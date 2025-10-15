AIA調查：72%受訪者退休儲備不足 六成仍未對退休「超前部署」

近七成受訪者認同智能科技有助建更佳強積金組合 AIA推全新積金智「邦」手 助實現理想退休生活

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月15日 - 友邦香港 (AIA) 最新發表的「AIA 理想退休生活調查」顯示，72%受訪者的退休儲備不足，平均需延遲12.8年才能退休。另外，近六成受訪者未有明確的退休儲蓄計劃，反映儘管受訪者普遍意識到退休後的財務壓力，仍未有「超前部署」以規劃理想退休生活。





友邦香港公布「AIA 理想退休生活調查」第十六期結果，並推出積金智「邦」手。 圖為友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜女士。



雖然強積金是退休儲備的重要一環，其作用卻往往被低估。調查揭示，受訪者普遍預期僅約三成退休儲備來自強積金。同時，大部分受訪者在作出強積金投資決策時亦感到困難與迷惘：65%表示在揀選強積金基金時感到困難、57%不清楚各類基金的區別、56%不懂如何解讀表現、45%不清楚其強積金賬戶的實際年均投資回報。值得關注的是， 近七成受訪者認同智能科技有助建立回報較好的強積金投資組合。數據反映，科技賦能的工具有助提升受訪者對退休規劃的信心，並鼓勵他們透過強積金更積極地作出部署。



有見及此，AIA強積金受託人——友邦信託，與香港領先的金融科技公司弘量研究(AQUMON)#合作，推出全新強積金智能投資顧問 —— 積金智「邦」手，協助用戶輕鬆作出強積金投資決策，實現理想退休生活。



積金智「邦」手的主要特點包括：





簡單易用 ：用戶只需回答五條投資風險評估問題，積金智「邦」手即能推薦合適的AIA強積金參考投資組合，並即時顯示過往回報表現。平台提供多達50個投資組合，市場罕見，助用戶按個人需要靈活部署。為配合不同用戶的投資偏好，積金智「邦」手更提供個人化的AIA強積金參考投資組合建議，包括 ： 地區投資偏好：如偏好投資於香港及中國內地、北美市場等 ESG投資偏好：如關注環境、社會及管治表現的投資選項

業界首創 ^ 功能： AIA強積金成員可透過積金智「邦」手，並列比較現有的AIA強積金投資組合與平台推介的參考投資組合，清晰掌握各組合的持倉比例，從而作出更合適的調配。用戶亦可自訂 (DIY) 個人化的AIA強積金投資組合，模擬不同配置方案，並即時查看各組合的過往回報表現，無需實際進行基金轉換，讓用戶在作出投資決定前，更有把握。

退休差額計算器 ：用戶只需輸入年齡、資產和理想退休生活方式，平台便會運用數學模型，計算預期儲蓄與退休支出之間的差距，並提供建議協助用戶縮窄差距，邁向理想退休生活。

免費開放使用：積金智「邦」手現已於AIA+ 手機應用程式免費開放，所有AIA+ 用戶均可使用。

友邦香港及澳門首席企業業務總監沈韜女士表示：「隨著港人愈趨長壽，及早規劃退休生活亦變得更為重要，惟不少人仍未真正付諸行動，面對的退休儲備缺口不容忽視。另一方面，市場認同智能科技在部署退休規劃中扮演的正面角色。為填補退休儲備缺口並回應市場對智能化、個人化退休規劃工具的需求，AIA特別推出『積金智「邦」手』，運用智能科技提供專業投資建議，協助用戶更自主、更有信心地籌劃退休。」



沈女士補充：「退休規劃愈早準備，愈能善用平均成本法及複息效應優勢，在面對不確定性時更從容、更有信心。自9月3日AIA強積金順利加入『積金易』平台，我們繼續透過提供多元化的基金選擇及市場洞察，並推出如積金智『邦』手等前瞻性退休規劃工具，協助客戶『超前部署』退休生活。展望未來，AIA將持續提升退休規劃服務，助廣大市民實踐『健康長久好生活』。」



「 AIA 理想退休生活調查」其他重點發現：





理想退休生活遙不可及：受訪者期望的退休年齡平均為62.2歲，理想退休儲備金為329.4萬港元（中位數）。然而， 72%受訪者的退休儲備不足，平均缺口高達256.4萬港元，或需延遲12.8年退休，反映理想與現實之間出現落差；

強積金作用被低估：受訪者普遍預期僅約三成退休儲備來自強積金。事實上，截至2024年底，全港累積100萬港元或以上的強積金賬戶已達12.5萬個 1 ，較五年前增長一倍，反映強積金具備長線累積及增值潛力，值得更積極部署；

投資取態：60後受訪者偏好配置混合資產基金於強積金投資組合，而 Gen Z 2則明顯傾向股票基金。這兩類基金自強積金制度實施以來，於各基金種類中錄得最高平均年率化淨回報3。整體而言，69%受訪者青睞強積金股票基金，其中41%看好香港股票強積金基金未來一年表現，北美及中國市場則分別獲36%及35%支持。

第十六期「AIA 理想退休生活調查」於2025年8月13日至8月31日期間進行，透過網上問卷及面對面形式，訪問了共1,003名年齡介乎18-65歲，並至少持有一個強積金賬戶的在職港人，以探討在職港人對理想退休生活的目標、看法及實現目標的可能性。調查數據已按香港就業人口分布（包括年齡、性別、每月個人入息）作加權處理，確保樣本能充分反映本港在職人口的特徵。是次調查由獨立市場顧問公司Cimigo進行。



備註:

#積金智「邦」手及其服務僅由弘量研究有限公司提供。AQUMON是由弘量研究擁有的智能投資平台。弘量研究有限公司已獲強制性公積金計劃管理局發牌，並獲證券及期貨事務監察委員會授權進行第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動。當中所提供的投資建議僅由弘量研究有限公司提供。友邦信託有限公司、友邦保險（國際）有限公司（「AIAI」）及AIAI所聘用的附屬中介人均不會提供任何投資建議。

^ 此項功能為「市場/業界首創」是基於截至2025年8月AIA內部研究及可獲得的市場訊息而定。

1. 資料來源：2025年7月27日 積金‧誌 強積金儲備穩步上升 - 積金局

2. 指年齡屆乎18至28歲的受訪者

3. 資料來源：2025年7月4日 積金局公布強積金投資回報臨時數據 股票基金及混合資產基金，自2000年強積金制度實施以來，至今年率化回報平均分別達4.7%及4.3%，為各基金種類中最高。



關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。



1 截至2025年6月30日

2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶 (截至2025年6月30日)







