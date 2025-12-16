Ai+ 預告全新可摺疊手機 NovaFlip，設計亮相但規格未公開

Ai+，由前 Realme 印度 CEO Madhav Sheth 領導，於七月推出了 Ai+ Pulse 和 Ai+ Nova 5G 智能手機。現在，該品牌已預告將發佈一款全新智能手機，令人驚訝的是，這是一款可摺疊的手機。這款名為 NovaFlip 的翻轉式摺疊手機，尚未公布任何具體功能。

根據 Ai+ 在其官方 X 帳號上發布的預告，NovaFlip 的設計呈現出一些有趣的細節。手機配備了一個具有顏色點綴的電源按鈕，並在其外殼上設有兩個垂直排列的攝像頭。Ai+ 在推文中提到：「翻轉故事，#NovaFlip 正在來臨。」

該品牌表示 NovaFlip 將於不久後上市，預計在接下來的幾周內會有更多消息披露。用戶可持續關注 Ai+ 的最新動態，了解這款新手機的更多資訊。

