Ai+ 預告全新可摺疊手機 NovaFlip，設計亮相但規格未公開
Ai+，由前 Realme 印度 CEO Madhav Sheth 領導，於七月推出了 Ai+ Pulse 和 Ai+ Nova 5G 智能手機。現在，該品牌已預告將發佈一款全新智能手機，令人驚訝的是，這是一款可摺疊的手機。這款名為 NovaFlip 的翻轉式摺疊手機，尚未公布任何具體功能。
根據 Ai+ 在其官方 X 帳號上發布的預告，NovaFlip 的設計呈現出一些有趣的細節。手機配備了一個具有顏色點綴的電源按鈕，並在其外殼上設有兩個垂直排列的攝像頭。Ai+ 在推文中提到：「翻轉故事，#NovaFlip 正在來臨。」
該品牌表示 NovaFlip 將於不久後上市，預計在接下來的幾周內會有更多消息披露。用戶可持續關注 Ai+ 的最新動態，了解這款新手機的更多資訊。
買 eSIM 隨時中伏？消委會真實個案拒退款！出發前必做 3 步檢查
近年港人報復式旅遊，貪方便不想換電話卡，不少人都會轉用 eSIM。只需掃描電郵或單據上的 QR Code 就能上網，確實比傳統鴨寮街 SIM 卡方便得多。不過，消委會最新的報告就提醒大家，eSIM 並非「即買即用」這麼簡單，特別是香港版手機獨有的規格問題，隨時令你得物無所用！Yahoo Tech 以下為你整合 eSIM 選購全攻略。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
金與正被拍手持中國製摺疊手機 疑為榮耀 Magic 系列 遠超北韓民眾負擔能力︱Yahoo
【Yahoo 新聞報道】北韓領袖金正恩胞妹、被視為政權核心人物之一的金與正，近日被官方媒體拍到手持一部疑似中國製的摺疊式智能手機，再度引起外界關注北韓高層如何繞過制裁，取得海外最新電子產品。Yahoo新聞 ・ 1 天前
消委會評測 41 款 5G 手機：iPhone 17 vs S25 Ultra 邊部影相靚？兩款手機跌 50 次即爛！超長氣手機係呢部！
隨著 5G 手機技術成熟，市面上由千元入門機到近兩萬元的摺疊旗艦機花多眼亂。消委會最新一期《選擇》月刊測試了 41 款熱門 5G 智能手機，包括備受矚目的 iPhone 17 系列、Samsung Galaxy S25 系列及 Google Pixel 10 系列。測試結果發現，雖然旗艦機拍攝功能強大，但在「耐跌」及「電量」方面，貴價機未必一定贏！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
【大快活】會員手機點餐即享全單8折 (即日起至17/12)
又到聖誕，8折驚喜is coming to town！下星期就係聖誕！大快活已經準備好驚喜禮物畀大家！一連3日，大快活APP會員用手機點餐即享全單8折！慳咗嘅錢仲可以買多份禮物送畀自己或者屋企人。全線分店，任何時段都用得（記得要用APP先有優惠㗎！） ！ YAHOO著數 ・ 13 小時前
網絡熱話｜誤信 KOL 業配 eSIM，網民買完大叫中伏！ 如何確認手機支援 eSIM？ 使用方式？
近來有不少網紅、KOL 業配 eSIM，主打使用便利、價錢更吸引，但一般人如果沒想太多就直接付錢下單，買了才發現不能使用？會發文投訴也是可以想像的。所以你要如何確認手機有沒有支援 eSIM？Yahoo Tech 這邊教你一個很簡單的方式！Yahoo Tech HK ・ 1 天前
小米將農曆新年前出大招，小米17 Ultra，中階 REDMI 機
文章來源：Qooah.com 消息源 @數碼閒聊站 發博文表示，Xiaomi 將會有一大批新品準備發佈，有1x Snapdragon 8 Elite Gen5 影像旗艦、1x 天璣8系處理器中階機、1x天璣 9系處理器中階機、1x全智能手錶、2x耳機，1x中階平板，以及其他的 IoT 產品，這些產品都能夠確定會在農曆新年前推出。 消息源 @數碼閒聊站 之前還透露過，Xiaomi 的全智能手錶會配備 Android / Xiaomi HyperOS 系統，搭載了 930mAh 電池，支援獨立 eUICC 晶片的 eSIM 技術。 消息源 @數碼閒聊站 提到的天璣手機應是 REDMI Turbo 5（8系處理器）和 REDMI Turbo 5 Pro（9系處理器），REDMI Turbo 5 將會是全球首發天璣8500 處理器的手機。 搭載 Snapdragon 8 Elite Gen5 影像旗艦手機應是 Xiaomi 17 Ultra，將會首發配備 LEICA 1吋主鏡，搭配國產豪威 OV50X 傳感器，超廣角鏡頭為 5000萬像素，潛望長焦鏡頭為 2億像素，據傳該手機應會在本月正式推出Qooah.com ・ 1 天前
HONOR「大電池戰略」曝光，正研發 15000mAh 手機，技術領先
文章來源：Qooah.com 目前手機電池容量大多停留在 5000-6000mAh 之間，對於中度使用的用戶來說，往往只能勉強支撐一天，這也讓 PowerBank 幾乎成了人們外出時的標配。然而進入 2025年，這一局面被手機廠商的一系列動作徹底打破，榮耀率先在其機型「榮耀Power」上實現了 8000mAh 電池，將手機續航正式帶入 8000mAh 時代。此後，越來越多品牌也相繼跟進，推出了相同量級的大電池手機。 對榮耀而言，8000mAh 顯然只是一個起點。據博主透露，榮耀目前已經基本完成 12000mAh 電池的研發，並正在攻關 15000mAh 容量的電池技術。一旦這些技術成功落地，不僅充電焦慮將成為歷史， PowerBank 也很可能逐漸退出日常出行的必備清單。 榮耀計劃在春節前推出新款機型「榮耀Power 2」，其電池容量將突破至 10000mAh，並搭載天璣8系列次旗艦處理器。而在該機型之後，榮耀還將陸續推出配備 12000mAh 電池的產品。 從榮耀Power 2 開始，大容量電池手機的普及將逐步改變用戶的用電習慣，外出時不必再隨身攜帶 PowerBank ，徹底告別電Qooah.com ・ 19 小時前
中國移動香港明年6.23終止2G服務 標誌香港2G時代結束
中國移動香港將於明年6月23日終止2G服務，以集中資源推動更領先的網絡技術發展。 中國移動香港指經過全面及周詳評估後作出決定，隨着市場對2G服務需求持續下降，截至今年11月，使用2G服務的客戶人數僅佔中國移動香港流動通訊客戶總數不足2.27%。am730 ・ 4 小時前
聖誕禮物2025｜Samsung 新款 M8 智能顯示器新低，HK$3,110 平過香港千幾蚊購 32 吋 4K 智能螢幕
對顯示器的要求是功能全面？Samsung 的新款 M8 智能螢幕（M80F）正好可以滿足你的需求，目前它正在 Amazon 上以歷史低價促銷。價格降到了 US$400，換算後大約是 HK$3,110。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
據報字節跳動因豆包手機被約談消息不實
有用戶反映字節跳動旗下AI大模型豆包手機助手與中興通訊(00763.HK)合作推出的「豆包手機」努比亞M153，在登錄部分社交平台時受限，引發網傳監管機構因網絡安全、數據安全及競爭問題約談字節跳動的消息，惟《新浪科技》引述知情人士指，有關消息不實。 豆包手機助手於12月3、5及13日連發聲明，強調不代用戶授權、不截屏受保護內容，並呼籲建立清晰規則。新機核心賣點為跨應用語音操作，可自動完成比價並跳轉下單。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
併入中企｜美國「掃地機器人始祖」iRobot聲請破產 由中國代工廠杉川 「債轉股」全資接手
美國消費型機器人公司iRobot周日（14日）聲請破產，雖因旗下品牌Roomba而被稱為「掃地機器人始祖」，但...BossMind ・ 1 天前
宇樹科技推人形機械人App Store 可以手機控制機械人終端
宇樹科技上線人形機械人應用商店(App Store)，在架構上集成了「用戶廣場」、「動作庫」、「數據集」及「開發者中心」四大核心模塊。其核心邏輯在於「即下即用」，用戶無需具備底層代碼編寫能力，僅需通過手機APP連接機械人，即可像安裝手機軟件一樣，將雲端的複雜運動控制算法一鍵部署至機械人終端。這是行業內首個致力於將人形機械人功能模塊化、標準化的內容分發平台，試圖解決長期以來機械人複雜動作開發難、用戶上手門檻高的問題。 在首批上線的應用中，宇樹展示了基於G1系列機械人(如G1-Edu平台)的「李小龍」截拳道與「扭扭舞」預設。用戶安裝後，可一鍵控制機械人在「常規走跑模式」與「武術狀態」間自由切換，實現高難度的肢體協同。 除C端體驗外，該平台更深層的戰略意圖在於構建開發者生態。通過「開發者中心」和「數據集」模塊，宇樹向全球開發者開放上傳通道。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
螞蟻集團 AQ 升級為「螞蟻阿福」 新增健康陪伴功能
螞蟻集團宣佈,旗下 AI 健康應用 AQ 品牌升級為「螞蟻阿福」,並發佈 App 新版本,升級健康陪伴、健康問答、健康服務三大功能。升級後的「螞蟻阿福」聚焦「健康+」戰略,定位從 AI 工具轉向 AI 健康朋友,能夠像真人朋友一樣,幫助使用者管理自身和家人健康,實現專業全能、私人專屬、服務豐富的優勢。「螞蟻阿福」2025年6月起以 AQ 品牌上線。目前,月活躍用戶已超1500萬,躋身國內 AI App 前五,成為第一大健康管理 AI App。據了解.目前阿福 APP 每天回答使用者500多萬個健康提問,55%用戶來自三線及以下城市,普惠特點明顯。螞蟻集團副總裁、健康事業群總裁張俊杰介紹說,取名「阿福」寓意健康是福,健康的事就找阿福。新版「阿福」最大的變化,是增加了健康陪伴的功能板塊,陪伴使用者養成健康好習慣,構築健康防線。 (BC)#螞蟻阿福 #AQinfocast ・ 1 天前
螞蟻集團AQ品牌升級為「螞蟻阿福」 App月活用戶逾1,500萬
螞蟻集團宣布，旗下AI健康應用AQ品牌升級為「螞蟻阿福」，優化健康陪伴、健康問答、健康服務三大功能，並發布App新版本。升級後的「螞蟻阿福」聚焦「健康+」戰略，定位從AI工具轉向AI健康朋友，能夠像真人朋友一樣，幫助用戶管理自身和家人健康，實現專業全能、私人專屬、服務豐富的優勢。 螞蟻集團副總裁、健康事業群總裁張俊傑指出，取名「阿福」寓意健康是福，健康的事就找阿福。新版「阿福」最大的變化是增加健康陪伴的功能板塊。 目前，「螞蟻阿福」App的月活用戶已超過1,500萬，躋身國內AI App前五，成為第一大健康管理AI App。阿福APP每天回答用戶500多萬個健康提問，55%用戶來自三線及以下城市，普惠特點明顯。(jl/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
廣島肥蠔突然集體暴斃9成！ 瀨戶內海牡蠣大屠殺開演！
想像一下，漁民辛辛苦苦養了半年，拉網時本該滿載而歸，結果100根鐵絲才撈出30公斤剝殼牡蠣，往年輕鬆破200公斤，存活的還大多變褐色，賣相慘到無法上市。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
機電署工程師有逾700萬元來歷不明現金 被判囚五年三個月
【Now新聞台】機電署一名時任高級屋宇裝備工程師有逾七百萬元來源不明現金，被判囚五年三個月，犯罪得益被充公。 廉署指，60歲的謝聲德所屬的小型工程分部向兩間總承辦商判授合約，涉款約9140萬，其後分判予三間分判商，謝聲德承認從一名同時任職該三間公司董事的男子收取四萬元賄款，而謝聲德在七年半間獲機電署支薪共約900萬元，但其個人開支達約3000萬，被廉署控告財富與收入不相稱。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
即食麵協會公布「全球即食麵排名Top 10」！日韓三甲不入、這個國家不意外奪冠、港人最愛食「這類」湯底
世界即食麵協會（WINA）近日發布了全球即食麵需求排名，揭示了各國對這款方面又美味食品的驚人熱愛。數據顯示，中國及香港地區以年消費438億份的絕對優勢位居榜首，而香港消費者的口味偏好也十分獨特，對蝦和海鮮湯底情有獨鍾。緊接其後分別是印尼、印度、越南、日本，沒想到韓國竟然排第八名，連頭五名都沒有！事不宜遲，就來看看完整榜單吧！文末小編更會推介心目中好味的海鮮、蝦湯口味即食麵，大家千萬不要錯過啊！Yahoo Food ・ 1 天前
「影壇女神」鞏俐和77歲法籍老公同遊北京！街頭牽手被直擊，畫面美到像電影
照片裡的鞏俐一身深色長大衣，氣場依舊在線，走在老北京城牆、紅門與街景之間，整個人反而多了份鬆弛感；77歲的Jarre穿著銀灰色外套、圍著圍巾，牽著她過馬路、並肩散步，偶爾低頭交談，偶爾對視微笑，不用多餘動作就很甜。不少網友都說，這組北京街拍比紅毯還好看，完全是「...styletc ・ 8 小時前
崔碧珈再補刀！指facebook戀愛狀況無需對方確認 曲線向大隻Rocky鄭健樂落閘
現年58歲、曾經係TVB御用大隻佬嘅Rocky鄭健樂，離巢TVB後主要從事健身教練工作，早前佢表示近年生活飽受煎熬，除咗疫情期間其健身室被逼停業，導致半年零收入Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
何文田朗賢峯裝修「監倉風」 1房自製雙閣樓 叫租2.2萬！
靚裝修可令單位更易租出，甚至租金亦可高過同類單位，但若設計太過「前衛」，可能適得其反。近日何文田新樓朗賢峯一個1房單租盤，因自製雙閣樓及銀色金屬圍欄設計，引起網民關注，被調侃似「高級監倉」。28Hse.com ・ 3 小時前