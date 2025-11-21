AIA推出全新「愛伴航」危疾保障系列產品 以多項市場首創保障方案

照顧客戶不同人生階段的健康需要 提供靈活、精準的保障方案

為家長、準父母及追求廣泛保障的客戶推出 「愛伴航」保險計劃 2 / 「愛伴航 – 首護摯寶」保險計劃 2 # 。

另推出「簡緻 * 愛伴航」保險計劃為精打細算的客戶建立必需的危疾保障。

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月21日 - 友邦香港及澳門宣布推出全新「愛伴航」危疾保障系列產品，為客戶提供靈活及貼心的健康保障方案，切合不同人生階段的多元化需求。





根據AIA的調查@，逾半受訪家長及有意生育的人士擔心其子女患上兒童癌症。此外，超過四成受訪者憂慮其子女可能罹患唐氏綜合症、專注力不足及過度活躍症等疾病。他們表示，最令他們擔憂的是子女若不幸患上這些疾病，高昂的醫療及護理費用將帶來財務負擔。



「愛伴航」保險計劃2 /「愛伴航 – 首護摯寶」保險計劃2 #（簡稱「愛伴航」保險計劃2系列）涵蓋115種疾病，包括危疾、早期危疾及嚴重兒童疾病，並為指定危疾提供合共高達10次額外賠償1，最高總賠償額高達原有保額1,100% 2，讓客戶在面對長期健康挑戰時更有信心。針對兒童保障方面，「首護摯寶」版本# 引入市場首創* 的唐氏綜合症豁免繳付保費保障^及臍帶血幹細胞移植保障^，為家庭提供更廣泛的保障。另外，該系列設市場首創* 的繳付額外保費選項11及額外保費保障，讓客戶於投保時可按個人財務狀況選擇保費繳付選項，提升財務彈性。為進一步支援受保人於危疾治療期間的需要，AIA首次將多項增值服務延伸至危疾保障產品，包括香港保險業首創「全助你」* 3及「一站式腫瘤支援服務」4，提供多方位的健康支援，協助受保人安心應對治療過程。



同時，AIA亦推出「簡緻*愛伴航」保險計劃，為精打細算的客戶提供基本的危疾保障。此計劃涵蓋58種危疾，並設三大危疾守護賠償14，就癌症、心臟病或中風提供一次額外賠償。此外，計劃設有盛年危疾額外升級保障15，在指定時段支付危疾賠償或三大危疾守護賠償時，受保人可額外獲得高達原有保額的40%，為受保人在盛年階段提供更強支援。





友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示：「隨著醫學進步，危疾不再等同絕症。雖然人均壽命延長，但患病時間及多次罹患危疾的風險亦隨之上升。危疾保障已成為應對長期健康挑戰的重要後盾，持續的財務支援前所未有地重要。



全新『愛伴航』危疾保障系列以清晰定位，回應不同客戶的實際需要。『愛伴航』保險計劃2系列專為追求全面保障的客戶而設，而『首護摯寶』版本則強化早期危疾及兒童嚴重疾病保障，並透過推廣優惠⁵提供的『個人療程管理服務與復康管理』，協助家庭聯繫兒科醫療專業人士，旨在讓家庭更安心面對未知挑戰。



『簡緻*愛伴航』保險計劃則提供基本必備保障，針對三大危疾設有額外保障，特別適合有預算考量的客戶。我們更首次將多項增值服務延伸至『愛伴航』危疾保障系列等危疾產品，提供個人化醫療支援，守護客戶由診斷、治療至康復的每一步，充分體現AIA協助大眾實踐『健康長久好生活』。」



「愛伴航 — 首護摯寶」保險計劃2推廣優惠5所提供的「個人療程管理服務與復康管理」，適用於合資格受保人於首兩個保單年度內免費享用。此服務旨在協助家庭在需要支援時能及時獲得專業醫療團隊的照顧，並協助安排兒科服務的行政支援(包括香港兒童醫院的私家服務16)。



AIA一直致力關顧兒童的身心健康，繼早前於香港兒童醫院為病童及其家庭舉辦嘉年華，以及捐款支持醫院活動後， AIA現正進一步加強對香港兒童的健康支援，體現對社會的長遠承諾。



主要產品特點及增值服務：





「愛伴航」保險計劃2

「愛伴航 – 首護摯寶」保險計劃2

專為追求廣泛危疾保障的客戶而設

針對18至45歲的準媽媽及其初生子女 #







「簡緻 * 愛伴航」保險計劃

為精打細算的客戶建立必需的危疾保障







以上資料僅供參考，並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約或瀏覽友邦香港網站。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，您可向AIA索取。人壽保險保單屬長期的保險合約。如於早年退保，您所收取的金額可能大幅少於已繳的保費。您可以選擇單獨投保上述計劃，毋須同時投保其他類型的保險產品。



備註：











關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。



1 截至2025年6月30日

2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年6月30日)







