AIA推出全新「愛伴航」危疾保障系列產品 以多項市場首創保障方案
照顧客戶不同人生階段的健康需要 提供靈活、精準的保障方案
為家長、準父母及追求廣泛保障的客戶推出「愛伴航」保險計劃2 /「愛伴航 – 首護摯寶」保險計劃2 #。
另推出「簡緻 * 愛伴航」保險計劃為精打細算的客戶建立必需的危疾保障。
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - 友邦香港及澳門宣布推出全新「愛伴航」危疾保障系列產品，為客戶提供靈活及貼心的健康保障方案，切合不同人生階段的多元化需求。
根據AIA的調查@，逾半受訪家長及有意生育的人士擔心其子女患上兒童癌症。此外，超過四成受訪者憂慮其子女可能罹患唐氏綜合症、專注力不足及過度活躍症等疾病。他們表示，最令他們擔憂的是子女若不幸患上這些疾病，高昂的醫療及護理費用將帶來財務負擔。
「愛伴航」保險計劃2 /「愛伴航 – 首護摯寶」保險計劃2 #（簡稱「愛伴航」保險計劃2系列）涵蓋115種疾病，包括危疾、早期危疾及嚴重兒童疾病，並為指定危疾提供合共高達10次額外賠償1，最高總賠償額高達原有保額1,100% 2，讓客戶在面對長期健康挑戰時更有信心。針對兒童保障方面，「首護摯寶」版本# 引入市場首創* 的唐氏綜合症豁免繳付保費保障^及臍帶血幹細胞移植保障^，為家庭提供更廣泛的保障。另外，該系列設市場首創* 的繳付額外保費選項11及額外保費保障，讓客戶於投保時可按個人財務狀況選擇保費繳付選項，提升財務彈性。為進一步支援受保人於危疾治療期間的需要，AIA首次將多項增值服務延伸至危疾保障產品，包括香港保險業首創「全助你」* 3及「一站式腫瘤支援服務」4，提供多方位的健康支援，協助受保人安心應對治療過程。
同時，AIA亦推出「簡緻*愛伴航」保險計劃，為精打細算的客戶提供基本的危疾保障。此計劃涵蓋58種危疾，並設三大危疾守護賠償14，就癌症、心臟病或中風提供一次額外賠償。此外，計劃設有盛年危疾額外升級保障15，在指定時段支付危疾賠償或三大危疾守護賠償時，受保人可額外獲得高達原有保額的40%，為受保人在盛年階段提供更強支援。
友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示：「隨著醫學進步，危疾不再等同絕症。雖然人均壽命延長，但患病時間及多次罹患危疾的風險亦隨之上升。危疾保障已成為應對長期健康挑戰的重要後盾，持續的財務支援前所未有地重要。
全新『愛伴航』危疾保障系列以清晰定位，回應不同客戶的實際需要。『愛伴航』保險計劃2系列專為追求全面保障的客戶而設，而『首護摯寶』版本則強化早期危疾及兒童嚴重疾病保障，並透過推廣優惠⁵提供的『個人療程管理服務與復康管理』，協助家庭聯繫兒科醫療專業人士，旨在讓家庭更安心面對未知挑戰。
『簡緻*愛伴航』保險計劃則提供基本必備保障，針對三大危疾設有額外保障，特別適合有預算考量的客戶。我們更首次將多項增值服務延伸至『愛伴航』危疾保障系列等危疾產品，提供個人化醫療支援，守護客戶由診斷、治療至康復的每一步，充分體現AIA協助大眾實踐『健康長久好生活』。」
「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2推廣優惠5所提供的「個人療程管理服務與復康管理」，適用於合資格受保人於首兩個保單年度內免費享用。此服務旨在協助家庭在需要支援時能及時獲得專業醫療團隊的照顧，並協助安排兒科服務的行政支援(包括香港兒童醫院的私家服務16)。
AIA一直致力關顧兒童的身心健康，繼早前於香港兒童醫院為病童及其家庭舉辦嘉年華，以及捐款支持醫院活動後， AIA現正進一步加強對香港兒童的健康支援，體現對社會的長遠承諾。
主要產品特點及增值服務：
「愛伴航」保險計劃2
「愛伴航 – 首護摯寶」保險計劃2
專為追求廣泛危疾保障的客戶而設
針對18至45歲的準媽媽及其初生子女 #
「簡緻 * 愛伴航」保險計劃
為精打細算的客戶建立必需的危疾保障
以上資料僅供參考，並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約或瀏覽友邦香港網站。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，您可向AIA索取。人壽保險保單屬長期的保險合約。如於早年退保，您所收取的金額可能大幅少於已繳的保費。您可以選擇單獨投保上述計劃，毋須同時投保其他類型的保險產品。
備註：
*
有關「市場首創」的描述：
#
「首護摯寶」版本指「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2，保單的準受保人必須為準媽媽，（i）於申請「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2保單時年屆18歲至45歲， 懷孕期第22週或以上；及（ii）懷有自己的胎兒並將在出生後成為該初生子女的合法媽媽。於任何時候，「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2保單只限一位受保人。如準媽媽懷有雙胞胎，她須為每個胎兒投保一份獨立的「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2保單。「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2並不適用於同時懷有多於兩個胎兒的準媽媽。「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2保單的繕發由AIA全權酌情決定及根據核保決定而定。
^
只適用於「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2
&
AIA處理保單下初生子女相關的任何賠償之前，「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2保單的受保人必須已從準媽媽轉為初生子女。初生子女出生後，保單持有人應盡快及在首個保單週年日前14日或之前通知AIA，並提交初生子女的出生證明的經核證真實副本，否則保單將於首個保單週年日終止，而受保人將會失去保障。
@
AIA於2025年8月以網上問卷形式，對1,000名18-65歲的香港居民進行調查。
1.
當保單的總預支賠償已達至原有保額的100%，受限於相關等候期，10X 多重危疾賠償會就癌症、心臟病、中風、亞爾茲默氏病/不可還原之器質性腦退化疾病及柏金遜症支付總共高達10次額外賠償。10X多重危疾賠償的保障至受保人85 歲。就10X多重危疾賠償下的每次賠償相等於原有保額的 100%。為符合10X 多重危疾賠償的索償資格，（a）就心臟病提出索償，須為新確診的另一次心臟事故；及（b）就中風提出索償，須為新確診的另一次腦血管意外或事故及因此產生新或更嚴重的神經功能性障礙。連同危疾賠償的賠償在內，保單的賠償最高次數不能超過以下相關疾病的限額：
2.
每份保單應支付的總賠償額(於嚴重疾病賠償及10X 多重危疾賠償下)：
3.
「全助你」為「愛伴航」保險計劃2 /「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2的額外增值服務，並且非保證及須受其各自的條款及細則所約束，亦不構成「愛伴航」保險計劃2 /「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2的合約保障之一部分。AIA保留隨時修改、暫停或終止「全助你」或其任何服務部分（包括服務供應商、任何相關細節或條款及細則）的權利，恕不另行事先通知。「全助你」由友邦指定的第三方服務供應商於中國內地提供，並不適用於香港及澳門區域。請注意，「全助你」的服務單張中所列的「醫療費用預先批核及出院免找數服務」及其相關行政支援並不適用於「愛伴航」保險計劃2 /「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2的受保人。有關其詳情與條款及細則，請參閱以下服務單張及本公司的網頁：https://www.aia.com.hk/zh-hk/health-and-wellness/healthcare-services/care-concierge
4.
「一站式腫瘤支援服務」為「愛伴航」保險計劃2 /「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2及「簡緻‧愛伴航」保險計劃的額外增值服務，並非保證及須受其條款及細則所約束，亦不構成「愛伴航」保險計劃2 /「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2或「簡緻‧愛伴航」保險計劃的合約保障之一部分。AIA保留隨時修改、暫停或終止「一站式腫瘤支援服務」或其任何服務部分（包括服務供應商、任何相關細節或條款及細則）的權利，恕不另行事先通知。「一站式腫瘤支援服務」由友邦指定的第三方服務供應商於香港提供，並不適用於澳門區域。「一站式腫瘤支援服務」下的跨專科團隊由獨立第三方服務供應商指定，可能不時更改，恕不另行事先通知。請注意，「一站式腫瘤支援服務」的服務單張中所列的「醫療費用預先批核及出院免找數服務」及其相關行政支援並不適用於「愛伴航」保險計劃2 /「愛伴航 – 首護摯寶」保險計劃2或「簡緻‧愛伴航」保險計劃的受保人。有關其詳情與條款及細則，請參閱以下服務單張及本公司的網頁： https://www.aia.com.hk/zh-hk/health-and-wellness/healthcare-services/aia-carepass/one-stop-oncology-service
5.
於推廣期2025年9月23日至2026年3月31日期間，凡成功投保「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2並符合相關條件 (包括保單繕發時原有保額達50,000美元或以上的保單)，受保人 (懷孕期間的準媽媽、初生子女) 可於首兩個保單年度內免費享用「個人療程管理服務與復康管理」，當中包括協助安排於香港兒童醫院醫療服務的行政支援。服務的申請需經獨立第三方服務供應商評估及視乎客戶的醫療情況而定。兒科醫療專業人員包括香港兒童醫院等，保留是否接納相關個案的最終決定權。獨立第三方服務供應商所提供的任何醫療服務、產品或協商工作均並非由 AIA 銷售或推廣，AIA 概不負責或承擔任何責任。推廣活動須受條款及細則約束，請參閱推廣活動單張：https://www.aia.com.hk/content/dam/hk-wise/pdf/campaign-and-events/zh-hk/oys2-promotion-leaflet-tc.pdf
6
受限於相關條件，詳情請參閱相關產品簡介。
7.
如受保子女在出生後被診斷患上唐氏綜合症，而準媽媽在懷孕期進行的無創產前檢查，有關唐氏綜合症的結果為「低風險」或「低機率」，「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2基本保單的應付定期保費餘額將會被豁免。
8.
9.
如受保子女於懷孕期第37週或以後出生，並患有嚴重黃疸，及如需於出生後30日內連續至少5日進行醫療所需的住院光照治療以治療該嚴重黃疸，AIA將就每日住院額外支付相等於原有保額的0.1%為賠償，受限於個人最高賠償限額每日250美元，最多支付7日。此保障只可就保單賠償一次。
10.
在兒童成長保障下，受保子女將獲保障直至18歲。
11.
繳付額外保費方式只能於投保時選擇，及只適用於選擇年繳保費繳付模式的保單（可於首個保單週年日後更改繳付模式）。保單的額外保費金額由AIA決定，並不能根據個別情況調整。一旦選擇繳付額外保費方式，將不能取消或更改。有關兩個保費繳付方式的差異（包括回報、保障及保費金額），請參閱相關利益說明文件。
12.
父母身故豁免繳付保費保障適用於（i）「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2及 (ii) 受保人於投保「愛伴航」保險計劃2時為18歲以下。投保時，受保子女的父母必須為50歲或以下。
13.
配偶身故豁免繳付保費保障適用於受保人投保時為18歲或以上的「愛伴航」保險計劃2保單。投保時，受保人的配偶必須為50歲或以下。
14.
受限於相關等候期，當保單已支付的總預支賠償已達至原有保額的100%後，三大危疾守護賠償會為癌症（包括之前受保的癌症或新受保的癌症的持續、轉移或復發）、心臟病或中風額外提
15.
「指定時段」是指由保單生效日起至 (i)受保人70歲生日時或緊隨之保單週年日的前一日，或(ii) 第10個保單年度完結時為止（以較後者為準）。
16.
根據香港兒童醫院的資料，香港兒童醫院集中處理嚴重、複雜、不常見和需要跨專科治理的兒科病症，為全香港初生至18歲有相關臨床需要的病童提供診斷、治療及復康服務。除公營醫療服務外，香港兒童醫院亦有提供少量私家服務。所有病人均須經公立醫院或私家醫生轉介。(資料來源：https://www31.ha.org.hk/hkch/Patients/PrivateService)
17.
如盛年危疾額外升級保障已就非嚴重疾病作出賠償，終身身故額外升級保障的金額將減少至額外升級保障金額的50%（即原有保額的20%）。終身身故額外升級保障將會於（a）盛年危疾額外升級保障下所作出之賠償額已達額外升級保障金額的100%時（即原有保額的40%）；或（b）三大危疾守護賠償在基本保單下應獲賠償時（以最先者為準）終止。
18.
就延長保費惠益的市場罕有之陳述而言：截至2025年8月13日，與香港主要保險公司提供的危疾保險產品比較。延繳保費惠益的申請須受限於遞交所需證明文件、AIA的批准及其當時的規則及條件。
19.
「AIA Vitality 健康程式」並非保險產品，加入須繳交會員年費。
關於友邦香港及澳門
友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。
1 截至2025年6月30日
2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年6月30日)
