AI 與人臉識別的法律挑戰
這是《The Stepback》，一份每週新聞通訊，深入探討科技界的一個重要故事。若想了解 AI 的法律困境，請關注 Adi Robertson。《The Stepback》會在東部時間上午 8 點送達訂閱者的收件箱。可以在此選擇訂閱《The Stepback》。
事情的起因
這首歌名為《Heart on My Sleeve》，如果不知情的人聽到，可能會以為是在聽 Drake 的歌曲。對於了解情況的人而言，這則是一起新的法律與文化戰爭的開始：關於 AI 服務如何使用人類的面容和聲音，以及平台應如何應對的爭論。
回到 2023 年，AI 生成的假冒 Drake 的曲子《Heart on My Sleeve》雖然是一種新奇的嘗試，但它所帶來的問題卻顯而易見。這首歌對一位主要藝術家的近似模仿引起了音樂人的不安。串流服務因版權法律技術性問題將其下架，但創作者並沒有直接複製任何東西，而只是進行了非常接近的模仿。因此，關注點迅速轉向了肖像權的法律領域。這一領域曾經與名人針對未經授權的代言和諷刺行為相關，隨著音頻和視頻深度偽造技術的普及，它似乎成為了監管這些現象的少數工具之一。
與受《數位千禧年版權法》及多項國際條約管制的版權不同，肖像權並沒有聯邦法律保障。這是一個由各州法律組成的拼湊體，這些法律最初並未考慮到 AI 的影響。然而，近幾年來，對於改變這一現狀的努力不斷增加。2024年，田納西州州長 Bill Lee 和加利福尼亞州州長 Gavin Newsom 簽署了擴大對娛樂人員未經授權複製的保護的法案，這兩個州的經濟都高度依賴媒體產業。
然而，法律的變遷顯然比科技進步要慢。上個月，OpenAI 發佈了 Sora，一個專門用於捕捉和重混真實人物肖像的 AI 視頻生成平台，這一舉措開啟了大量驚人逼真的深度偽造影像的洪流，其中不少內容甚至是未經當事人同意的。OpenAI 及其他公司正在透過制定自己的肖像政策來應對這一挑戰，這些政策在缺乏其他法律框架的情況下，或將成為互聯網的新規則。
目前的情況
OpenAI 否認其啟動 Sora 是輕率的，首席執行官 Sam Altman 表示，若有的話，該平台的防護措施「過於嚴格」。然而，該服務仍然引發了大量的投訴。
