業務的宏願。
Meta 近年力推 AI 眼鏡，顯示 Mark Zuckerberg 認為 AI 是需要「戴上身」才可以發揮出應有的價值，而這個方向也在稍早前公布的 2025 年第四季度財報電話會議中顯示出來。他表示，未來「戴眼鏡的人都會選擇戴智能眼鏡」。
Mark Zuckerberg 在 Meta 2025 年第四季度財報電話會議中表示，世界上數以十億計的人需要戴眼鏡或隱形眼鏡來矯正視力，並認為現在正處在一個類似智能手機剛出現時的階段，那就是功能手機被智能手機取代只是時間問題，引申為幾年之後，大多數人都會佩戴 AI 眼鏡而不再是「傳統的」眼鏡。他補充，Meta 的眼鏡銷量在過去一年增長了三倍，可說是「歷史上增長最快的消費電子產品之一」。
至於 Reality Labs 部門方面，財報電話會議中表示 2025 年第四季錄得 60.2 億美元虧損，全年累計虧損接近 192 億美元。有分析師問到 Reality Labs 會否將重心收窄，Meta 表示他們對 VR 的未來「仍保持樂觀」，並確認仍在「製作未來的頭戴式顯顯產品」，看來將全力開發 AI 眼鏡產品，達到 Mark Zuckerberg 所說的「全民 AI 眼鏡」的展望。
更多內容：
