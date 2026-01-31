AI 眼鏡銷量按年大增三倍， Mark Zuckerberg 預言：「幾年後大家都會戴 AI 眼鏡」

Meta 近年力推 AI 眼鏡，顯示 Mark Zuckerberg 認為 AI 是需要「戴上身」才可以發揮出應有的價值，而這個方向也在稍早前公布的 2025 年第四季度財報電話會議中顯示出來。他表示，未來「戴眼鏡的人都會選擇戴智能眼鏡」。

Mark Zuckerberg 在 Meta 2025 年第四季度財報電話會議中表示，世界上數以十億計的人需要戴眼鏡或隱形眼鏡來矯正視力，並認為現在正處在一個類似智能手機剛出現時的階段，那就是功能手機被智能手機取代只是時間問題，引申為幾年之後，大多數人都會佩戴 AI 眼鏡而不再是「傳統的」眼鏡。他補充，Meta 的眼鏡銷量在過去一年增長了三倍，可說是「歷史上增長最快的消費電子產品之一」。

廣告 廣告

至於 Reality Labs 部門方面，財報電話會議中表示 2025 年第四季錄得 60.2 億美元虧損，全年累計虧損接近 192 億美元。有分析師問到 Reality Labs 會否將重心收窄，Meta 表示他們對 VR 的未來「仍保持樂觀」，並確認仍在「製作未來的頭戴式顯顯產品」，看來將全力開發 AI 眼鏡產品，達到 Mark Zuckerberg 所說的「全民 AI 眼鏡」的展望。

更多內容：

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk