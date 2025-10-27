香港 - Media OutReach Newswire - 2025年10月27日 - 友邦香港（AIA）在最新公佈的2025年上半年香港長期保險業務臨時統計數字中*，再次榮登多項市場指標榜首。當中，AIA連續11年在「新造保單數目」穩居第一**，充分反映客戶對公司的持續信任。





友邦香港聯同藍十字保險於「香港保險業大獎 2025」奪得最多年度三強殊榮，總共榮獲12項大獎，當中包括3項最高殊榮傑出大獎。圖為友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生。



友邦香港及澳門首席執行官馮偉昌先生表示：「感謝客戶的信賴，AIA連續11年在『新造保單數目』穩居首位，反映了當大眾想透過保險來守護自己及摯愛的未來時，AIA的優質健康及財富方案，以及超越傳統保險的服務和體驗，每每都能突圍而出，成為他們的首選。對AIA而言，最重要的是幫助每一位客戶為未來、為摯愛做好準備，並充滿信心邁向健康長久好生活，同時滿足不同保障額度下的多元客戶需求。AIA會繼續秉持為大眾實踐『健康長久好生活』的目標，為客戶與社區提供更全面、更貼心的保障與服務。」



另外，於10月23日晚舉行、由香港保險業聯會主辦的「香港保險業大獎 2025」頒獎典禮中，友邦香港聯同藍十字保險榮獲最多年度三強殊榮，合共奪得12項大獎，當中包括3項最高殊榮的傑出大獎。





友邦香港

3項傑出大獎︰

藍十字保險

2項年度三強︰







備註：

* 資料來源：保險業監管局2025年1月至6月香港長期保險業務的臨時統計數字。

** 根據保險業監管局自2014年起發佈的香港長期保險業務的臨時統計數字。

關於友邦香港及澳門

友邦保險於1931年開始經營香港的業務。友邦香港及澳門友邦保險至今擁有約18,000名財務策劃顧問1，以及獨立理財顧問、保險經紀和銀行合作夥伴。我們的團隊為超過360萬客戶2提供專業服務及不同類型產品，包括個人壽險、團體人壽、意外、醫療、退休金、個人財物保險及設有多款投資選擇的投資連繫壽險計劃。我們亦專注為高淨值客戶特有的財務需要設計超卓產品方案。



1 截至2025年6月30日

2 包括友邦香港及澳門友邦保險的個人人壽、團體保險及退休金客戶（截至2025年6月30日）







