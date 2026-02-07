AI Agent 都要做 Appraisal？OpenAI 推 Frontier 平台，令企業像「管理員工」般管理 AI

OpenAI Frontier

企業使用 AI 的應用環境愈來愈多，但也要想想如何配合得宜去提升生產力，尤其是各有各 AI Agents ，不知是否會「各自為政」，因此最好有一個專門職級進行協調管理，一如公司入面的 HR 管理人力資源。OpenAI 週四宣佈推出的「Frontier」正正要將企業的 AI Agent 變成「數碼員工」進行建構、部署和管理，讓企業更有效地使用不同的 AI Agents。

Frontier 的用戶可編寫程式，讓 AI Agents 連接外部數據及應用程式，從而執行 OpenAI 平台範圍以外的任務。當然亦可限制及管理這些 Agents 的存取權限及其可執行的操作。OpenAI 表示，Frontier 的設計理念源自公司管理員工的方式。Frontier 為 Agents 提供「入職」（onboarding）流程及反饋循環機制，旨在協助它們隨時間持續進步，就如績效評估能幫助員工成長一樣，亦會為不同 AI Agents 建立「身份」，可完整追蹤記錄及進行審計等。目前 OpenAI 已向少數企業，如 HP、Oracle 及 Uber 等開放，但使用定價卻仍未公開。

更多內容：

