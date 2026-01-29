Ai-Da 成為首個設計建築的類人機器人

Ai-Da 再次推動藝術與科技之間的邊界，成為首個設計建築的人形機器人。這位人工智慧藝術家在丹麥的 Utzon Center 揭曉了 Ai-Da: Space Pod，該中心專注於建築創新，並以悉尼歌劇院建築師 Jørn Utzon 命名。這一概念是為展覽《我不是機器人：人類與機器之間的建築與設計》而創作，標誌著建築與人工智慧的一個里程碑。

Ai-Da 自 2019 年以來展出過的作品遍及全球，從維多利亞與阿爾伯特博物館到吉薩大金字塔。在 2024 年，Ai-Da 的艾倫·圖靈肖像在倫敦的蘇富比拍賣行拍賣，成為首個由主要拍賣行售出的機器人藝術作品。

Ai-Da 使用基於攝像機的視覺、人工智慧驅動的創作系統和機械手臂設計了這個 Space Pod，提出了一種模組化的居住概念，能夠智能適應其居住者。該項目展現了一種受太空時代設計啟發的復古未來主義膠囊房屋，特徵是圓形的造型和超大舷窗樣式的窗戶，讓人聯想到 20 世紀中葉的未來主義建築。

這一概念旨在支持人類與機器人之間的共居，並構想出一個靈活的棲息地，不僅能在地球上運行，還能在月球或火星等極端環境中運作。該設計反映了對適應性、孤立和未來外星環境中共享生活的思考。

該建築概念通過多種藝術和技術媒介發展而成，包括早期的手繪草圖、由機械手臂繪製的詳細畫作，以及探索外部和內部空間的數字效果圖。視覺效果描繪了一個緊湊但層次分明的結構，內部包含兩個生活區、一個螺旋樓梯和一個小型服務區，可以作為小廚房或浴室使用。

在主結構內部，有一個較小的膠囊似乎是為機器人設計的專用休息空間。這一事件標誌著 Ai-Da 旅程的新篇章——從繪畫到機器人設計的建築，為進一步的展覽和對話奠定了基礎。

在技術層面上，這位人形機器人使用生成式人工智慧來開發建築理念，首先在數字環境中創建概念，然後通過額外的人工智慧系統和機械手臂將其轉化為實體草圖和畫作。最終作品從鬆散、表現性強的視覺效果到更詳細的表現，精煉了建築概念。

該項目展示了機器人作為一個越來越獨立的創作力量，與人類支持並行工作，反映了藝術家如何結合影響、經驗和合作。它探索了創意、著作權和人工智慧如何改變藝術身份的問題。

錄製的訪談將設計呈現為一個虛擬的工作室－家，促使人們反思人類與機器人之間的合作方式。數字效果圖展示了曲線的極簡內部和主結構內的較小膠囊，可能是供機器人使用的。這一建築繼續探索人類與科技之間的關係，將理念轉化為實際空間。

受到 1950 年至 60 年代太空時代設計的啟發，這種模組化膠囊可以通過連接走廊與其他膠囊相連。展覽將持續至 2026 年 10 月，並計劃於今年晚些時候再進行進一步的展示。儘管人形機器人在大型科技活動中的可見度不斷提高，但人工智慧在建築領域的採用仍然有限，目前只有少數工作室將其整合入設計過程中。

