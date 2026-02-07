黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
AI Agent 都要做 Appraisal？OpenAI 推 Frontier 平台，令企業像「管理員工」般管理 AI
AI Agents 變成你的同事。
企業使用 AI 的應用環境愈來愈多，但也要想想如何配合得宜去提升生產力，尤其是各有各 AI Agents ，不知是否會「各自為政」，因此最好有一個專門職級進行協調管理，一如公司入面的 HR 管理人力資源。OpenAI 週四宣佈推出的「Frontier」正正要將企業的 AI Agent 變成「數碼員工」進行建構、部署和管理，讓企業更有效地使用不同的 AI Agents。
Frontier 的用戶可編寫程式，讓 AI Agents 連接外部數據及應用程式，從而執行 OpenAI 平台範圍以外的任務。當然亦可限制及管理這些 Agents 的存取權限及其可執行的操作。OpenAI 表示，Frontier 的設計理念源自公司管理員工的方式。Frontier 為 Agents 提供「入職」（onboarding）流程及反饋循環機制，旨在協助它們隨時間持續進步，就如績效評估能幫助員工成長一樣，亦會為不同 AI Agents 建立「身份」，可完整追蹤記錄及進行審計等。目前 OpenAI 已向少數企業，如 HP、Oracle 及 Uber 等開放，但使用定價卻仍未公開。
