AIA推出全新AIA自願醫保睿選計劃 客戶於指定醫院可尊享升級住院體驗[1]
客戶成功投保可享限時高達7個月保費回贈[2]兼扣稅優惠
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年2月3日 - 為打造切合客戶需要的優質醫療及住院體驗，AIA 以創新策略推出市場首創為客戶一網打通專屬醫療旅程的自願醫保計劃3 ── 「AIA自願醫保睿選計劃」（「計劃」）。針對大眾客戶希望以更可負擔的預算獲得更優質的體驗，計劃融入了常見於較高端醫保不設分項賠償限額4的特色，更讓選擇入住香港「睿選指定醫院」5的客戶享受病房升級1。
友邦香港最新調查發現6，近半（46%）受訪香港市民表示在有醫療需要時，希望得到舒適及私隱度較高的住院體驗。調查亦揭示北上就醫的新趨勢，近六成（57%）受訪者表示曾經或考慮到中國內地就醫或求診。計劃提供保險業首創7的「全助你」8專屬健康管家服務，協助客戶靈活規劃北上醫療旅程。
友邦香港及澳門首席產品主張策劃及醫療保健官梁莉斯女士表示：「香港市民對優質私營醫療服務需求殷切，醫療保險比任何時候都更為重要。AIA銳意引入創新的『AIA自願醫保睿選計劃』，回應市場需要，藉著結合精選醫療網絡及一站式貼心服務，讓客戶能安心以合理預算享受優質私營醫療，實踐『健康長久好生活』。此計劃不僅是一項產品創新，更是AIA繼去年6月首辦『醫療融資高峰論壇』推動香港醫療系統的跨界別對話與合作後，實踐『綜合醫療保健策略』並推動醫保生態轉型的重要一步，旨在為大眾提供更便利、更可負擔及更具效率的醫療保健服務。」
香港、澳門及中國內地指定醫院專享病房升級或優質住院體驗1
在香港，客戶於「睿選指定醫院」5住院、選用「睿選醫療網絡」9的網絡醫生並經預先批核住院期間的所有醫療費用10後，可升級至半私家房1。在澳門，客戶於「睿選指定醫院」5住院，可入住半私家房1。中國內地方面，客戶可於目前包括大灣區精選7間醫院的「睿選指定醫院（組別A）」5入住標準私家房，或於現時涵蓋中國內地逾1,700間醫院的「睿選指定醫院（組別B）」5入住半私家房11，滿足日益增長的北上求醫需求。
計劃下主要醫療費用更不設分項賠償限額4，讓客戶享受更靈活保障，賠償金額可集中於最需要的項目。
市場首創：從搜尋醫生到復康 為客戶一網打通專屬醫療旅程的自願醫保計劃3
計劃結合精挑細選的本地「睿選醫療網絡」9以及保險業首創7的中國內地升級增值服務「全助你」 8，為客戶打造一站式優質醫療旅程，讓每一步都更安心、更簡單、更有預算。
「睿選醫療網絡」9匯聚全港不同領域專科醫生和醫護專業人員，為客戶在香港提供從搜尋和預約醫生、診斷、治療、住院、繳費到復康的一站式支援，無縫連接各個關鍵醫療環節，減少醫療旅程的不確定性。另外，當客戶有北上求醫的需要，他們未必熟悉相關的流程。「全助你」8服務的一對一健康管家將協助客戶完成醫療費用預先批核申請10,12，並提供個人化專業醫療及護理支援，由診斷、治療至康復全程貼心照料。
保險業首創13即時網上預約專科醫生
客戶更可通過AIA+ 手機應用程式，享用保險業首創13「尋找/預約醫生」功能14。客戶只需於 AIA+ 篩選「睿選醫療網絡」9內的專科醫生和可入住的「睿選指定醫院」5，即可預約專科醫生，過程簡單高效。網絡醫生更會協助客戶申請醫療費用預先批核10及出院免找數服務15，讓客戶清晰掌握醫療費用預算，無需為繳付醫療費用及索償的過程而煩惱。
AIA扎根香港多年，現時每三個擁有個人醫療保險的香港人，就有一個是AIA客戶16。AIA將繼續堅持以客戶為中心，與社會各界攜手，共同推動香港醫保的可持續未來。
AIA自願醫保睿選計劃主要特點包括：
於住院期間提供舒適病房級別1選項
網絡保障享更高保障金額
優質本地「睿選醫療網絡」9，一網打通專屬醫療旅程
中國內地可享貼心保障及支援，輕鬆優享卓越醫療體驗
長者癌症支援 – 指定癌症豁免自付費20, 21
政府認可的自願醫保計劃
「睿選指定醫院」5名單一覽：
香港
澳門
中國內地
組別A
（截至2025年10月）
由現時至2026年3月31日，客戶成功投保計劃及指定保險計劃，可享高達 7個月保費回贈2。「睿選」醫療系列亦提供澳門及明珠版本，切合不同客戶的需要。
備註：
為符合於香港「睿選指定醫院」住院期間的半私家房的資格，必須符合以下所有條件：（i）受保人須於香港的「睿選指定醫院」住院，（ii）於住院期間提供醫療服務的所有主診註冊醫生及外科醫生皆為「睿選醫療網絡」的網絡醫生；及（iii）「睿選醫療網絡」的網絡醫生必須代表受保人就相關住院期間向受保人就傷病所提供的所有醫療服務已遞交已填妥的「預先核准申請表格」，而本公司必須在「睿選醫療網絡」的網絡醫生向受保人提供醫療服務前已核准該「預先核准申請表格」。另外，若符合上述所有入住半私家房資格要求，如受保人於香港的「睿選指定醫院」入住低於合資格半私家房的病房級別時，他/她將享有次級病房級別現金惠益。當「睿選醫療網絡」的網絡醫生代表受保人填寫「預先核准申請表格」為醫療費用申請預先核准時，請謹記向「睿選醫療網絡」的網絡醫生告知受保人按個人喜好選擇的病房級別。
優惠受條款及細則約束，詳情請參閱有關宣傳單張。保費回贈及保費折扣（如有，包括電子保費現金券）不能享有稅務扣減優惠。
「市場首創」是指市場首個自願醫保計劃，只要符合以下所有條件：（i）受保人須於香港的「睿選指定醫院」住院，（ii）於住院期間提供醫療服務的所有主診註冊醫生及外科醫生皆為「睿選醫療網絡」的網絡醫生；及（iii）「睿選醫療網絡」的網絡醫生必須代表受保人就相關住院期間向受保人就傷病所提供的所有醫療服務已遞交已填妥的「預先核准申請表格」，而本公司必須在「睿選醫療網絡」的網絡醫生向受保人提供醫療服務前已核准該「預先核准申請表格」，受保人便由可入住普通房變成可入住半私家房。截至2025年10月27日，與香港主要保險公司提供的自願醫保計劃比較。「一網打通專屬醫療旅程」是指「睿選醫療網絡」整合客戶在醫療旅程中各個關鍵環節，從搜尋醫生、診斷、治療、繳費到復康，沿途於每個接觸點為客戶提供支援。
就醫療所需的服務不設分項賠償限額，而賠償申請將按合理及慣常收費進行評估。賠償金額以保障表所列明的保障限額為限，包括每年保障限額、終身保障限額及每年自付費。有關「合理及慣常」和「醫療所需」的詳情及定義，請參閱產品簡介。與住院有關的可賠償的保障受適用的受保病房所限制。
有關「睿選指定醫院」名單可於AIA網頁 (www.aia.com.hk) 查閱，本公司有絕對酌情權就名單不時作出更改、更新或修訂。任何更改均被視為於本公司網頁公佈之日生效，無論有否另行發出通知。所有賠償決定受醫療賬單及保單條款及細則約束。就在中國內地的「睿選指定醫院」住院而言，受保病房會按照相關「睿選指定醫院」所屬的醫院組別(組別A或組別B)決定。請注意，中國內地的「睿選指定醫院」(組別B)名單僅提供繁體中文及簡體中文版本。AIA概不負責或承擔「睿選指定醫院」名單內的任何醫院的服務、治療、意見及建議中的任何行為、疏忽或遺漏的責任。
AIA於2025年8月以網上問卷形式，對1,000名18-65歲的香港居民進行調查。
就「全助你」而言，「保險業首創」是指香港保險業首創結合 (a) 為合資格受保人提供專屬禮賓服務兼一系列醫療與支援服務，以及 (b) 為合資格受保人父母提供中國內地醫護家訪服務而成的醫療與支援服務。截至2024年1月31日，與香港主要保險公司之同類型服務比較。AIA並不是服務供應商或其中介。
有關服務由友邦指定的第三方服務供應商在中國內地提供，並可由我們不時酌情更改。此服務為額外增值服務，並不構成保單保障內容的一部分。AIA並不是服務供應商或其中介。AIA就服務的質素及其可用性不作陳述、保證或承諾，並且不會就服務供應商所提供的服務承擔任何責任或義務。在任何情況下，AIA均不會對服務供應商在提供服務及/或服務 (包括但不限於診斷、治療及醫療與護理服務) 的作為、不作為或疏忽承擔任何責任或義務。
「睿選醫療網絡」只適用於香港，並指由友邦指定的第三方醫療網絡服務供應商。指定的第三方醫療網絡服務供應商是獨立的承辦商，並非友邦的代理人或僱員或代表。我們並不保證某醫療網絡/服務供應商所提供之服務或治療或醫療網絡/服務供應商之數目。詳情請參閱產品簡介。
醫療費用的預先批核申請受限於友邦批核。此服務為額外增值服務，並不構成保單保障內容的一部分。此外，根據您的保單保障範圍，您可能需要支付部分費用。
有關實際可享病房資格之詳情，請參閱產品簡介保障表所列的「受保病房」。就於中國內地之非「睿選指定醫院」住院及/或接受醫療服務而言，只有於自願醫保標準計劃所列的保障於此計劃下應予賠償，受限於自願醫保標準計劃的賠償限額；「睿選」醫療計劃／「睿選明珠」醫療計劃將不予賠償。
受保人須向友邦提交醫療費用預先批核及出院免找數服務的申請表。我們依據「合理及慣常」原則，確保申請中的手術和檢查項目均為醫療必需，並參考市場數據確定公平的費用。
「保險業首創」是指香港保險業首創於網上即時預約醫療網絡中的專科醫生。截至2025年10月13日，與香港主要保險公司之同類型手機應用程式／登入網頁比較。只適用於「睿選醫療網絡」。
只適用於指定的第三方醫療網絡服務供應商。
出院免找數服務的供應視乎指定的第三方醫療服務供應商及須經友邦批核。此服務為額外增值服務，並不構成保單保障內容的一部分。此外，根據您的保單保障範圍，您可能需要支付部分費用。
根據香港特別行政區政府統計處2024年1月出版《主題性住戶統計調查第78號報告書》內的表7.1a，以及友邦香港內部數字。
若受保人於中國內地之非「睿選指定醫院」任何住院及／或接受或進行任何醫療服務，AIA自願醫保睿選計劃只會按自願醫保標準計劃所列的保障作出賠償，受限於自願醫保標準計劃的賠償限額；「睿選」醫療計劃／「睿選明珠」醫療計劃將不予賠償。
在「全助你」之「線上家庭醫生服務」下可提供的藥物包括指定非處方藥物（即無需註冊醫生簽發處方即可購買的藥物）及指定處方藥物。處方藥物僅可在受保人提交由中國內地註冊醫生根據當地相關法律法規簽發的有效處方後方可提供。任何藥物的處方（無論為非處方藥物或處方藥物），均須視乎相關藥物的供應情況、相關限制與要求、受保人提交的有效處方（適用於處方藥物）的審核、以及指定家庭醫生對受保人之適用性及健康狀況所作出的評估，並由指定家庭醫生及／或服務供應商全權酌情決定。藥物運送服務受地理範圍限制及藥物本身的特定限制及／或要求所約束。藥物及其運送的費用均須由客戶自行承擔，並直接向服務供應商支付該等費用。如欲了解更多有關藥物處方及配送的詳情，請與服務供應商查詢。
就受保人每一日於中國內地的「睿選指定醫院」接受於指定保障項目下任何應付的保障之非急症治療的醫療服務，此惠益將作出賠償，受限於保障表中所列的最高限額。
「指定癌症」是指所有級別的惡性癌及原位癌，但明確地不包括以下任何一項：(a)任何在組織病理學中分類為癌前病變腫瘤；(b)子宮頸界定的異常病變定為第一階段(CIN I)及第二階段(CIN II)；及(c)人體免疫力缺乏病毒(HIV)感染同時存在的所有癌症。指定癌症須得到受保人的主診專科醫生的書面證實，並有本公司合理接納之臨床、放射性、組織學或化驗證據支持。有關詳情及索償條件，請參閱保單契約。
若保單持有人或受保人在保單生效日起計首90日內已察覺或理應察覺該指定癌症，此豁免自付費將不適用。若受保人確診患有指定癌症以外的疾病並產生合資格費用，該合資格費用將受限於每年自付費餘額（如有），長者癌症支援 – 指定癌症豁免自付費不適用於每年自付費選項為$0的保單。
自願醫保計劃下的認可產品的合資格保費是在薪俸稅及個人入息課稅方面可申請稅務扣除的項目之一，並不等於可從應繳總稅款直接扣減。有關稅務扣減（例如：稅務扣減資格）詳情，請參閱www.vhis.gov.hk及www.ird.gov.hk/chi/faq/vhis_qp.htm，並向您的稅務及會計顧問徵詢稅務意見。保費回贈及保費折扣（如有，包括電子保費現金券）不能享有稅務扣減優惠。
重要聲明
AIA自願醫保睿選計劃只適用於香港，並可以基本計劃或附加契約形式投保。另有AIA自願醫保標準計劃可供選擇。「睿選」醫療計劃（只適用於澳門）及「睿選明珠」醫療計劃（適用於香港及澳門）可以基本計劃或附加契約形式投保。您可投保AIA自願醫保睿選計劃／「睿選」醫療計劃／「睿選明珠」醫療計劃作為獨立計劃，而毋需同時投保其他保險產品。
以上資料僅供參考，並不構成任何銷售建議及/或有關產品之推介。在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款。有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約或瀏覽友邦香港網站。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，可向 AIA 索取，人壽保險保單屬長期的保險合約。
Hashtag: #AIA
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
關於友邦香港及澳門
友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。
1 截至2025年6月30日
2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年6月30日)
新聞稿由客戶提供
